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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Петрокуб
1:4
Второй тайм: 90+'
Пафос
0'
1:0
26' Пенальти
Лунгу Теодор
1:1
33' Гол
Коррея Жоау
1:2
37' Гол
Жажа Коэльо
1:3
53' Гол
Коррея Жоау
1:4
82' Гол
Наме Мустафа
82' Желтая карточка
Наме Мустафа
86' Желтая карточка
Жардан Ион
90' Желтая карточка
Сильва Хонатан

Ход матча

26'
Лунгу Теодор
1:0
33'
1:1
Коррея Жоау
37'
1:2
Жажа Коэльо
(Шуньич Иван)
53'
1:3
Коррея Жоау
(Сильва Хонатан)
53'
Жардан Василий
Агьеманг Мануэл Нана
 
60'
 
Кина Домингуш
Жажа Коэльо
60'
 
Силва Андерсон
Жайро
62'
Демиан Думитру
Амброс Владимир
 
62'
Нихаев Всеволод
Кэрунту Марин
 
69'
 
Наме Мустафа
Коррея Жоау
75'
Диалло Бубакар
Борш Ион
 
75'
Матеус Гильерме
Пушкаш Дан
 
82'
1:4
Наме Мустафа
82'
 
Наме Мустафа
84'
 
Нател Лео
Шуньич Иван
84'
 
Элиа Мариос
Танкович Муамер
86'
Жардан Ион
 
90'
 
