Матиас Делорж подал штрафной удар "Гента" с левого фланга, и удалось игрокам "Челси" отбиться без возникновения момента у ворот "аристократов".

Завёлся "Гент", пошла у гостей прострельная передача с правого фланга, и мог бы дотянуться за дальней штангой до мяча Арчи Браун, если б Аксель Дисаси не выбил его за лицевую. Подача слева с углового у "Гента" пришлась в перчатки Филипа Йоргенсена.

Педру Нету с правого полуфланга отпасовал на Кирнана Дьюсбери-Холла, который из-за пределов штрафной площади прилично приложился в ближний угол и заработал угловой удар.

Педру Нету выполнил подачу углового с правого фланга у лондонцев, а Арчи Браун выбил мяч головой на новый угловой хозяев.

Разыграли теперь угловой "синие" на правом фланге, последовал заброс к дальней штанге, и ни Бенуа Бадьяшиль не дотянулся до мяча, чтоб замкнуть его, ни Аксель Дисаси.

Двойная замена производится в составе "Гента": в игру вступают Омри Гандельман вместо Матиаса Делоржа и Свен Кум вместо Франка Сурдеза.

Двойная замена происходит и в составе "Челси": появляются на поле Марк Гиу вместо Кристофера Нкунку и Тирик Джордж вместо Педру Нету.

Михаил Мудрик прострелил с левого полуфлага от лицевой линии - защита "Гента" отразила мяч на седьмой угловой хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! КРИСТОФЕР НКУНКУ! Разыграли лондонцы угловой лондонцы на левом фланге. Жоау Фелиш навесил, последовал ряд скидок от игроков "Челси", а в конце концов Кристофер Нкунку с шестнадцати метров после короткой передачи Ренату Вейги мощно низом вонзил мяч в сетку.

Замена произошла в составе "Гента": появился на поле Тьягу Араужу, а покинул игру Ноа Фадига. И другая замена у гостей: Макс Дин вступил в игру вместо Андри Гудьонсена.

Тьягу Араужу сразу же получил момент в своё распоряжение. Пробил с правого полуфланга, заработал угловой. Стандарт не привёл к опасности у ворот "Челси".

Ну что же, середина второго тайма. Если "Гент" собирается спасти матч, ему надо поторапливаться. Хотя и в концовке два мяча отыграть возможно.

Позволили хозяева Арчи Брауну совершить доставку с левого фланга, и мяч финишировал в руках Филипа Йоргенсена.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! КИРНАН ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ! Практически снимает "Челси" все вопросы о победителе данного матча. Жоау Фелиш покатил вперёд по левому полуфлангу для Кристофера Нкунку, которого в подкате опередил Стефан Митрович, и получился у защитника "Гента" по факту голевой пас на Кирнана Дьюсбери-Холла, который, в свою очередь, опередил Джордана Торунаригу и низом пробил Дави Руфа.

Аксель Дисаси получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля - с фолом действовал защитник "Челси" в отношении Арчи Брауна.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЦУЁСИ ВАТАНАБЭ! После левофлангового гостевого углового визитёры забрали подбор, Андри Гудьонсен навесил с игры примерно с правого угла чужой штрафной площадки к дальней штанге, и Цуёси Ватанабэ головой поразил ворота "Челси".

Пропущенный гол должен сигнализировать "синим" о том, что расслабляться противопоказано.

Кристофер Нкунку наносил низовой удар из правой части чужой штрафной площади - Цуёси Ватанабэ заблокировал эту попытку соперника.

Ноа Фадига смещался с правого фланга и нанёс заблокированный удар из-за пределов штрафной площади.

Понимают игроки "Челси", что новый забитый гол (а лучше новые забитые голы) им не помешает (не помешают), только моменты не создаются атакующими лондонцами.

Михаил Мудрик упал в чужой штрафной площади, запнувшись об ногу Стефана Митровича. Пенальти нет.

Угловой у "Челси" левом фланге. Жоау Фелиш подаёт к ближней штанге, а Ацуки Ито переводит мяч на новый угловой.

С правого фланга исполняет угловой у "Челси" Педру Нету - Стефан Митрович не позволяет мячу долететь до Олуватосина Адарабиойо, выбивая его головой на очередной угловой.

