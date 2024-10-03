Тур: 1. Стадион: Войт-Арена.
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБек Адриан
37' Желтая карточкаThalisson
65' Желтая карточкаАгба Питер
1:1
77' ГолБланко Алехандро
82' Желтая карточкаVictor Sanchez I
1:1
83' Не забитый пенальтиВаннер Пауль
2:1
83' ГолВаннер Пауль
84' Желтая карточкаВаннер Пауль
88' Желтая карточкаШенца Лео
90' Желтая карточкаМайнка Патрик
90'+7
Ход матча
6'
1:0
37'
46'
65'
77'
1:1
82'
83'
1:1
83'
2:1
84'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
39
Дорш
Никлас
15
Ристич
Марко
88
Thalisson
24
Бултам
Реда
10
Флоруч
Рауль
37
Лукас
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Защитник
-
88 ThalissonПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
10 Флоруч РаульНападающий
- Нападающий
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Говеа ХордиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
19 Дурдов ИванНападающий
-
Главный тренер: Санчес Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бек Адриан
|1
|1
|Ваннер Пауль
|1
|1
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|1
|1
|Брест Марко
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майнка Патрик
|1
|0
|Шенца Лео
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Sanchez I
|1
|0
|Агба Питер
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0
Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Олимпия Любляна
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 2:1 Олимпия Любляна
Исход игры
Хайденхайм
88.8% (95)
Ничья
8.4% (9)
Олимпия Любляна
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (62)
Меньше
41.51% (44)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
43.9% (47)
2:0 Хайденхайм
27.1% (29)
1:1 Ничья
7.5% (8)
1:0 Хайденхайм
6.5% (7)
3:1 Хайденхайм
3.7% (4)
3:0 Хайденхайм
3.7% (4)
1:2 Олимпия Любляна
2.8% (3)
3:2 Хайденхайм
1.9% (2)
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