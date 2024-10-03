Тур: 4.
2:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолNoah Sadaoui
0:2
21' ГолХименес Хесус
1:2
29' Гол в свои воротаКоэфф Александр
2:2
36' ГолМаурисио Диего
40' Желтая карточкаKhawlhring Lalthathanga
45' Желтая карточкаHugo Boumous
90'+7
Ход матча
18'
0:1
21'
0:2
29'
1:2
36'
45'
10
Ahmed
Jahouh
20
Котал
Притам
77
Noah
Sadaoui
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
28 Saviour Gama
-
25 Rahim Ali
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Noah SadaouiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
-
-
-
-
14 Kwame Peprah
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Дели Динамос
Керала Бластерс ФК
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.83
0.82
Среднее время на гол
49
110
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1
1.58
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.43
1.22
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.75
|Кришна Рой
|1
|0.25
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0.25
|Hugo Boumous
|0
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|0
|0
Керала Бластерс ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|3
|0.75
|Хименес Хесус
|2
|0.5
|Kwame Peprah
|1
|0.25
|Mohammed Aimen
|0
|0
|Котал Притам
|0
|0
|Huidrom Singh
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|1
|0
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0
Керала Бластерс ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коэфф Александр
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Дринчич Милош
|1
|0
|Правин Рахул
|1
|0
|Kwame Peprah
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
|Mohammed Azhar
|1
|0
|Muhammed Saheef
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Керала Бластерс ФК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 2:1 Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1
Керала Бластерс ФК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1
Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Гоа - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0
Результаты матчей
Дели Динамос
Керала Бластерс ФК
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Керала Бластерс ФК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Керала Бластерс ФК
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Parag Satish
|1 1
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2