Итак, угловой у "Челси" с левого края. На выходе играет Дави Руф, но не ловит мяч, а смахивает, оставляя его в игру. После подбора есть подача у "синих" с правого фланга, и пробивает через себя Чезаре Казадеи - не попадает в ворота.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ПЕДРУ НЕТУ! Есть второй гол "Челси" в сегодняшнем матче. Аксель Дисаси забросил от центральной линии к правому углу вратарской, Арчи Браун и Цуёси Ватанабэ не у дел остались, а Педру Нету отправил мяч в гостевые ворота.

В таких случаях иносказательно говорят, что не вышли футболисты (в данном случае игроки "Гента") из раздевалки.

От Акселя Дисаси мяч отскочил за лицевую линию, когда гости пытались навесить с левого фланга. Так образовался угловой уже у "Гента".

Угловой заработан лондонцами на правом фланге. Педру Нету разыграл стандарт с Жоау Фелишем, а подача не привела к опасному моменту.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Челси" - "Гент" - 1:0. С минимальным счётом в свою пользу "синие" уходят на перерыв, забил за них Ренату Вейга с передачи Михаила Мудрика.

45' Жоау Фелиш оставил мяч, чтобы Педру Нету пробил по воротам с линии штрафной площади. Тот так и сделал. После рикошета мяч медленно прикатился к Дави Руфу.

45' +1 минута к первому тайму.

44' Михаил Мудрик сместился с левого фланга на ближний полуфланг и выполнил прострельную передачу, которую вынес в аут Цуёси Ватанабэ.

43' Ренату Вейга проникающей передачей из центральной трети поля вывел на рандеву с чужим вратарём по левому полуфлангу Жоау Фелиша, которому всё ж таки не дал проткнуть мяч в ворота Дави Руф.

41' Ноа Фадига, откликаясь на передачу партнёра в правой зоне атаки "Гента", обрёл себя в положении "вне игры".

40' В ответной атаке свой первый угловой в матче заработала команда "Гент". Подача гостей со стандарта с правого фланга нашла голову Акселя Дисаси, выбившего мяч в другую сторону за боковую линию.

37' Жоау Фелиш планировал отдать короткий пас партнёру в чужую штрафную площадь, но подарил мяч сопернику, зато на отскоке сам же подобрал его.

36' Арчи Браун пытался сделать доставку с левого фланга, но мяч после рикошета от подкатившегося Акселя Дисаси отскочил от самого Брауна за лицевую линию, то есть даже на угловой "Гент" здесь по факту не наработал.

35' Вот тут момент настоящий у ворот "Челси"! Ацуки Ито покатил по зоне правого инсайда пас Андри Гудьонсену, которого не накрыл Олуватосин Адарабиойо и который пальнул повыше перекладины.

34' А пытается "Гент" обострять всё-таки! Арчи Браун навесил слева, но Ацуки Ито плохо принял мяч, обработка корявая, и удара по воротам нету.

33' Первый перспективный момент у "Гента" в этом матче! Арчи Браун вывалился вперёд по левому полуфлангу и пробил низом в ближний угол в руки Филипа Йоргенсена.

32' Олуватосин Адарабиойо подбросил мяч значительно выше перекладины после навеса слева партнёра со стандарта.

31' Принимал мяч Михаил Мудрик на левом фланге, а Хуго Гамбор выбил его за боковую линию. В смысле, мяч выбил. И нарушил правила, ударив ногой Мудрика по рукам вроде.

29' Есть ощущение, что сбавляет "Челси" атакующие обороты. "Гент" начинает побольше владеть мячом.

28' Арчи Браун конкретно плохо сыграл на левом фланге атаки у "Гента", упустив мяч за боковую линию после диагональной передачи партнёра.

27' Показывают операторы трансляции крупным планом игроков "Челси" Коула Палмера и Николаса Джексона, которым сегодня предоставил отдых Энцо Мареска. Футболистов хватает в составе "синих" и не на два состава.

25' Михаил Мудрик ускорился в левой зоне атаки "Челси", оставил позади Хуго Гамбора, а подачу выполнил неудачную, не последовало дальше удара по воротам у хозяев.

