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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Челси
4:1
Второй тайм: 80'
Гент
0'
1:0
12' Гол
Вейга Ренату
2:0
46' Гол
Нету Педру
2:1
50' Гол
Ватанабэ Цуёси
3:1
63' Гол
Нкунку Кристофер
4:1
70' Гол
Дьюсбери-Холл Кирнан
72' Желтая карточка
Дисаси Аксель

Ход матча

12'
Вейга Ренату
(Мудрик Михаил)
1:0
46'
Нету Педру
(Дисаси Аксель)
2:0
50'
2:1
Ватанабэ Цуёси
(Гудьонсен Андри)
63'
Нкунку Кристофер
(Вейга Ренату)
3:1
64'
 
Араужу Тьягу
Фадига Ноа
64'
 
Дин Макс
Гудьонсен Андри
70'
Дьюсбери-Холл Кирнан
4:1
72'
Дисаси Аксель
 
78'
 
Кумс Свен
Сурдез Франк
78'
 
Гандельман Омри
Делорж Матиас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 123
Челси 95.9% (118)
X 1.6% (2)
Гент 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Гент
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Йоргенсен
Филип
2
Дисаси
Аксель
4
Адарабиойо
Олуватосин
5
Бадьяшиль
Бенуа
40
Вейга
Ренату
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
31
Казадеи
Чезаре
7
Нету
Педру
14
Фелиш
Жоау
18
Нкунку
Кристофер
10
Мудрик
Михаил
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
23
Торунарига
Джордан
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
3
Браун
Арчи
9
Гудьонсен
Андри
Челси
4-2-3-1
Гент
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Ренату 1 1
Нкунку Кристофер 1 1
Нету Педру 1 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 1
Дисаси Аксель 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватанабэ Цуёси 1 1
Гудьонсен Андри 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисаси Аксель 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0
Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ХИК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Панатинаикос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Петрокуб
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    80'
    Двойная замена происходит и в составе "Челси": появляются на поле Марк Гиу вместо Кристофера Нкунку и Тирик Джордж вместо Педру Нету.
  • Замена
    78'
    Двойная замена производится в составе "Гента": в игру вступают Омри Гандельман вместо Матиаса Делоржа и Свен Кум вместо Франка Сурдеза.
  • Опасный момент
    77'
    Разыграли теперь угловой "синие" на правом фланге, последовал заброс к дальней штанге, и ни Бенуа Бадьяшиль не дотянулся до мяча, чтоб замкнуть его, ни Аксель Дисаси.
  • Угловой
    76'
    Педру Нету выполнил подачу углового с правого фланга у лондонцев, а Арчи Браун выбил мяч головой на новый угловой хозяев.
  • Опасный момент
    75'
    Педру Нету с правого полуфланга отпасовал на Кирнана Дьюсбери-Холла, который из-за пределов штрафной площади прилично приложился в ближний угол и заработал угловой удар. 
  • Угловой
    74'
    Завёлся "Гент", пошла у гостей прострельная передача с правого фланга, и мог бы дотянуться за дальней штангой до мяча Арчи Браун, если б Аксель Дисаси не выбил его за лицевую. Подача слева с углового у "Гента" пришлась в перчатки Филипа Йоргенсена.
  • 72'
    Матиас Делорж подал штрафной удар "Гента" с левого фланга, и удалось игрокам "Челси" отбиться без возникновения момента у ворот "аристократов".
  • Желтая карточка
    71'
    Аксель Дисаси получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля - с фолом действовал защитник "Челси" в отношении Арчи Брауна.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! КИРНАН ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ!
    Практически снимает "Челси" все вопросы о победителе данного матча. Жоау Фелиш покатил вперёд по левому полуфлангу для Кристофера Нкунку, которого в подкате опередил Стефан Митрович, и получился у защитника "Гента" по факту голевой пас на Кирнана Дьюсбери-Холла, который, в свою очередь, опередил Джордана Торунаригу и низом пробил Дави Руфа.
  • 68'
    Позволили хозяева Арчи Брауну совершить доставку с левого фланга, и мяч финишировал в руках Филипа Йоргенсена. 
  • 66'
    Ну что же, середина второго тайма. Если "Гент" собирается спасти матч, ему надо поторапливаться. Хотя и в концовке два мяча отыграть возможно.
  • Опасный момент
    65'
    Тьягу Араужу сразу же получил момент в своё распоряжение. Пробил с правого полуфланга, заработал угловой. Стандарт не привёл к опасности у ворот "Челси".
  • Замена
    64'
    Замена произошла в составе "Гента": появился на поле Тьягу Араужу, а покинул игру Ноа Фадига. И другая замена у гостей: Макс Дин вступил в игру вместо Андри Гудьонсена.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! КРИСТОФЕР НКУНКУ!
    Разыграли лондонцы угловой лондонцы на левом фланге. Жоау Фелиш навесил, последовал ряд скидок от игроков "Челси", а в конце концов Кристофер Нкунку с шестнадцати метров после короткой передачи Ренату Вейги мощно низом вонзил мяч в сетку.
  • Угловой
    62'
    Михаил Мудрик прострелил с левого полуфлага от лицевой линии - защита "Гента" отразила мяч на седьмой угловой хозяев.
  • Бонусы букмекеров
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    • Опасный момент
      60'
      Итак, угловой у "Челси" с левого края. На выходе играет Дави Руф, но не ловит мяч, а смахивает, оставляя его в игру. После подбора есть подача у "синих" с правого фланга, и пробивает через себя Чезаре Казадеи - не попадает в ворота.
    • Угловой
      59'
      С правого фланга исполняет угловой у "Челси" Педру Нету - Стефан Митрович не позволяет мячу долететь до Олуватосина Адарабиойо, выбивая его головой на очередной угловой.
    • Угловой
      58'
      Угловой у "Челси" левом фланге. Жоау Фелиш подаёт к ближней штанге, а Ацуки Ито переводит мяч на новый угловой.
    • Судья
      57'
      Михаил Мудрик упал в чужой штрафной площади, запнувшись об ногу Стефана Митровича. Пенальти нет.
    • 56'
      Понимают игроки "Челси", что новый забитый гол (а лучше новые забитые голы) им не помешает (не помешают), только моменты не создаются атакующими лондонцами.
    • 55'
      Ноа Фадига смещался с правого фланга и нанёс заблокированный удар из-за пределов штрафной площади.
    • 53'
      Кристофер Нкунку наносил низовой удар из правой части чужой штрафной площади - Цуёси Ватанабэ заблокировал эту попытку соперника.
    • 52'
      Пропущенный гол должен сигнализировать "синим" о том, что расслабляться противопоказано.
    • Видеоповтор
      52'
      Видеопроверка на предмет возможного офсайда завершена. Гол "Гента" засчитан.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЦУЁСИ ВАТАНАБЭ!
      После левофлангового гостевого углового визитёры забрали подбор, Андри Гудьонсен навесил с игры примерно с правого угла чужой штрафной площадки к дальней штанге, и Цуёси Ватанабэ головой поразил ворота "Челси".
    • Угловой
      49'
      Угловой заработан лондонцами на правом фланге. Педру Нету разыграл стандарт с Жоау Фелишем, а подача не привела к опасному моменту.
    • Угловой
      49'
      От Акселя Дисаси мяч отскочил за лицевую линию, когда гости пытались навесить с левого фланга. Так образовался угловой уже у "Гента".
    • 47'
      В таких случаях иносказательно говорят, что не вышли футболисты (в данном случае игроки "Гента") из раздевалки.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ПЕДРУ НЕТУ!
      Есть второй гол "Челси" в сегодняшнем матче. Аксель Дисаси забросил от центральной линии к правому углу вратарской, Арчи Браун и Цуёси Ватанабэ не у дел остались, а Педру Нету отправил мяч в гостевые ворота.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Челси" - "Гент" - 1:0. С минимальным счётом в свою пользу "синие" уходят на перерыв, забил за них Ренату Вейга с передачи Михаила Мудрика.
    • 45'
      Жоау Фелиш оставил мяч, чтобы Педру Нету пробил по воротам с линии штрафной площади. Тот так и сделал. После рикошета мяч медленно прикатился к Дави Руфу.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • 44'
      Михаил Мудрик сместился с левого фланга на ближний полуфланг и выполнил прострельную передачу, которую вынес в аут Цуёси Ватанабэ.
    • Опасный момент
      43'
      Ренату Вейга проникающей передачей из центральной трети поля вывел на рандеву с чужим вратарём по левому полуфлангу Жоау Фелиша, которому всё ж таки не дал проткнуть мяч в ворота Дави Руф.
    • Офсайд
      41'
      Ноа Фадига, откликаясь на передачу партнёра в правой зоне атаки "Гента", обрёл себя в положении "вне игры".
    • Угловой
      40'
      В ответной атаке свой первый угловой в матче заработала команда "Гент". Подача гостей со стандарта с правого фланга нашла голову Акселя Дисаси, выбившего мяч в другую сторону за боковую линию. 
    • 37'
      Жоау Фелиш планировал отдать короткий пас партнёру в чужую штрафную площадь, но подарил мяч сопернику, зато на отскоке сам же подобрал его.
    • 36'
      Арчи Браун пытался сделать доставку с левого фланга, но мяч после рикошета от подкатившегося Акселя Дисаси отскочил от самого Брауна за лицевую линию, то есть даже на угловой "Гент" здесь по факту не наработал.
    • Опасный момент
      35'
      Вот тут момент настоящий у ворот "Челси"! Ацуки Ито покатил по зоне правого инсайда пас Андри Гудьонсену, которого не накрыл Олуватосин Адарабиойо и который пальнул повыше перекладины.
    • 34'
      А пытается "Гент" обострять всё-таки! Арчи Браун навесил слева, но Ацуки Ито плохо принял мяч, обработка корявая, и удара по воротам нету.
    • Опасный момент
      33'
      Первый перспективный момент у "Гента" в этом матче! Арчи Браун вывалился вперёд по левому полуфлангу и пробил низом в ближний угол в руки Филипа Йоргенсена.
    • 32'
      Олуватосин Адарабиойо подбросил мяч значительно выше перекладины после навеса слева партнёра со стандарта.
    • Фол, нарушение
      31'
      Принимал мяч Михаил Мудрик на левом фланге, а Хуго Гамбор выбил его за боковую линию. В смысле, мяч выбил. И нарушил  правила, ударив ногой Мудрика по рукам вроде.
    • 29'
      Есть ощущение, что сбавляет "Челси" атакующие обороты. "Гент" начинает побольше владеть мячом.
    • 28'
      Арчи Браун конкретно плохо сыграл на левом фланге атаки у "Гента", упустив мяч за боковую линию после диагональной передачи партнёра.
    • 27'
      Показывают операторы трансляции крупным планом игроков "Челси" Коула Палмера и Николаса Джексона, которым сегодня предоставил отдых Энцо Мареска. Футболистов хватает в составе "синих" и не на два состава.
    • 25'
      Михаил Мудрик ускорился в левой зоне атаки "Челси", оставил позади Хуго Гамбора, а подачу выполнил неудачную, не последовало дальше удара по воротам у хозяев.
    • Угловой
      24'
      Разыграли лондонцы угловой на левом фланге, и Жоау Фелиш забросил мяч к дальней штанге - замыкания не получилось у "синих".
    • 23'
      Кирнан Дьюсбери-Холл сместился из центральной зоны на левый полуфланг и нанёс низом удар по воротам, накрытый Стефаном Митровичем.
    • 22'
      Показывают повтор, как Кристофер Нкунку отдавал коротко пас в чужую штрафную Жоау Фелишу, который проткнул мяч в ноги соперника.
    • 21'
      Быстро двигают мяч по газону футболисты "Челси" - видно, что в своё удовольствие играют, нравится им комбинировать.
    • 20'
      78 на 22 по процентному соотношению владения мячом. Огромное преимущество по этому показателю у команды Марески.
    • Опасный момент
      19'
      Педру Нету с правого полуфланга выкатил мяч для удара Кирнану Дьюсбери-Холлу, не попавшему из пределов штрафной в правый угол.
    • 19'
      Так, а что здесь? Кристофер Нкунку пытался пробить по чужим воротам из пределов чужой штрафной площади, но заблокировали его попытку.
    • 17'
      Михаилу Мудрику, конечно, для уверенности важно и самому забивать, не только голевые передачи записывать на свой счёт, но и голы.
    • 16'
      "Гент" пока не помышляет об инициативной игре, постоянно пребывают в обороне гости.
    • Фол, нарушение
      15'
      Аксель Дисаси достаточно откровенно в центре поля стал обнимать сзади Франка Сурдеза. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Челси".
    • 14'
      Под гул трибун "Стэмфорд Бридж", жаждущих новых голов "Челси", Михаил Мудрик поперечно с левой стороны доставил мяч в руки Дави Руфа.
    • 13'
      Довольно динамично игра смотрится, хорошее движение показывают "пенсионеры", в хорошем они находятся настроении.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РЕНАТУ ВЕЙГА!
      Михаил Мудрик пришёл на правый фланг, откуда исполнил голевую передачу. Навесил он на дальний угол вратарской, а Ренату Вейга головой переправил мяч с отскоком от газона в дальний угол.
    • Угловой
      11'
      Ренату Вейга задвинул заброс в чужую штрафную с левого фланга, а Цуёси Ватанабэ отправил мяч на угловой. После стандарта скидка была у хозяев, но до удара не дошло дело.
    • 10'
      Да, в блокировках отлично преуспевают игроки "Гента". Педру Нету с правого полуфланга пробивал по чужим воротам - накрылась его попытка.
    • 9'
      Какие-то непонятные метания мяча по штрафной площади "Гента". И моменты полноценные не создаются, и отбиться не могут нормально гости. Михаил Мудрик отдавал слева передачу Жоау Фелишу, чей удар оказался заблокирован.
    • 8'
      Джордан Торунарига сыграл головой - выбил мяч из своей вратарской, когда лондонцы подали угловой справа. Новый навес последовал от "пенсионеров" - снова верхом отбились гости.
    • Угловой
      7'
      Педру Нету осуществлял фланговую доставку с правой стороны. Во всяком случае, пытался. Угловой заработал для хозяев.
    • 6'
      У "аристократов" инициатива. Домашний матч они проводят. Естественно, являются командой-фаворитом. Если "Гент" победит, сенсация будет.
    • 4'
      То, что "Гент" умеет нормально атаковать и создавать моменты, должно заставлять игроков "Челси" более внимательно относиться к собственным шансам в нападении.
    • 4'
      "Челси" в этом сезоне пока лучше выступает в АПЛ, чем в прошлом. В еврокубках тогда почему не ждать от "синих" внятных результатов? Лигу чемпионов выигрывали, Лигу Европы выигрывали, осталось Лигу конференций выиграть.
    • Офсайд
      3'
      Да, положение "вне игры", конечно. С запозданием в несколько секунд зафиксирован офсайд у Андри Гудьонсена в центральной зоне после передачи с левого фланга.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мелкое нарушение правил увидел арбитр в середине поля. Чезаре Казадеи в данном случае действовал не по правилам.
    • 1'
      Стефан Митрович отдавал пас назад вратарю-партнёру, и едва мяч не перехватил Жоау Фелиш. Аккуратней стоит быть около своих ворот игрокам "Гента".
    • 1'
      "Челси" играет в сине-белой форме, у "Гента" исключительно жёлтого цвета экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Мудрик Михаил сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Вейга Ренату бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 4:1 Гент

    Исход игры
    Челси
    95.9% (118)
    Ничья
    1.6% (2)
    Гент
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (60)
    Меньше
    44.44% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    34.1% (42)
    2:1 Челси
    22% (27)
    3:1 Челси
    14.6% (18)
    3:0 Челси
    9.8% (12)
    1:0 Челси
    4.9% (6)
    3:2 Челси
    1.6% (2)
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