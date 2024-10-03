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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Фиорентина
2:0
Второй тайм: 90+'
ТНС
0'
56' Желтая карточка
Уильямс Даниэль
1:0
65' Гол
Адли Ясин
2:0
69' Гол
Кин Мойзе
87' Желтая карточка
Куаме Кристиан

Ход матча

45'
Ричардсон Амир
Мандрагора Роландо
 
56'
 
Уильямс Даниэль
58'
Додо Домилсон
Кайоде Майкл
 
58'
Кин Мойзе
Соттиль Риккардо
 
58'
Гудмундссон Альберт
Бельтран Лукас
 
61'
 
Маршалл Джордан
Брэдли Сион
65'
Адли Ясин
1:0
67'
 
Макманус Деклан
Кларк Бен
69'
Кин Мойзе
2:0
82'
 
Броббелл Райан
Рэдмонд Даниэл
82'
 
Цеслевич Адриан
Уилсон Адам
82'
Катальди Данило
Адли Ясин
 
87'
Куаме Кристиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 111
Фиорентина 98.2% (109)
X 0.9% (1)
ТНС 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
Ничья
ТНС
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
22
Морено
Матиас
3
Бираги
Кристиано
65
Паризи
Фабьяно
9
Бельтран
Лукас
8
Мандрагора
Роландо
29
Адли
Ясин
11
Иконе
Жонатан
99
Куаме
Кристиан
7
Соттиль
Риккардо
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Боденхэм
Джек
10
Рэдмонд
Даниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
14
Уильямс
Даниэль
20
Брэдли
Сион
28
Уилсон
Адам
18
Холден
Рори
Фиорентина
4-3-3
ТНС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 1 1
Адли Ясин 1 1
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Даниэль 1 0

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2
Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2
ТНС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0
Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Фиорентина 98.2% (109)
    X 0.9% (1)
    ТНС 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 ТНС

    Исход игры
    Фиорентина
    98.2% (109)
    Ничья
    0.9% (1)
    ТНС
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (62)
    Меньше
    42.06% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    22.43% (24)
    Нет
    77.57% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    34.2% (38)
    3:0 Фиорентина
    23.4% (26)
    2:1 Фиорентина
    11.7% (13)
    3:1 Фиорентина
    8.1% (9)
    4:0 Фиорентина
    6.3% (7)
    1:0 Фиорентина
    6.3% (7)
    5:0 Фиорентина
    3.6% (4)
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