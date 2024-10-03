Тур: 1. Стадион: Арена Тун.
0'
8' Желтая карточкаХайдари Альбиан
1:0
34' ГолПападопулос Антониос
2:0
56' ГолМаркеш Мартим
3:0
90' ГолДуш Сантуш Даниэл
90'+5
Ход матча
34'
56'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бислими
Уран
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
28 Райтер ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
24 Боама Майкл
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пападопулос Антониос
|1
|1
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|1
|Маркеш Мартим
|1
|1
|Пржибылко Каспер
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3
ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5
Результаты матчей
Лугано
ХИК
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лугано
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лугано 3:0 ХИК
Исход игры
Лугано
84.3% (91)
Ничья
9.3% (10)
ХИК
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
68.22% (73)
Нет
31.78% (34)
Популярный счёт
2:1 Лугано
50.9% (55)
2:0 Лугано
13.9% (15)
1:0 Лугано
13.9% (15)
1:1 Ничья
7.4% (8)
3:1 Лугано
3.7% (4)
1:2 ХИК
3.7% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!