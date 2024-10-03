Тур: 1. Стадион: Зимбру.
0'
1:0
26' ПенальтиЛунгу Теодор
1:1
33' ГолКоррея Жоау
1:2
37' ГолЖажа Коэльо
1:3
53' ГолКоррея Жоау
1:4
82' ГолНаме Мустафа
82' Желтая карточкаНаме Мустафа
86' Желтая карточкаЖардан Ион
90' Желтая карточкаСильва Хонатан
Ход матча
26'
1:0
33'
1:1
37'
1:2
53'
1:3
60'
82'
1:4
82'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
37
Пушкаш
Дан
39
Лунгу
Теодор
23
Лупан
Михай
77
Коррея
Жоау
26
Шуньич
Иван
11
Жажа
Коэльо
7
Бруно
V
10
Жайро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Борш ИонЗащитник
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
-
37 Пушкаш ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
-
23 Лупан МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Додон ВикторВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 БруноПолузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
Бомбардиры внутри турнира
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лунгу Теодор
|1 (1)
|1
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррея Жоау
|2
|2
|Жажа Коэльо
|1
|1
|Наме Мустафа
|1
|1
|Сильва Хонатан
|0
|0
|Шуньич Иван
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2
Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0
Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|2:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|4:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Петрокуб 1:4 Пафос
Исход игры
Петрокуб
45% (49)
Ничья
23.9% (26)
Пафос
31.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
27.5% (30)
1:1 Ничья
23.9% (26)
1:2 Пафос
16.5% (18)
2:1 Петрокуб
11.9% (13)
0:1 Пафос
11% (12)
2:0 Петрокуб
3.7% (4)
0:2 Пафос
1.8% (2)
1:3 Пафос
1.8% (2)
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