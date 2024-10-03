Тур: 1. Стадион: Ян Брейдель.
4:1
Второй тайм: 59'
0'
1:0
3' ГолМинда Алан
23' Желтая карточкаГёртлер Лукас
23' Желтая карточкаНазиньо Флавио
2:0
25' ГолДенкей Кевин
3:0
43' ГолДенкей Кевин
4:0
54' ПенальтиДенкей Кевин
4:1
58' ГолЧобот Кевин
Ход матча
3'
1:0
23'
23'
25'
43'
3:0
54'
4:0
58'
4:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
22
Фабер
Конрад
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
15 Манье ГариПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Думрат БелаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|2
|Минда Алан
|1
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назиньо Флавио
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|1
|0
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3
Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|36.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|4:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|36.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Серкль Брюгге
|Минда Алан
|1 (1)
|Витория Гимарайнш
|Gustavo Silva
|1 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Викингур Рейкьявик
|Атласон Давид-Эрн
|1
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|1
|Ларн
|Тодд Сэм II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серкль Брюгге 4:1 Санкт-Галлен
Исход игры
Серкль Брюгге
66.4% (71)
Ничья
25.2% (27)
Санкт-Галлен
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (57)
Меньше
45.71% (48)
Обе команды забьют
Да
76.19% (80)
Нет
23.81% (25)
Популярный счёт
2:1 Серкль Брюгге
40.2% (43)
1:1 Ничья
21.5% (23)
1:0 Серкль Брюгге
18.7% (20)
1:2 Санкт-Галлен
4.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (4)
2:0 Серкль Брюгге
2.8% (3)
3:2 Серкль Брюгге
1.9% (2)
0:1 Санкт-Галлен
1.9% (2)
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