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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Хайденхайм
2:1
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
1:0
6' Гол
Бек Адриан
37' Желтая карточка
Thalisson
65' Желтая карточка
Агба Питер
1:1
77' Гол
Бланко Алехандро
82' Желтая карточка
Victor Sanchez I
1:1
83' Не забитый пенальти
Ваннер Пауль
2:1
83' Гол
Ваннер Пауль
84' Желтая карточка
Ваннер Пауль
88' Желтая карточка
Шенца Лео
90' Желтая карточка
Майнка Патрик
90'+7

Ход матча

6'
Бек Адриан
(Траоре Омар Хактаб)
1:0
25'
 
Бланко Алехандро
Бултам Реда
37'
 
Thalisson
46'
 
Агба Питер
Thalisson
46'
 
Мухамедбегович Ахмет
Коич Дино
62'
Ваннер Пауль
Бек Адриан
 
62'
Пирингер Марвин
Бройниг Максимилиан
 
62'
Шёппнер Ян
Дорш Никлас
 
65'
 
Агба Питер
73'
Фёренбах Йонас
Тоеркауф Норман
 
74'
 
Брест Марко
Флоруч Рауль
77'
1:1
Бланко Алехандро
(Брест Марко)
78'
Кербер Лука
Конте Сирлорд
 
82'
 
Victor Sanchez I
83'
Ваннер Пауль
1:1
83'
Ваннер Пауль
2:1
84'
Ваннер Пауль
 
88'
Шенца Лео
 
88'
 
Говеа Хорди
Суалеэ Давид
90'
Майнка Патрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 107
Хайденхайм 88.8% (95)
X 8.4% (9)
Олимпия Любляна 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
33
Малони
Леннард
31
Конте
Сирлорд
21
Бек
Адриан
39
Дорш
Никлас
8
Шенца
Лео
14
Бройниг
Максимилиан
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
15
Ристич
Марко
3
Суалеэ
Давид
88
Thalisson
34
Доффо
Агустин
24
Бултам
Реда
10
Флоруч
Рауль
9
Коич
Дино
37
Лукас
Педро
Хайденхайм
4-1-4-1
Олимпия Любляна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бек Адриан 1 1
Ваннер Пауль 1 1
Траоре Омар Хактаб 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 1
Брест Марко 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майнка Патрик 1 0
Шенца Лео 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Sanchez I 1 0
Агба Питер 1 0
Thalisson 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0
Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Олимпия Любляна

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ХИК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Панатинаикос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Петрокуб
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
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    Прогнозы 107
    Хайденхайм 88.8% (95)
    X 8.4% (9)
    Олимпия Любляна 2.8% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:1 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Хайденхайм
    88.8% (95)
    Ничья
    8.4% (9)
    Олимпия Любляна
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (62)
    Меньше
    41.51% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (66)
    Нет
    37.74% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    43.9% (47)
    2:0 Хайденхайм
    27.1% (29)
    1:1 Ничья
    7.5% (8)
    1:0 Хайденхайм
    6.5% (7)
    3:1 Хайденхайм
    3.7% (4)
    3:0 Хайденхайм
    3.7% (4)
    1:2 Олимпия Любляна
    2.8% (3)
    3:2 Хайденхайм
    1.9% (2)
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