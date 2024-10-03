Гольдар на фланге сбил Диалло.

Хонатан Сильва получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Ион Жардан справа забежал в офсайд.

Нател на чужой половине поля завалил на газон Иона Жардана.

Драгомир слева с двадцати пяти метров пробил в дальний угол. Смаленя в прыжке смог отбить мяч в сторону, а защитники "Петрокуба" не позволили соперникам сыграть на добивании.

Василий Жардан ударил по ногам Драгомира. Тридцать метров до ворот.

Драгомир со штрафного низом пробил в правый угол несильно. Смаленя сместился к штанге и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:4!!! НАМЕ!!! Танкович справа прострелил дна Наме, который с девяти метров пробил в противоход голкиперу в правый угол ворот.

Наме получил жёлтую карточку за какие-то жесты во время празднования гола.

Замена в составе "Пафоса": вместо Ивана Шуньича на поле вышел Лео Нател.

Замена в составе "Пафоса": вместо Муамера Танковича на поле вышел Мариос Элиа.

Ион Жардан на чужой половине поля ударил по ногам Хонатана Сильву и получил жёлтую карточку.

"Петрокуб" под прессингом соперников комбинирует у центрального круга.

Бруно на фланге заблокировал проход Пушкаша вперёд.

Лунгу слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Ивушич без помех забрал мяч в руки.

Нихаев на чужой половине поля ударил по ногам Шуньича.

Боршу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Дана Пушкаша на поле вышел Гильерме Матеус.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Иона Борша на поле вышел Бубакар Диалло.

Шуньич перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Василия Жардана.

Василию Жардану потребовалась помощь медиков. Очередная пауза в матче.

Второй тайм в Кишинёве!

Танкович на левом фланге сделал неточный пас на Жажу.

"Пафос" активнее начал второй тайм. Гости уверенно контролируют мяч на чужой половине поля без подходов к воротам.

Жайро с двадцати семи метров пробил по центру ворот. Смаленя спокойно забрал мяч в руки.

Два мяча оказались на поле. Арбитр остановил встречу и навёл порядок.

Навес Жади слева в центр штрафной площади перехватил Агьеманг.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! КОРРЕЯ!!! Хонатан Сильва слева выкатил мяч в центр на Коррея, который с двенадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Мануэла Нана Агьеманга на поле вышел Василий Жардан.

Ион Жаржан справа к дальней штанге навесил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Сергиу Плэтикэ на чужой половине поля сыграл рукой.

Навес Иона Жардана справа в центр штрафной площади перехватил Люккассен.

Дошла подача Иона Жардана справа до Лунгу, который головой пробил левее ворот.

Амброс у центрального круга завалил на газон Шуньича.

Замена в составе "Пафоса": вместо Коэло Жажа на поле вышел Домингуш Кина.

Замена в составе "Пафоса": вместо Жайро на поле вышел Андерсон Силва.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Марина Кэрунту на поле вышел Всеволод Нихаев.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Владимира Амброса на поле вышел Думитру Демиан.

"Петрокуб" старается перехватить инициативу. Хозяева стали больше контролировать мяч и смещают игру на чужую половину поля.

Ион Жардан справа сделал наброс к воротам, где мяч спокойно забрал в руки Ивушич.

Танкович мягким забросом попытался вывести по центру к воротам Кину, но Смаленя уверенно сыграл на выходе и первым оказался на мяче.

Коррея на правом фланге не смог пройти Сергиу Плэтикэ.

Замена в составе "Пафоса": вместо Жоау Коррейи на поле вышел Мустафа Наме.

Первый тайм

— Перерыв! "Петрокуб" (Сарата-Галбенэ, Молдова) - "Пафос" (Кипр) - 1:2.

45' Танкович справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Жажа, который с десяти метров пробил выше ворот.

45' На прострел Пушкаша справа к воротам никто из партнёров не поспел.

45' 3 минуты добавил Реддер в первом тайме.

