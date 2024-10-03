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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Легия
1:0
Конец матча
Бетис
0'
1:0
23' Гол
Капюади Стив
26' Желтая карточка
Лима Лукас
61' Желтая карточка
Кардозо Джонни
76' Желтая карточка
Ойеделе Макси
79' Желтая карточка
Вшолек Павел
80' Желтая карточка
Руибаль Айтор
88' Желтая карточка
Капюади Стив
90' Желтая карточка
Натан
90' Желтая карточка
Перро Ромен
90'+5

Ход матча

23'
Капюади Стив
(Винагре Рубен)
1:0
26'
Лима Лукас
 
58'
 
Бакамбу Седрик
Роке Витор
58'
 
Эз Абде
Авила Эсекьель
58'
 
Перес Дани
Хуанми Мигель
61'
 
Кардозо Джонни
62'
Нсаме Жан-Пьер
Пекхарт Томаш
 
62'
Августиняк Рафал
Лима Лукас
 
66'
 
Рока Марк
Кардозо Джонни
74'
 
Диао Ассане
Форнальс Пабло
74'
Челхака Юрген
Капустка Бартош
 
76'
Ойеделе Макси
 
79'
Вшолек Павел
 
80'
 
Руибаль Айтор
83'
Гуаль Марк
Ходына Кацпер
 
83'
Енджейчик Артур
Ойеделе Макси
 
88'
Капюади Стив
 
90'
 
Натан
90'
 
Перро Ромен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 109
Легия 8.3% (9)
X 22% (24)
Бетис 69.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
6
Ойеделе
Макси
82
Лима
Лукас
II
11
Ходына
Кацпер
7
Пекхарт
Томаш
25
Морисита
Рёя
13
Адриан
Сан-Мигель
24
Руибаль
Айтор
6
Натан
32
Менди
Нобель
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
9
Авила
Эсекьель
18
Форнальс
Пабло
7
Хуанми
Мигель
8
Роке
Витор
Легия
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капюади Стив 1 1
Винагре Рубен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вшолек Павел 1 0
Лима Лукас II 1 0
Капюади Стив 1 0
Ойеделе Макси 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозо Джонни 1 0
Натан 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Перро Ромен 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2
Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1
Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2

Результаты матчей

Легия
Бетис

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Легия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ХИК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Панатинаикос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Петрокуб
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Винагре Рубен сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Капюади Стив бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Легия 8.3% (9)
    X 22% (24)
    Бетис 69.7% (76)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 1:0 Бетис

    Исход игры
    Легия
    8.3% (9)
    Ничья
    22% (24)
    Бетис
    69.7% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (57)
    Меньше
    45.71% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (81)
    Нет
    22.86% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    45.9% (50)
    1:1 Ничья
    22% (24)
    0:1 Бетис
    16.5% (18)
    2:1 Легия
    4.6% (5)
    0:2 Бетис
    3.7% (4)
    1:3 Бетис
    1.8% (2)
    2:0 Легия
    1.8% (2)
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