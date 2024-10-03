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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Легия
1:0
Второй тайм: 57'
Бетис
0'
1:0
23' Гол
Капюади Стив

Ход матча

23'
Капюади Стив
(Винагре Рубен)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 109
Легия 8.3% (9)
X 22% (24)
Бетис 69.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Бетис
4.20
4.15
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1.92
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
6
Ойеделе
Макси
82
Лима
Лукас
II
11
Ходына
Кацпер
7
Пекхарт
Томаш
25
Морисита
Рёя
13
Адриан
Сан-Мигель
24
Руибаль
Айтор
6
Натан
32
Менди
Нобель
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
9
Авила
Эсекьель
18
Форнальс
Пабло
7
Хуанми
Мигель
8
Роке
Витор
Легия
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капюади Стив 1 1
Винагре Рубен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2
Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1
Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Викингур Рейкьявик
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ларн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноа Ереван
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Серкль Брюгге Минда Алан 1 (1)
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Винагре Рубен сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Капюади Стив бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 109
Легия 8.3% (9)
X 22% (24)
Бетис 69.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Бетис
4.20
4.15
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Легия 1:0 Бетис

Исход игры
Легия
8.3% (9)
Ничья
22% (24)
Бетис
69.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (57)
Меньше
45.71% (48)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
1:2 Бетис
45.9% (50)
1:1 Ничья
22% (24)
0:1 Бетис
16.5% (18)
2:1 Легия
4.6% (5)
0:2 Бетис
3.7% (4)
1:3 Бетис
1.8% (2)
2:0 Легия
1.8% (2)
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