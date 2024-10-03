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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Мольде
1:0
Второй тайм: 62'
Ларн
0'
17' Желтая карточка
Тодд Сэм
1:0
51' Гол
Эйкрем Магнус

Ход матча

17'
 
Тодд Сэм
45'
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
 
46'
Эриксен Кристиан
Брейвик Эмиль
 
51'
Эйкрем Магнус
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 114
Мольде 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Ларн 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мольде
Ничья
Ларн
1.12
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
10
Энггаард
Мэдс
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
27
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
1
Фергюсон
Рохан
20
Тодд
Сэм
II
23
Косгроув
Томас
2
Уонт
Шон
11
Грэм
Шон
25
Слоун
Дилан
15
Марш
Джордж
6
Томсон
Джозеф
3
Ивс
Леви
29
Райан
Энди
16
МакЭнефф
Джордан
Мольде
3-5-2
Ларн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодд Сэм II 1 0

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1
Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2
Ларн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0
Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Викингур Рейкьявик
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ларн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноа Ереван
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Серкль Брюгге Минда Алан 1 (1)
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Линнес Мартин уходит с поля. Стеневик Халлдор выходит вместо него
  • 17'
    Тодд Сэм II получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 114
Мольде 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Ларн 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мольде
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мольде 1:0 Ларн

Исход игры
Мольде
95.6% (109)
Ничья
2.6% (3)
Ларн
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
35.19% (38)
Нет
64.81% (70)
Популярный счёт
2:0 Мольде
36% (41)
2:1 Мольде
14.9% (17)
3:1 Мольде
12.3% (14)
3:0 Мольде
12.3% (14)
1:0 Мольде
11.4% (13)
4:1 Мольде
3.5% (4)
1:2 Ларн
1.8% (2)
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