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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Динамо Загреб
0:0
Первый тайм: 11'
Монако
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 122
Динамо Загреб 2.5% (3)
X 10.7% (13)
Монако 86.9% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Загреб
Ничья
Монако
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33
Невистич
Иван
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Берноэр
Максим
4
Торренте
Рауль
22
Ристовски
Стефан
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
10
Батурина
Мартин
9
Петкович
Бруно
16
Кён
Филипп
2
Вандерсон
V
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
12
Кайо
Энрике
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
18
Минамино
Такуми
10
Головин
Александр
36
Эмболо
Брель
Динамо Загреб
5-3-1-1
Монако
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 1 0.5
Огивара Такуя 1 0.5
Пьяца Марко 0 0
Мишич Йосип 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аклиуш Магнес 1 0.5
Иленикена Джордж 1 0.5
Вандерсон V 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ристовски Стефан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2
Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1
Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3
Монако
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3
Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0

Результаты матчей

Динамо Загреб
Монако

Точный счет

9:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

9:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
12.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Болонья
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    12'
    МОМЕНТ Петкович после подачи с фланга замыкал атаку своей команды в падении через себя. Сфера выше цели улетела в этой ситуации. 
  • 10'
    10 минут на поле соперники отыграли. Пока "Монако" чуть активнее действует впереди. Заставляет слишком много французский клуб ошибаться своего соперника. 
  • 9'
    Со стандарта ничего не смогли монегаски придумать. Спокойно загребское "Динамо" выбивает мяч из своей штрафной, нейтрализуя угрозу. 
  • Угловой
    8'
    Монегаски простреливали мяч с правого края в центр штрафной. В итоге попала сфера в ногу защитнику, улетев за пределы поля. Первый в матче угловой. 
  • 6'
    Чуть автогол у "Монако" не случился после подачи со штрафного. Там практически не "ленточке" металась сфера, но Торренте выбил мяч за боковую линию. 
  • 5'
    На Александра Головина пошел сейчас заброс. Александр пытался прокинуть мяч мимо вратаря, но голкипер "Динамо" его на долю секунды опередил.   
  • 4'
    Головин сегодня в старте. Российский футболист постарается помочь команде одержать победу в этой интереснейшей схватке. 
  • 2'
    Футболисты "Динамо" сегодня предстали на поле в синих цветах, а игроки "Монако" вышли на газон в красно-белом обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Монако

Исход игры
Динамо Загреб
2.4% (3)
Ничья
10.6% (13)
Монако
87% (107)
Тотал 2.5
Больше
71.68% (81)
Меньше
28.32% (32)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Монако
53.7% (66)
0:2 Монако
13.8% (17)
1:1 Ничья
8.9% (11)
1:3 Монако
7.3% (9)
0:1 Монако
3.3% (4)
2:1 Динамо Загреб
1.6% (2)
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Монако
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