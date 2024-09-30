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Тур: 2. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Болонья
Прогнозы 32
Ливерпуль 96.9% (31)
X 3.1% (1)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Болонья
7.50
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7.64
15.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ливерпуль
Болонья

История личных встреч

Ливерпуль
Болонья

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дейк Виргил 1 1
Конате Ибраима 1 1
Собослаи Доминик 1 1
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Болонья

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 32
    Ливерпуль 96.9% (31)
    X 3.1% (1)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Болонья
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Болонья

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.9% (31)
    Ничья
    3.1% (1)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    25.81% (8)
    Нет
    74.19% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    40.6% (13)
    3:0 Ливерпуль
    28.1% (9)
    2:1 Ливерпуль
    12.5% (4)
    3:1 Ливерпуль
    9.4% (3)
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