Сильва Хонатан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 109
Петрокуб 45% (49)
X 23.9% (26)
Пафос 31.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Пафос
6.60
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4.50
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4.15
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Смаленя
Силвиу
11
Плэтикэ
Сергиу
55
Агьеманг
Мануэл
Нана
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
20
Дуанла
Дональо
37
Пушкаш
Дан
9
Амброс
Владимир
39
Лунгу
Теодор
23
Лупан
Михай
22
Кэрунту
Марин
1
Ивушич
Ивица
77
Коррея
Жоау
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
19
Сильва
Хонатан
26
Шуньич
Иван
11
Жажа
Коэльо
22
Танкович
Муамер
30
Драгомир
Влад
7
Бруно
V
10
Жайро
Петрокуб
4-1-2-1-2
Пафос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 1 (1) 1
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррея Жоау 2 2
Жажа Коэльо 1 1
Наме Мустафа 1 1
Сильва Хонатан 0 0
Шуньич Иван 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2
Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0
Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Драгомир слева с двадцати пяти метров пробил в дальний угол. Смаленя в прыжке смог отбить мяч в сторону, а защитники "Петрокуба" не позволили соперникам сыграть на добивании.
  • Фол, нарушение
    90'
    Нател на чужой половине поля завалил на газон Иона Жардана.
  • Офсайд
    90'
    Ион Жардан справа забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    90'
    Хонатан Сильва получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
  • Фол, нарушение
    90'
    Гольдар на фланге сбил Диалло.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Реддер во втором тайме.
  • 90'
    Нател слева отправил вперёд Наме, чей навес к воротам перехватил Василий Жардан.
  • 88'
    "Петрокуб" под прессингом соперников комбинирует у центрального круга.
  • Желтая карточка
    87'
    Ион Жардан на чужой половине поля ударил по ногам Хонатана Сильву и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Пафоса": вместо Муамера Танковича на поле вышел Мариос Элиа.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Пафоса": вместо Ивана Шуньича на поле вышел Лео Нател.
  • Желтая карточка
    84'
    Наме получил жёлтую карточку за какие-то жесты во время празднования гола.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:4!!!
    НАМЕ!!! Танкович справа прострелил дна Наме, который с девяти метров пробил в противоход голкиперу в правый угол ворот.
  • 81'
    Драгомир со штрафного низом пробил в правый угол несильно. Смаленя сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    81'
    Василий Жардан ударил по ногам Драгомира. Тридцать метров до ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      80'
      Василию Жардану потребовалась помощь медиков. Очередная пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      80'
      Шуньич перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Василия Жардана.
    • Замена
      79'
      Замена в составе "Петрокуба": вместо Иона Борша на поле вышел Бубакар Диалло.
    • Замена
      78'
      Замена в составе "Петрокуба": вместо Дана Пушкаша на поле вышел Гильерме Матеус.
    • Травма, повреждение
      77'
      Боршу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 76'
      Драгомир слева с восе6мнадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      75'
      Нихаев на чужой половине поля ударил по ногам Шуньича.
    • 74'
      Удар Наме слева с двадцати двух метров Смаленя отразил.
    • 73'
      Лунгу слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Ивушич без помех забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      72'
      Бруно на фланге заблокировал проход Пушкаша вперёд.
    • Замена
      71'
      Замена в составе "Пафоса": вместо Жоау Коррейи на поле вышел Мустафа Наме.
    • 70'
      Лунгу слева с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
    • 69'
      Коррея на правом фланге не смог пройти Сергиу Плэтикэ.
    • 68'
      Танкович мягким забросом попытался вывести по центру к воротам Кину, но Смаленя уверенно сыграл на выходе и первым оказался на мяче.
    • 67'
      Ион Жардан справа сделал наброс к воротам, где мяч спокойно забрал в руки Ивушич.
    • 66'
      "Петрокуб" старается перехватить инициативу. Хозяева стали больше контролировать мяч и смещают игру на чужую половину поля.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Петрокуба": вместо Владимира Амброса на поле вышел Думитру Демиан.
    • Замена
      63'
      Замена в составе "Петрокуба": вместо Марина Кэрунту на поле вышел Всеволод Нихаев.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Пафоса": вместо Жайро на поле вышел Андерсон Силва.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Пафоса": вместо Коэло Жажа на поле вышел Домингуш Кина.
    • Фол, нарушение
      60'
      Амброс у центрального круга завалил на газон Шуньича.
    • 58'
      Дошла подача Иона Жардана справа до Лунгу, который головой пробил левее ворот.
    • 57'
      Навес Иона Жардана справа в центр штрафной площади перехватил Люккассен.
    • Фол, нарушение
      56'
      Сергиу Плэтикэ на чужой половине поля сыграл рукой.
    • 55'
      Ион Жаржан справа к дальней штанге навесил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Замена
      54'
      Замена в составе "Петрокуба": вместо Мануэла Нана Агьеманга на поле вышел Василий Жардан.
    • 2 гола - дубль!
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:3!!!
      КОРРЕЯ!!! Хонатан Сильва слева выкатил мяч в центр на Коррея, который с двенадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот.
    • 52'
      Удар Драгшомира с двадцати восьми метров заблокировал Сергиу Плэтикэ.
    • 51'
      Навес Жади слева в центр штрафной площади перехватил Агьеманг.
    • 50'
      Два мяча оказались на поле. Арбитр остановил встречу и навёл порядок.
    • 49'
      Жайро с двадцати семи метров пробил по центру ворот. Смаленя спокойно забрал мяч в руки.
    • 48'
      "Пафос" активнее начал второй тайм. Гости уверенно контролируют мяч на чужой половине поля без подходов к воротам.
    • 47'
      Танкович на левом фланге сделал неточный пас на Жажу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Кишинёве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Петрокуб" (Сарата-Галбенэ, Молдова) - "Пафос" (Кипр) - 1:2.
    • Опасный момент
      45'
      Танкович справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Жажа, который с десяти метров пробил выше ворот.
    • 45'
      На прострел Пушкаша справа к воротам никто из партнёров не поспел.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Реддер в первом тайме.
    • 45'
      "Пафос" комбинирует на чужой половине поля. Дальний удар Драгомира по воротам опасным не получился. Смаленя мяч поймал.
    • Фол, нарушение
      44'
      Амброс на чужой половине поля подтолкнул Коррею.
    • 43'
      Лупан не смог на линии штрафной площади удачно сыграть на приёме, и Люккассен мяч выбил у Михая.
    • 42'
      Подачу Жаржана справа к воротам нейтрализовал Люккассен.
    • Травма, повреждение
      40'
      Жажа в центре поля в стыке с Боршем получил повреждение. Требуется выход медиков на поле.
    • 39'
      Амброс в одиночку по центру решил дойти до чужой штрафной площади, но упёрся в двух соперников и мяч потерял.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      ЖАЖА!!! Жажа справа прошёл вперёд и с двадцати двух метров точно пробил в дальнюю "девятку".
    • 36'
      Жажа перед штрафной площадью оказался в окружении соперников и нанести удара по воротам не смог.
    • 35'
      "Пафос" подержал мяч у центрального круга.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      КАРРЕЯ!!! Каррея справа убежал один на один с голкипером и с пятнадцати метров пробил мимо выскочившего навстречу Смалени.
    • Угловой
      32'
      Танкович от углового флага навесил к ближней штанге слабо и хозяева выбили мяч из штрафной площади.
    • 31'
      Жардан справа сделал пас к штрафной площади в центр на Кэрунту, который на приёме сыграл неудачно.
    • 30'
      После навеса слева Танкович головой пробил выше ворот.
    • 29'
      Гол немного оживил ситуацию на поле. Обе команды прибавили в скорости. Мяч стал меньше задерживаться у центрального круга.
    • 28'
      Жардану справа соперники не позволили подойти к штрафной площади.
    • Пенальти
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЛУНГУ!!! Лунгу с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Ивушич угадал направление удара, но в прыжке достать мяч не смог.
    • Пенальти!
      25'
      Пенальти! В штрафной площади Шуньич сыграл рукой.
    • 24'
      Лунгу слева со штрафного навесил на Кэрунту, который головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      24'
      Бруно на фланге сзади ударил по ногам Лупана.
    • Фол, нарушение
      23'
      Шуньич в центральном круге толкнул в спину Кэрунту.
    • Травма, повреждение
      23'
      Лунгу потребовала помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 22'
      При подаче слева со штрафного от гостей сразу последовал свисток. Датский арбитр зафиксировал фол со стороны атакующей команды перед воротами.
    • Фол, нарушение
      21'
      Агьеманг у угла штрафной площади сбил Драгомира.
    • 20'
      Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Команды обмениваются атаками, но ударов по воротам мало.
    • Офсайд
      18'
      Коррея справа оказался в офсайде.
    • Угловой
      17'
      Угловой удар исполнили хозяева. Перед воротами во время подачи правила нарушил Агьеманг в борьбе с Хонатаном Сильвой.
    • 16'
      Лунгу слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Лупану, чей удар с двенадцати метров соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      15'
      На фланге Шуньич руками прихватил Лупана.
    • Фол, нарушение
      14'
      Шуньич у центрального круга ударил по ногам Лунгу.
    • 13'
      Заброс вперёд налево на Амброса получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 12'
      Бруно на правом фланге опередил Сергиу Плэтикэ, но прострелить сумел точно в направлении Смалени, который забрал мяч в руки.
    • 11'
      Коррея и Бруно несогласованно сыграли на правом фланге и упустили мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хонатан Сильва на чужой половине поля сбил Иона Жардана.
    • 9'
      Жажа на левом фланге обыграл соперника, но упустил мяч за линию поля и к воротам передачи не сделал.
    • Офсайд
      8'
      Бруно справа оказался в офсайде.
    • 7'
      С серии мелких фолов команды начали встречу. Соперники стараются быстро доставлять мяч вперёд, но многовато брака в длинных передачах с обеих сторон.
    • 6'
      Кэрунту в чужой штрафной площади руками отправил на газон Хонатана Сильву.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гольдар на фланге борцовским приёмом уложил на газон Сергиу Плэтикэ.
    • Фол, нарушение
      4'
      Драгомир на чужой половине поля заблокировал рывок Лунгу.
    • Опасный момент
      3'
      Танкович справа выскочил к воротам и перекинул мяч через выскочившего навстречу Смаленю. Кто-то из защитников "Петрокуба" смог вынести сферу с "ленточки".
    • 2'
      "Петрокуб" играет в чёрной форме, "Пафос" - в голубых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Зимбру"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Шуньич Иван сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Жажа Коэльо бьет в цель!
    • 33'
      Г О О О О Л - Коррея Жоау бьет в цель!
    • 26'
      Г О О О О Л - Лунгу Теодор из команды Петрокуб забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Петрокуб 1:4 Пафос

    Исход игры
    Петрокуб
    45% (49)
    Ничья
    23.9% (26)
    Пафос
    31.2% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Петрокуб
    27.5% (30)
    1:1 Ничья
    23.9% (26)
    1:2 Пафос
    16.5% (18)
    2:1 Петрокуб
    11.9% (13)
    0:1 Пафос
    11% (12)
    2:0 Петрокуб
    3.7% (4)
    0:2 Пафос
    1.8% (2)
    1:3 Пафос
    1.8% (2)
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