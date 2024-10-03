Тур: 1. Стадион: Таллахт.
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАбанья Дэвид
42' Желтая карточкаФарруджиа Нил
42' Желтая карточкаКинтилья Хави
50' Вторая желтая карточкаФарруджиа Нил
0:1
59' ГолЛайфис Константинос
88' Желтая карточкаТауэлл Ричард
1:1
90' ГолУоттс Дилан
90'+6
Ход матча
37'
42'
42'
50'
59'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
5
Грэйс
Ли
19
Поом
Маркус
24
Кенни
Джонни
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
17
Абанья
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Стейси ЛиВратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бернс ДарраПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
32 Диллон КианНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Домингес Хосе
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|1
|1
|Техера Серхио
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фарруджиа Нил
|1
|1
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:1 АПОЭЛ
Исход игры
Шемрок Роверс
18.2% (20)
Ничья
20% (22)
АПОЭЛ
61.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
1:2 АПОЭЛ
33.6% (37)
0:1 АПОЭЛ
22.7% (25)
1:1 Ничья
17.3% (19)
2:1 Шемрок Роверс
10% (11)
1:0 Шемрок Роверс
5.5% (6)
1:3 АПОЭЛ
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:2 АПОЭЛ
1.8% (2)
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