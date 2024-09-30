Тур: 2. Стадион: Энфилд.
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Болонья
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Конате Ибраима
|1
|1
|Собослаи Доминик
|1
|1
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Болонья
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Болонья
Исход игры
Ливерпуль
96.9% (31)
Ничья
3.1% (1)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
25.81% (8)
Нет
74.19% (23)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
40.6% (13)
3:0 Ливерпуль
28.1% (9)
2:1 Ливерпуль
12.5% (4)
3:1 Ливерпуль
9.4% (3)
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