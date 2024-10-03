Тур: 1. Стадион: Акер.
Ход матча
17'
51'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ловик
Матиас
20
Тодд
Сэм
II
2
Уонт
Шон
11
Грэм
Шон
25
Слоун
Дилан
15
Марш
Джордж
3
Ивс
Леви
29
Райан
Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Тодд СэмЗащитник
- Защитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
11 Грэм ШонПолузащитник
-
25 Слоун ДиланПолузащитник
-
15 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Ивс ЛевиПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бизан ДжоВратарь
-
17 Сири ДжошЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ласти МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Линч Тирнан
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодд Сэм II
|1
|0
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1
Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2
Ларн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0
Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|36.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|4:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|36.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Серкль Брюгге
|Минда Алан
|1 (1)
|Витория Гимарайнш
|Gustavo Silva
|1 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Викингур Рейкьявик
|Атласон Давид-Эрн
|1
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|1
|Ларн
|Тодд Сэм II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мольде 1:0 Ларн
Исход игры
Мольде
95.6% (109)
Ничья
2.6% (3)
Ларн
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
35.19% (38)
Нет
64.81% (70)
Популярный счёт
2:0 Мольде
36% (41)
2:1 Мольде
14.9% (17)
3:1 Мольде
12.3% (14)
3:0 Мольде
12.3% (14)
1:0 Мольде
11.4% (13)
4:1 Мольде
3.5% (4)
1:2 Ларн
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!