1:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолХацидиакос Пантелис
26' Желтая карточкаЛопес Маркос
40' Желтая карточкаХансен Кристоффер
50' Undefined phrase: football_event_Эльюнусси Мохамед
1:1
51' ГолПюлюлю Афимико
53' Желтая карточкаНгиамба Орельен
66' Желтая карточкаСачек Михал
78' Желтая карточкаСилва Томаш
79' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
86' Желтая карточкаАбрамович Славомир
1:2
90' ГолЧурлинов Дарко
90'+9
Ход матча
12'
26'
51'
1:1
53'
66'
78'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
664 Количество передач 300
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лопес
Маркос
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
38 Хойер ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Шьяха АминНападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
-
51 Рыбак АланНападающий
- Защитник
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хацидиакос Пантелис
|1
|1
|Лопес Маркос
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|1
|1
|Чурлинов Дарко
|1
|1
|Моутинью Жоау
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Абрамович Славомир
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Копенгаген
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 1:2 Ягеллония Белосток
Исход игры
Копенгаген
96.4% (107)
Ничья
1.8% (2)
Ягеллония Белосток
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
41.12% (44)
Нет
58.88% (63)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
41.4% (46)
2:1 Копенгаген
27% (30)
1:0 Копенгаген
11.7% (13)
3:1 Копенгаген
8.1% (9)
3:0 Копенгаген
3.6% (4)
1:2 Ягеллония Белосток
1.8% (2)
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