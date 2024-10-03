Тур: 1. Стадион: Стэмфорд Бридж.
0'
1:0
12' ГолВейга Ренату
2:0
46' ГолНету Педру
2:1
50' ГолВатанабэ Цуёси
3:1
63' ГолНкунку Кристофер
4:1
70' ГолДьюсбери-Холл Кирнан
72' Желтая карточкаДисаси Аксель
Ход матча
12'
1:0
46'
2:0
50'
63'
3:1
70'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вейга
Ренату
14
Фелиш
Жоау
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
15
Ито
Ацуки
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дайер КианоПолузащитник
-
32 Джордж ТирикНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
20 Араужу ТьягуПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
21 Дин МаксНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Ренату
|1
|1
|Нкунку Кристофер
|1
|1
|Нету Педру
|1
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|1
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватанабэ Цуёси
|1
|1
|Гудьонсен Андри
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисаси Аксель
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0
Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 4:1 Гент
Исход игры
Челси
95.9% (118)
Ничья
1.6% (2)
Гент
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
2:0 Челси
34.1% (42)
2:1 Челси
22% (27)
3:1 Челси
14.6% (18)
3:0 Челси
9.8% (12)
1:0 Челси
4.9% (6)
3:2 Челси
1.6% (2)
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