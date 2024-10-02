Первый тайм

12' МОМЕНТ Петкович после подачи с фланга замыкал атаку своей команды в падении через себя. Сфера выше цели улетела в этой ситуации.

10' 10 минут на поле соперники отыграли. Пока "Монако" чуть активнее действует впереди. Заставляет слишком много французский клуб ошибаться своего соперника.

9' Со стандарта ничего не смогли монегаски придумать. Спокойно загребское "Динамо" выбивает мяч из своей штрафной, нейтрализуя угрозу.

8' Монегаски простреливали мяч с правого края в центр штрафной. В итоге попала сфера в ногу защитнику, улетев за пределы поля. Первый в матче угловой.

6' Чуть автогол у "Монако" не случился после подачи со штрафного. Там практически не "ленточке" металась сфера, но Торренте выбил мяч за боковую линию.

5' На Александра Головина пошел сейчас заброс. Александр пытался прокинуть мяч мимо вратаря, но голкипер "Динамо" его на долю секунды опередил.