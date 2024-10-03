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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Омония Никосия
1:0
Второй тайм: 54'
Викингур Рейкьявик
0'
42' Желтая карточка
Атласон Давид-Эрн
1:0
51' Гол
Кулибали Сену

Ход матча

39'
 
Аронссон Давид Хельги
Ибрахимаджич Тарик
42'
 
Атласон Давид-Эрн
51'
Кулибали Сену
(Харалампус Харалампос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 108
Омония Никосия 85.2% (92)
X 13.9% (15)
Викингур Рейкьявик 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Викингур Рейкьявик
1.54
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7.40
8.44
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Фабиано
Фрейтас
2
Дионку
Альфа
5
Кулибали
Сену
30
Панайоту
Николас
24
Хаммас
Амин
80
Эракович
Новица
20
Марич
Матео
11
Эвандро
Коста
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
75
Лойзу
Лойзос
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
20
Ибрахимаджич
Тарик
21
Трандарсон
Арон-Элис
11
Тордарсон
Стигур
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
17
Сигурпалсон
Ари
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
Омония Никосия
4-3-3
Викингур Рейкьявик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атласон Давид-Эрн 1 0

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3
Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Викингур Рейкьявик
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ларн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноа Ереван
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Серкль Брюгге Минда Алан 1 (1)
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Харалампус Харалампос сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Кулибали Сену бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 108
Омония Никосия 85.2% (92)
X 13.9% (15)
Викингур Рейкьявик 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Омония Никосия
Ничья
Викингур Рейкьявик
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Викингур Рейкьявик

Исход игры
Омония Никосия
85.2% (92)
Ничья
13.9% (15)
Викингур Рейкьявик
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Омония Никосия
42.6% (46)
1:0 Омония Никосия
21.3% (23)
2:0 Омония Никосия
12% (13)
1:1 Ничья
10.2% (11)
0:0 Ничья
3.7% (4)
3:1 Омония Никосия
3.7% (4)
3:0 Омония Никосия
3.7% (4)
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Викингур Рейкьявик
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