24' Разыграли лондонцы угловой на левом фланге, и Жоау Фелиш забросил мяч к дальней штанге - замыкания не получилось у "синих".

23' Кирнан Дьюсбери-Холл сместился из центральной зоны на левый полуфланг и нанёс низом удар по воротам, накрытый Стефаном Митровичем.

22' Показывают повтор, как Кристофер Нкунку отдавал коротко пас в чужую штрафную Жоау Фелишу, который проткнул мяч в ноги соперника.

21' Быстро двигают мяч по газону футболисты "Челси" - видно, что в своё удовольствие играют, нравится им комбинировать.

20' 78 на 22 по процентному соотношению владения мячом. Огромное преимущество по этому показателю у команды Марески.

19' Педру Нету с правого полуфланга выкатил мяч для удара Кирнану Дьюсбери-Холлу, не попавшему из пределов штрафной в правый угол.

19' Так, а что здесь? Кристофер Нкунку пытался пробить по чужим воротам из пределов чужой штрафной площади, но заблокировали его попытку.

17' Михаилу Мудрику, конечно, для уверенности важно и самому забивать, не только голевые передачи записывать на свой счёт, но и голы.

16' "Гент" пока не помышляет об инициативной игре, постоянно пребывают в обороне гости.

15' Аксель Дисаси достаточно откровенно в центре поля стал обнимать сзади Франка Сурдеза. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Челси".

14' Под гул трибун "Стэмфорд Бридж", жаждущих новых голов "Челси", Михаил Мудрик поперечно с левой стороны доставил мяч в руки Дави Руфа.

13' Довольно динамично игра смотрится, хорошее движение показывают "пенсионеры", в хорошем они находятся настроении.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РЕНАТУ ВЕЙГА!

Михаил Мудрик пришёл на правый фланг, откуда исполнил голевую передачу. Навесил он на дальний угол вратарской, а Ренату Вейга головой переправил мяч с отскоком от газона в дальний угол.

11' Ренату Вейга задвинул заброс в чужую штрафную с левого фланга, а Цуёси Ватанабэ отправил мяч на угловой. После стандарта скидка была у хозяев, но до удара не дошло дело.

10' Да, в блокировках отлично преуспевают игроки "Гента". Педру Нету с правого полуфланга пробивал по чужим воротам - накрылась его попытка.

9' Какие-то непонятные метания мяча по штрафной площади "Гента". И моменты полноценные не создаются, и отбиться не могут нормально гости. Михаил Мудрик отдавал слева передачу Жоау Фелишу, чей удар оказался заблокирован.

8' Джордан Торунарига сыграл головой - выбил мяч из своей вратарской, когда лондонцы подали угловой справа. Новый навес последовал от "пенсионеров" - снова верхом отбились гости.

7' Педру Нету осуществлял фланговую доставку с правой стороны. Во всяком случае, пытался. Угловой заработал для хозяев.

6' У "аристократов" инициатива. Домашний матч они проводят. Естественно, являются командой-фаворитом. Если "Гент" победит, сенсация будет.

4' То, что "Гент" умеет нормально атаковать и создавать моменты, должно заставлять игроков "Челси" более внимательно относиться к собственным шансам в нападении.

4' "Челси" в этом сезоне пока лучше выступает в АПЛ, чем в прошлом. В еврокубках тогда почему не ждать от "синих" внятных результатов? Лигу чемпионов выигрывали, Лигу Европы выигрывали, осталось Лигу конференций выиграть.

3' Да, положение "вне игры", конечно. С запозданием в несколько секунд зафиксирован офсайд у Андри Гудьонсена в центральной зоне после передачи с левого фланга.

2' Мелкое нарушение правил увидел арбитр в середине поля. Чезаре Казадеи в данном случае действовал не по правилам.

1' Стефан Митрович отдавал пас назад вратарю-партнёру, и едва мяч не перехватил Жоау Фелиш. Аккуратней стоит быть около своих ворот игрокам "Гента".

1' "Челси" играет в сине-белой форме, у "Гента" исключительно жёлтого цвета экипировка.