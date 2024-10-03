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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лугано
3:0
Конец матча
ХИК
0'
8' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:0
34' Гол
Пападопулос Антониос
2:0
56' Гол
Маркеш Мартим
3:0
90' Гол
Душ Сантуш Даниэл
90'+5

Ход матча

8'
Хайдари Альбиан
 
34'
Пападопулос Антониос
(Гргич Анто)
1:0
56'
Маркеш Мартим
2:0
60'
 
Палуметс Кевор
Хальме Аапо
60'
 
Меллер Лиэм
Хостикка Сантери
65'
Пржибылко Каспер
Боттани Маттиа
 
65'
Душ Сантуш Даниэл
Бислими Уран
 
65'
Маю Хишам
Алиседа Игнасио
 
75'
 
Танака Атому
Канеллопулос Гиоргос
75'
 
Планж Люк
Эрвин Ли
75'
Думбия Усман
Махмуд Хадж
 
88'
Эль-Вафи Айман
Маркеш Мартим
 
88'
 
Мерилуото Кай
Коку Озан
90'
Душ Сантуш Даниэл
(Пржибылко Каспер)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 108
Лугано 84.3% (91)
X 9.3% (10)
ХИК 6.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
25
Бислими
Уран
8
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
31
Алиседа
Игнасио
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
23
Коку
Озан
6
Хальме
Аапо
8
Канеллопулос
Гиоргос
7
Хостикка
Сантери
94
Эрвин
Ли
Лугано
4-3-3
ХИК
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пападопулос Антониос 1 1
Душ Сантуш Даниэл 1 1
Маркеш Мартим 1 1
Пржибылко Каспер 0 0
Гргич Анто 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3
ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5

Результаты матчей

Лугано
ХИК

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лугано
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Гргич Анто сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Пападопулос Антониос бьет в цель!
    • 8'
      Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Лугано 84.3% (91)
    X 9.3% (10)
    ХИК 6.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лугано 3:0 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 3:0 ХИК

    Исход игры
    Лугано
    84.3% (91)
    Ничья
    9.3% (10)
    ХИК
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    68.22% (73)
    Нет
    31.78% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лугано
    50.9% (55)
    2:0 Лугано
    13.9% (15)
    1:0 Лугано
    13.9% (15)
    1:1 Ничья
    7.4% (8)
    3:1 Лугано
    3.7% (4)
    1:2 ХИК
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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