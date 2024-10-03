Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Хойер Оливер не смог попасть в створ ударом издали

87' Пюлюлю Афимико наказан за толчок Victor Froholdt

86' Судье надоело, что Абрамович Славомир тянет время и он наказал его горчичником

83' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Абрамович Славомир взял и забрал мяч на выходе

81' Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

79' Корнелиус Андреас получил желтую карточку от судьи

78' Силва Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Абрамович Славомир взял и забрал мяч на выходе

76' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Нгиамба Орельен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дигес Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Ягеллония Белосток совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Ягеллония Белосток

68' Оооо... вот это был удар! Чурлинов Дарко должен был забить с этой позиции.

68' Чурлинов Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Ягеллония Белосток идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Сачек Михал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Чурлинов Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Пюлюлю Афимико . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Романчук Тарас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ягеллония Белосток идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Victor Froholdt выиграл воздушное противоборство у Нгиамба Орельен

58' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Лопес Маркос из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

54' Хансен Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Нгиамба Орельен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Жоао Моутинью сделал результативную передачу.

51' Жоао Моутинью из команды Ягеллония Белосток своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Копенгаген отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

49' Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Жоао Моутинью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Гочолеишвили Гиорги пробует нанести удар издали, но Slawomir Abramowicz держит все под контролем

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.