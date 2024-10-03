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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Харви Роб
Копенгаген
1:1
Второй тайм: 90+'
Ягеллония Белосток
0'
1:0
12' Гол
Хацидиакос Пантелис
26' Желтая карточка
Лопес Маркос
40' Желтая карточка
Хансен Кристоффер
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Эльюнусси Мохамед
1:1
51' Гол
Пюлюлю Афимико
53' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
66' Желтая карточка
Сачек Михал
78' Желтая карточка
Силва Томаш
79' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
86' Желтая карточка
Абрамович Славомир

Ход матча

12'
Хацидиакос Пантелис
(Лопес Маркос)
1:0
26'
Лопес Маркос
 
37'
Фрохолдт Виктор
Дилейни Томас
 
40'
 
Хансен Кристоффер
46'
 
Романчук Тарас
Имас Хесус
50'
Эльюнусси Мохамед
 
51'
1:1
Пюлюлю Афимико
(Моутинью Жоау)
53'
 
Нгиамба Орельен
55'
 
Чурлинов Дарко
Хансен Кристоффер
55'
 
Силва Томаш
Листковски Марчин
62'
 
Ковачик Петер
Виллар Мики
66'
 
Сачек Михал
69'
Корнелиус Андреас
Маттссон Магнус
 
78'
 
Силва Томаш
79'
Корнелиус Андреас
 
84'
 
Кубицки Ярослав
Нгиамба Орельен
86'
 
Абрамович Славомир
86'
Онугха Герман
Классон Виктор
 
86'
Хойер Оливер
Ачури Мохамед Элиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 342 Количество передач 153
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 111
Копенгаген 96.4% (107)
X 1.8% (2)
Ягеллония Белосток 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Ягеллония Белосток
1.62
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9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
15
Лопес
Маркос
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
20
Виллар
Мики
29
Листковски
Марчин
39
Нгиамба
Орельен
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
11
Имас
Хесус
Копенгаген
4-2-1-3
Ягеллония Белосток
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хацидиакос Пантелис 1 1
Лопес Маркос 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 1 1
Моутинью Жоау 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Лопес Маркос 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Кристоффер 1 0
Сачек Михал 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Силва Томаш 1 0
Абрамович Славомир 1 0

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лугано
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Челси
 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пафос
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Гент
 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лугано
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Петрокуб
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Гент
 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Копенгаген 96.4% (107)
    X 1.8% (2)
    Ягеллония Белосток 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Ягеллония Белосток
    1.62
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:1 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Копенгаген
    96.4% (107)
    Ничья
    1.8% (2)
    Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    41.12% (44)
    Нет
    58.88% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Копенгаген
    41.4% (46)
    2:1 Копенгаген
    27% (30)
    1:0 Копенгаген
    11.7% (13)
    3:1 Копенгаген
    8.1% (9)
    3:0 Копенгаген
    3.6% (4)
    1:2 Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
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    Копенгаген
    Ягеллония Белосток
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