45' "Пафос" комбинирует на чужой половине поля. Дальний удар Драгомира по воротам опасным не получился. Смаленя мяч поймал.

44' Амброс на чужой половине поля подтолкнул Коррею.

43' Лупан не смог на линии штрафной площади удачно сыграть на приёме, и Люккассен мяч выбил у Михая.

42' Подачу Жаржана справа к воротам нейтрализовал Люккассен.

40' Жажа в центре поля в стыке с Боршем получил повреждение. Требуется выход медиков на поле.

39' Амброс в одиночку по центру решил дойти до чужой штрафной площади, но упёрся в двух соперников и мяч потерял.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ЖАЖА!!! Жажа справа прошёл вперёд и с двадцати двух метров точно пробил в дальнюю "девятку".

36' Жажа перед штрафной площадью оказался в окружении соперников и нанести удара по воротам не смог.

35' "Пафос" подержал мяч у центрального круга.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КАРРЕЯ!!! Каррея справа убежал один на один с голкипером и с пятнадцати метров пробил мимо выскочившего навстречу Смалени.

32' Танкович от углового флага навесил к ближней штанге слабо и хозяева выбили мяч из штрафной площади.

31' Жардан справа сделал пас к штрафной площади в центр на Кэрунту, который на приёме сыграл неудачно.

30' После навеса слева Танкович головой пробил выше ворот.

29' Гол немного оживил ситуацию на поле. Обе команды прибавили в скорости. Мяч стал меньше задерживаться у центрального круга.

28' Жардану справа соперники не позволили подойти к штрафной площади.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЛУНГУ!!! Лунгу с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Ивушич угадал направление удара, но в прыжке достать мяч не смог.

25' Пенальти! В штрафной площади Шуньич сыграл рукой.

24' Лунгу слева со штрафного навесил на Кэрунту, который головой пробил выше ворот.

24' Бруно на фланге сзади ударил по ногам Лупана.

23' Шуньич в центральном круге толкнул в спину Кэрунту.

23' Лунгу потребовала помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

22' При подаче слева со штрафного от гостей сразу последовал свисток. Датский арбитр зафиксировал фол со стороны атакующей команды перед воротами.

21' Агьеманг у угла штрафной площади сбил Драгомира.

20' Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Команды обмениваются атаками, но ударов по воротам мало.

18' Коррея справа оказался в офсайде.

17' Угловой удар исполнили хозяева. Перед воротами во время подачи правила нарушил Агьеманг в борьбе с Хонатаном Сильвой.

16' Лунгу слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Лупану, чей удар с двенадцати метров соперники заблокировали.

15' На фланге Шуньич руками прихватил Лупана.

14' Шуньич у центрального круга ударил по ногам Лунгу.

13' Заброс вперёд налево на Амброса получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

12' Бруно на правом фланге опередил Сергиу Плэтикэ, но прострелить сумел точно в направлении Смалени, который забрал мяч в руки.

11' Коррея и Бруно несогласованно сыграли на правом фланге и упустили мяч за боковую линию поля.

10' Хонатан Сильва на чужой половине поля сбил Иона Жардана.

9' Жажа на левом фланге обыграл соперника, но упустил мяч за линию поля и к воротам передачи не сделал.

8' Бруно справа оказался в офсайде.

7' С серии мелких фолов команды начали встречу. Соперники стараются быстро доставлять мяч вперёд, но многовато брака в длинных передачах с обеих сторон.

6' Кэрунту в чужой штрафной площади руками отправил на газон Хонатана Сильву.

5' Гольдар на фланге борцовским приёмом уложил на газон Сергиу Плэтикэ.

4' Драгомир на чужой половине поля заблокировал рывок Лунгу.

3' Танкович справа выскочил к воротам и перекинул мяч через выскочившего навстречу Смаленю. Кто-то из защитников "Петрокуба" смог вынести сферу с "ленточки".

2' "Петрокуб" играет в чёрной форме, "Пафос" - в голубых футболках и белых трусах.