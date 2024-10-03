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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Хайденхайм
1:0
Второй тайм: 60'
Олимпия Любляна
0'
1:0
6' Гол
Бек Адриан
37' Желтая карточка
Thalisson

Ход матча

6'
Бек Адриан
(Траоре Омар Хактаб)
1:0
25'
 
Бланко Алехандро
Бултам Реда
37'
 
Thalisson

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 107
Хайденхайм 88.8% (95)
X 8.4% (9)
Олимпия Любляна 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Олимпия Любляна
1.60
6.40
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6.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
33
Малони
Леннард
31
Конте
Сирлорд
21
Бек
Адриан
39
Дорш
Никлас
8
Шенца
Лео
14
Бройниг
Максимилиан
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
15
Ристич
Марко
3
Суалеэ
Давид
88
Thalisson
34
Доффо
Агустин
24
Бултам
Реда
10
Флоруч
Рауль
9
Коич
Дино
37
Лукас
Педро
Хайденхайм
4-1-4-1
Олимпия Любляна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бек Адриан 1 1
Траоре Омар Хактаб 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thalisson 1 0

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0
Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Викингур Рейкьявик
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ларн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноа Ереван
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Серкль Брюгге Минда Алан 1 (1)
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 107
Хайденхайм 88.8% (95)
X 8.4% (9)
Олимпия Любляна 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Олимпия Любляна
1.60
6.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хайденхайм 1:0 Олимпия Любляна

Исход игры
Хайденхайм
88.8% (95)
Ничья
8.4% (9)
Олимпия Любляна
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (62)
Меньше
41.51% (44)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
43.9% (47)
2:0 Хайденхайм
27.1% (29)
1:1 Ничья
7.5% (8)
1:0 Хайденхайм
6.5% (7)
3:1 Хайденхайм
3.7% (4)
3:0 Хайденхайм
3.7% (4)
1:2 Олимпия Любляна
2.8% (3)
3:2 Хайденхайм
1.9% (2)
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