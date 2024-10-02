Первый тайм

12' Довольно легко удалось открыть счёт "мерсисайдцам". Понятно, что хозяева на этом останавливаться не будут, и защиту "Болоньи" сегодня ждёт ещё много испытаний.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАКАЛЛИСТЕР! Нуньес скинул мяч в правую часть штрафной на Салаха, который выполнил радиоуправляемый кросс к дальней штанге на Макаллистера, а тот с близкого расстояния спокойно вогнал снаряд в цель!

10' ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Моро с левого фланга выполнил заброс за спину защитникам "Ливерпуля", Даллинга снаряд подхватил в штрафной и пробил мимо Алиссона в цель, вот только форвард "Болоньи" забрался в положение вне игры.

9' Орсолини получил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного в центр и практически с 30 метров пробил по воротам. Мяч свалился с ноги и улетел в сторону углового флага.

8' Немного успокоилась у нас игра в эти минуты. Удалось итальянскому коллективу отодвинуть мяч от своей штрафной ближе к центру поля. Возможно, скоро гости доберутся до ворот Алиссона.

7' Арне Слот вышел к кромке поля и что-то активно подсказывает своим подопечным. Думаю, главный тренер "Ливерпуля" требует от своих футболистов более быстрого переката мяча на чужой половине поля.