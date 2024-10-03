Тур: 1. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
21' Желтая карточкаСтойкович Филип
1:0
26' ГолБериша Валон
2:0
50' ГолФлеккер Флориан
2:1
57' ГолПриске Аугуст
2:2
65' ГолНгуэн Токмак
74' Желтая карточкаНгуэн Токмак
Ход матча
21'
26'
1:0
50'
2:0
57'
2:1
65'
2:2
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бериша
Валон
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
19
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Шренк МорицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
40 Кроон МаксВратарь
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|1
|1
|Флеккер Флориан
|1
|1
|Любичич Марин
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуэн Токмак
|1
|1
|Приске Аугуст
|1
|1
|Викхейм Густав
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|1
|0
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0
ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|2:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|4:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 2:2 Юргорден
Исход игры
ЛАСК
73.4% (80)
Ничья
18.3% (20)
Юргорден
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
72.64% (77)
Нет
27.36% (29)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
43.1% (47)
1:0 ЛАСК
17.4% (19)
1:1 Ничья
14.7% (16)
1:2 Юргорден
6.4% (7)
2:0 ЛАСК
6.4% (7)
3:1 ЛАСК
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Юргорден
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!