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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 22393 Главный судья: Харви Роб
Копенгаген
1:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
1:0
12' Гол
Хацидиакос Пантелис
26' Желтая карточка
Лопес Маркос
40' Желтая карточка
Хансен Кристоффер
50' Undefined phrase: football_event_
Эльюнусси Мохамед
1:1
51' Гол
Пюлюлю Афимико
53' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
66' Желтая карточка
Сачек Михал
78' Желтая карточка
Силва Томаш
79' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
86' Желтая карточка
Абрамович Славомир
1:2
90' Гол
Чурлинов Дарко
90'+9

Ход матча

12'
Хацидиакос Пантелис
(Лопес Маркос)
1:0
26'
Лопес Маркос
 
37'
Фрохолдт Виктор
Дилейни Томас
 
40'
 
Хансен Кристоффер
46'
 
Романчук Тарас
Имас Хесус
50'
Эльюнусси Мохамед
 
51'
1:1
Пюлюлю Афимико
(Моутинью Жоау)
53'
 
Нгиамба Орельен
55'
 
Чурлинов Дарко
Хансен Кристоффер
55'
 
Силва Томаш
Листковски Марчин
62'
 
Ковачик Петер
Виллар Мики
66'
 
Сачек Михал
69'
Корнелиус Андреас
Маттссон Магнус
 
78'
 
Силва Томаш
79'
Корнелиус Андреас
 
84'
 
Кубицки Ярослав
Нгиамба Орельен
86'
 
Абрамович Славомир
86'
Онугха Герман
Классон Виктор
 
86'
Хойер Оливер
Ачури Мохамед Элиас
 
90'
1:2
Чурлинов Дарко
(Пюлюлю Афимико)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 664 Количество передач 300
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 111
Копенгаген 96.4% (107)
X 1.8% (2)
Ягеллония Белосток 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
15
Лопес
Маркос
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
20
Виллар
Мики
29
Листковски
Марчин
39
Нгиамба
Орельен
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
11
Имас
Хесус
Копенгаген
4-2-1-3
Ягеллония Белосток
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хацидиакос Пантелис 1 1
Лопес Маркос 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 1 1
Чурлинов Дарко 1 1
Моутинью Жоау 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Лопес Маркос 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Кристоффер 1 0
Сачек Михал 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Силва Томаш 1 0
Абрамович Славомир 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Копенгаген 96.4% (107)
    X 1.8% (2)
    Ягеллония Белосток 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Копенгаген 1:2 Ягеллония Белосток онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:2 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Копенгаген
    96.4% (107)
    Ничья
    1.8% (2)
    Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    41.12% (44)
    Нет
    58.88% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Копенгаген
    41.4% (46)
    2:1 Копенгаген
    27% (30)
    1:0 Копенгаген
    11.7% (13)
    3:1 Копенгаген
    8.1% (9)
    3:0 Копенгаген
    3.6% (4)
    1:2 Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
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