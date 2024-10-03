Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жоао Моутинью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Victor Froholdt наказан за толчок Пюлюлю Афимико

49' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Кристоффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хансен Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

40' Хансен Кристоффер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Лерагер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Лопес Маркос из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ачури Мохамед Элиас пробует нанести удар издали, но Slawomir Abramowicz держит все под контролем

38' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дилейни Томас получил легкую травму, и его заменил Victor Froholdt.

36' Ягеллония Белосток идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Дилейни Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

27' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лопес Маркос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лопес Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оооо... вот это был удар! Дикс Кевин должен был забить с этой позиции.

19' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Абрамович Славомир взял и забрал мяч на выходе

18' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лопес Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

13' Ягеллония Белосток идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Лопес Маркос бьет со штрафного в створ, но Slawomir Abramowicz держит все под контролем

11' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля