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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Мольде
3:0
Конец матча
Ларн
0'
17' Желтая карточка
Тодд Сэм
1:0
51' Гол
Эйкрем Магнус
72' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
2:0
78' Гол
Брюнхильдсен Ола
90' Красная карточка
Маккендри Конор
3:0
90' Гол
Ихлер Фредерик
90'+6

Ход матча

17'
 
Тодд Сэм
45'
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
 
46'
Эриксен Кристиан
Брейвик Эмиль
 
51'
Эйкрем Магнус
(Эриксен Кристиан I)
1:0
66'
Дели Матс Мёллер
Коса Маркус Андреас
 
72'
Эйкрем Магнус
 
78'
Брюнхильдсен Ола
2:0
79'
 
Рэндалл Марк
Марш Джордж
79'
 
Маккендри Конор
МакЭнефф Джордан
80'
Ихлер Фредерик
Брюнхильдсен Ола
 
80'
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
 
86'
 
Ласти Мэттью
Райан Энди
86'
 
Мейджи Бенджамин
Слоун Дилан
90'
 
Маккендри Конор
90'
Ихлер Фредерик
3:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 114
Мольде 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Ларн 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
10
Энггаард
Мэдс
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
27
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
1
Фергюсон
Рохан
20
Тодд
Сэм
II
23
Косгроув
Томас
2
Уонт
Шон
11
Грэм
Шон
25
Слоун
Дилан
15
Марш
Джордж
6
Томсон
Джозеф
3
Ивс
Леви
29
Райан
Энди
16
МакЭнефф
Джордан
Мольде
3-5-2
Ларн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 1
Брюнхильдсен Ола 1 1
Ихлер Фредерик 1 1
Эриксен Кристиан I 0 0
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккендри Конор 0 1
Тодд Сэм II 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1
Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2
Ларн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0
Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2

Результаты матчей

Мольде
Ларн

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Линнес Мартин уходит с поля. Стеневик Халлдор выходит вместо него
    • 17'
      Тодд Сэм II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Мольде 95.6% (109)
    X 2.6% (3)
    Ларн 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мольде 3:0 Ларн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мольде 3:0 Ларн

    Исход игры
    Мольде
    95.6% (109)
    Ничья
    2.6% (3)
    Ларн
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (38)
    Нет
    64.81% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Мольде
    36% (41)
    2:1 Мольде
    14.9% (17)
    3:1 Мольде
    12.3% (14)
    3:0 Мольде
    12.3% (14)
    1:0 Мольде
    11.4% (13)
    4:1 Мольде
    3.5% (4)
    1:2 Ларн
    1.8% (2)
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