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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Дели Динамос
2:2
Конец матча
Керала Бластерс ФК
0'
0:1
18' Гол
Noah Sadaoui
0:2
21' Гол
Хименес Хесус
1:2
29' Гол в свои ворота
Коэфф Александр
2:2
36' Гол
Маурисио Диего
40' Желтая карточка
Khawlhring Lalthathanga
45' Желтая карточка
Hugo Boumous
90'+7
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
24
Thoiba
Moirangthem
15
Mourtada
Sergine
Fall
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
8
Hugo
Boumous
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
1
Sachin
Suresh
3
Sandeep
Singh
20
Котал
Притам
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
29
Коэфф
Александр
8
Vibin
Mohanan
7
Правин
Рахул
13
Danish
Farooq
Bhat
77
Noah
Sadaoui
9
Хименес
Хесус
Дели Динамос
Керала Бластерс ФК

История личных встреч

Дели Динамос
Керала Бластерс ФК

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
2:4
СИ
4:4
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
0:0

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.83
0.82

Среднее время на гол

49
110

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1
1.58

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 3 (1) 0.75
Кришна Рой 1 0.25
Mourtada Sergine Fall 1 0.25
Hugo Boumous 0 0
Jerry Mawihmingthanga 0 0
Керала Бластерс ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 3 0.75
Хименес Хесус 2 0.5
Kwame Peprah 1 0.25
Mohammed Aimen 0 0
Котал Притам 0 0
Huidrom Singh 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 1 0
Hugo Boumous 1 0
Amey Ranwade 1 0
Khawlhring Lalthathanga 1 0
Isak Vanlalruatfela 1 0
Керала Бластерс ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коэфф Александр 1 0
Котал Притам 1 0
Дринчич Милош 1 0
Правин Рахул 1 0
Kwame Peprah 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Mohammed Azhar 1 0
Muhammed Saheef 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Керала Бластерс ФК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 2:1 Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1
Керала Бластерс ФК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1
Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Гоа - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0

Результаты матчей

Дели Динамос
Керала Бластерс ФК

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Керала Бластерс ФК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Керала Бластерс ФК
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Мумбаи Сити
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Бенгалуру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Керала Бластерс ФК Noah Sadaoui 3 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Весь список
  • 55'
    Маурисио Диего уходит с поля. Кришна Рой выходит вместо него
  • 54'
    Jerry Mawihmingthanga уходит с поля. Rahim Ali выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Hugo Boumous получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Khawlhring Lalthathanga получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Jerry Mawihmingthanga сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Маурисио Диего бьет в цель!
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