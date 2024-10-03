Тур: 1. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
0'
1:0
23' ГолКапюади Стив
26' Желтая карточкаЛима Лукас
61' Желтая карточкаКардозо Джонни
76' Желтая карточкаОйеделе Макси
79' Желтая карточкаВшолек Павел
80' Желтая карточкаРуибаль Айтор
88' Желтая карточкаКапюади Стив
90' Желтая карточкаНатан
90' Желтая карточкаПерро Ромен
90'+5
Ход матча
23'
1:0
26'
61'
76'
79'
80'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
6
Натан
32
Менди
Нобель
15
Перро
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
80 Адконис ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
37 Перес ДаниПолузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капюади Стив
|1
|1
|Винагре Рубен
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вшолек Павел
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2
Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1
Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2
Результаты матчей
Легия
Бетис
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Легия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 1:0 Бетис
Исход игры
Легия
8.3% (9)
Ничья
22% (24)
Бетис
69.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (57)
Меньше
45.71% (48)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
1:2 Бетис
45.9% (50)
1:1 Ничья
22% (24)
0:1 Бетис
16.5% (18)
2:1 Легия
4.6% (5)
0:2 Бетис
3.7% (4)
1:3 Бетис
1.8% (2)
2:0 Легия
1.8% (2)
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