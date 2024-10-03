  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Серкль Брюгге
4:1
Второй тайм: 59'
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
Минда Алан
23' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
23' Желтая карточка
Назиньо Флавио
2:0
25' Гол
Денкей Кевин
3:0
43' Гол
Денкей Кевин
4:0
54' Пенальти
Денкей Кевин
4:1
58' Гол
Чобот Кевин

Ход матча

3'
Минда Алан
(Денкей Кевин)
1:0
23'
 
Гёртлер Лукас
23'
Назиньо Флавио
 
25'
Денкей Кевин
(Ван дер Брюгген Ханнес)
2:0
32'
Деланге Максим
Варлесон
 
43'
Денкей Кевин
(Минда Алан)
3:0
54'
Денкей Кевин
4:0
58'
4:1
Чобот Кевин
(Витциг Кристиан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 107
Серкль Брюгге 66.4% (71)
X 25.2% (27)
Санкт-Галлен 8.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Санкт-Галлен
2.25
Реклама, fon.bet
4.00
Реклама, betcity.ru
3.55
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Варлесон
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
20
Назиньо
Флавио
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Серкль Брюгге
3-4-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 2 2
Минда Алан 1 1
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назиньо Флавио 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 0

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3
Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Викингур Рейкьявик
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ларн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноа Ереван
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Викингур Рейкьявик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Ларн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Серкль Брюгге Минда Алан 1 (1)
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин из команды Серкль Брюгге забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 107
Серкль Брюгге 66.4% (71)
X 25.2% (27)
Санкт-Галлен 8.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Санкт-Галлен
2.25
Реклама, fon.bet
4.00
Реклама, betcity.ru
3.55
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Серкль Брюгге 4:1 Санкт-Галлен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Серкль Брюгге 4:1 Санкт-Галлен

Исход игры
Серкль Брюгге
66.4% (71)
Ничья
25.2% (27)
Санкт-Галлен
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (57)
Меньше
45.71% (48)
Обе команды забьют
Да
76.19% (80)
Нет
23.81% (25)
Популярный счёт
2:1 Серкль Брюгге
40.2% (43)
1:1 Ничья
21.5% (23)
1:0 Серкль Брюгге
18.7% (20)
1:2 Санкт-Галлен
4.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (4)
2:0 Серкль Брюгге
2.8% (3)
3:2 Серкль Брюгге
1.9% (2)
0:1 Санкт-Галлен
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серкль Брюгге
Санкт-Галлен
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный