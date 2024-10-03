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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лугано
3:0
Второй тайм: 90+'
ХИК
0'
8' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:0
34' Гол
Пападопулос Антониос
2:0
56' Гол
Маркеш Мартим
3:0
90' Гол
Душ Сантуш Даниэл

Ход матча

8'
Хайдари Альбиан
 
34'
Пападопулос Антониос
(Гргич Анто)
1:0
56'
Маркеш Мартим
2:0
60'
 
Палуметс Кевор
Хальме Аапо
60'
 
Меллер Лиэм
Хостикка Сантери
65'
Пржибылко Каспер
Боттани Маттиа
 
65'
Душ Сантуш Даниэл
Бислими Уран
 
65'
Маю Хишам
Алиседа Игнасио
 
75'
 
Танака Атому
Канеллопулос Гиоргос
75'
 
Планж Люк
Эрвин Ли
75'
Думбия Усман
Махмуд Хадж
 
88'
Эль-Вафи Айман
Маркеш Мартим
 
88'
 
Мерилуото Кай
Коку Озан
90'
Душ Сантуш Даниэл
(Пржибылко Каспер)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 108
Лугано 84.3% (91)
X 9.3% (10)
ХИК 6.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
ХИК
1.47
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9.30
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9.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
25
Бислими
Уран
8
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
31
Алиседа
Игнасио
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
23
Коку
Озан
6
Хальме
Аапо
8
Канеллопулос
Гиоргос
7
Хостикка
Сантери
94
Эрвин
Ли
Лугано
4-3-3
ХИК
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пападопулос Антониос 1 1
Маркеш Мартим 1 1
Гргич Анто 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3
ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 108
    Лугано 84.3% (91)
    X 9.3% (10)
    ХИК 6.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лугано
    Ничья
    ХИК
    1.47
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 3:0 ХИК

    Исход игры
    Лугано
    84.3% (91)
    Ничья
    9.3% (10)
    ХИК
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    68.22% (73)
    Нет
    31.78% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лугано
    50.9% (55)
    2:0 Лугано
    13.9% (15)
    1:0 Лугано
    13.9% (15)
    1:1 Ничья
    7.4% (8)
    3:1 Лугано
    3.7% (4)
    1:2 ХИК
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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