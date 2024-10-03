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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Шемрок Роверс
1:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
37' Желтая карточка
Абанья Дэвид
42' Желтая карточка
Фарруджиа Нил
42' Желтая карточка
Кинтилья Хави
50' Вторая желтая карточка
Фарруджиа Нил
0:1
59' Гол
Лайфис Константинос
88' Желтая карточка
Тауэлл Ричард
1:1
90' Гол
Уоттс Дилан
90'+6

Ход матча

37'
 
Абанья Дэвид
42'
Фарруджиа Нил
 
42'
 
Кинтилья Хави
50'
Фарруджиа Нил
 
54'
Салливан Кори
Поом Маркус
 
59'
0:1
Лайфис Константинос
(Техера Серхио)
61'
 
Каттиртзис Панайотис
Абанья Дэвид
65'
Тауэлл Ричард
О'Нил Гари III
 
72'
 
Шебаке Иссам
Сушич Матео
72'
 
Ба Альгассим
Эль-Араби Юссеф
77'
Бирн Джек
Ньюджент Даррах
 
77'
Грин Аарон
Мэндрою Даниэл
 
77'
Уоттс Дилан
Кенни Джонни
 
88'
Тауэлл Ричард
 
88'
 
Корбу Мариус
Ндонгаля Дьемерси
89'
 
Двали Лаша
Лайфис Константинос
90'
Уоттс Дилан
(Бирн Джек)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 110
Шемрок Роверс 18.2% (20)
X 20% (22)
АПОЭЛ 61.8% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Хонохан
Джошуа
23
Фарруджиа
Нил
19
Поом
Маркус
16
О'Нил
Гари
III
22
Мэндрою
Даниэл
15
Ньюджент
Даррах
24
Кенни
Джонни
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
3
Петрович
Радосав
34
Лайфис
Константинос
19
Кинтилья
Хави
70
Костадинов
Георги
17
Абанья
Дэвид
77
Ндонгаля
Дьемерси
8
Техера
Серхио
10
Маркиньос
XXIII
9
Эль-Араби
Юссеф
Шемрок Роверс
3-4-2-1
АПОЭЛ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайфис Константинос 1 1
Техера Серхио 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фарруджиа Нил 1 1
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хави 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Кинтилья Хави получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Фарруджиа Нил получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Абанья Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Шемрок Роверс 18.2% (20)
    X 20% (22)
    АПОЭЛ 61.8% (68)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:1 АПОЭЛ

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    18.2% (20)
    Ничья
    20% (22)
    АПОЭЛ
    61.8% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (53)
    Меньше
    50% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    1:2 АПОЭЛ
    33.6% (37)
    0:1 АПОЭЛ
    22.7% (25)
    1:1 Ничья
    17.3% (19)
    2:1 Шемрок Роверс
    10% (11)
    1:0 Шемрок Роверс
    5.5% (6)
    1:3 АПОЭЛ
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:2 АПОЭЛ
    1.8% (2)
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