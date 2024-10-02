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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 14'
Болонья

Ход матча

11'
Макаллистер Алексис
(Салах Мохамед)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 131
Ливерпуль 97.7% (128)
X 2.3% (3)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Болонья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
9
Нуньес
Дарвин
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
82
Урбаньски
Кацпер
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
24
Даллинга
Тийс
Ливерпуль
4-2-3-1
Болонья
4-1-4-1

История личных встреч

Ливерпуль
Болонья

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дейк Виргил 1 0.5
Конате Ибраима 1 0.5
Собослаи Доминик 1 0.5
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Болонья

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
12.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Болонья
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Довольно легко удалось открыть счёт "мерсисайдцам". Понятно, что хозяева на этом останавливаться не будут, и защиту "Болоньи" сегодня ждёт ещё много испытаний. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАКАЛЛИСТЕР! Нуньес скинул мяч в правую часть штрафной на Салаха, который выполнил радиоуправляемый кросс к дальней штанге на Макаллистера, а тот с близкого расстояния спокойно вогнал снаряд в цель!
  • Офсайд
    10'
    ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Моро с левого фланга выполнил заброс за спину защитникам "Ливерпуля", Даллинга снаряд подхватил в штрафной и пробил мимо Алиссона в цель, вот только форвард "Болоньи" забрался в положение вне игры. 
  • 9'
    Орсолини получил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного в центр и практически с 30 метров пробил по воротам. Мяч свалился с ноги и улетел в сторону углового флага. 
  • 8'
    Немного успокоилась у нас игра в эти минуты. Удалось итальянскому коллективу отодвинуть мяч от своей штрафной ближе к центру поля. Возможно, скоро гости доберутся до ворот Алиссона. 
  • 7'
    Арне Слот вышел к кромке поля и что-то активно подсказывает своим подопечным. Думаю, главный тренер "Ливерпуля" требует от своих футболистов более быстрого переката мяча на чужой половине поля. 
  • 6'
    Ван Дейк со своей половины поля сделал шикарный перевод на правый край атаки Салаху, а тот за счёт дриблинга пытался ворваться в штрафную, вот только пройти Миранду ему не удалось. 
  • 5'
    Очень активно в первые минуты матча действуют англичане. Футболисты "Ливерпуля" забрали игровой снаряд под свой контроль и пытаются найти брешь в обороне соперника. 
  • Угловой
    4'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ливерпуля". Робертсон навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Даллинга, головой выбивший мяч от владений Скорупски. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Гравенберх получил мяч от Салаха в правой части штрафной и прострелил в центр вратарской на Луиса Диаса, который с близкого расстояния пробить по воротам не сумел!
  • 2'
    Футболисты "Ливерпуля" вышли на эту встречу в красном комплекте формы, итальянцы играют в чёрной форме. Ворота Алиссона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Болонья

Исход игры
Ливерпуль
97.7% (129)
Ничья
2.3% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
28.32% (32)
Нет
71.68% (81)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.1% (49)
3:0 Ливерпуль
20.5% (27)
2:1 Ливерпуль
12.9% (17)
3:1 Ливерпуль
9.1% (12)
1:0 Ливерпуль
2.3% (3)
4:0 Ливерпуль
1.5% (2)
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