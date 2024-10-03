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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Серкль Брюгге
6:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
Минда Алан
23' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
23' Желтая карточка
Назиньо Флавио
2:0
25' Гол
Денкей Кевин
3:0
43' Гол
Денкей Кевин
4:0
54' Пенальти
Денкей Кевин
4:1
58' Гол
Чобот Кевин
5:1
63' Гол
Манье Гари
6:1
68' Гол
Манье Гари
70' Желтая карточка
Денкей Кевин
6:2
81' Гол
Мамбимби Феликс
90'+5

Ход матча

3'
Минда Алан
(Денкей Кевин)
1:0
23'
 
Гёртлер Лукас
23'
Назиньо Флавио
 
25'
Денкей Кевин
(Ван дер Брюгген Ханнес)
2:0
32'
Деланге Максим
Варлесон
 
43'
Денкей Кевин
(Минда Алан)
3:0
46'
 
Ноа Янник
Окороджи Чима
46'
 
Чобот Кевин
Тома Бастьен
54'
Денкей Кевин
4:0
58'
4:1
Чобот Кевин
(Витциг Кристиан)
61'
Олайгбе Казим
Минда Алан
 
61'
Де Вилде Нилс
Назиньо Флавио
 
61'
 
Мамбимби Феликс
Аколо Чадрак
61'
 
Стеванович Михайло
Кинтилья Хорди
63'
Манье Гари
5:1
68'
Манье Гари
(Денкей Кевин)
6:1
70'
Денкей Кевин
 
74'
Виейра Фелипе
Денкей Кевин
 
74'
Бруннер Парис
Сомерс Тибо
 
76'
 
Милошевич Йован
Жеббель Виллем
81'
6:2
Мамбимби Феликс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 107
Серкль Брюгге 66.4% (71)
X 25.2% (27)
Санкт-Галлен 8.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Варлесон
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
20
Назиньо
Флавио
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Серкль Брюгге
3-4-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 3 (1) 3
Манье Гари 2 2
Минда Алан 1 1
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чобот Кевин 1 1
Мамбимби Феликс 1 1
Витциг Кристиан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денкей Кевин 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3
Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Санкт-Галлен

Точный счет

6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Фиорентина
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лугано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Копенгаген
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ягеллония Белосток
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юргорден
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ТНС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ХИК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Панатинаикос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Шемрок Роверс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Петрокуб
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АПОЭЛ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ягеллония Белосток
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лугано
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛАСК
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Копенгаген
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Петрокуб
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ХИК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
ТНС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Гент
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
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    Прогнозы 107
    Серкль Брюгге 66.4% (71)
    X 25.2% (27)
    Санкт-Галлен 8.4% (9)
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    Где смотреть матч Серкль Брюгге 6:2 Санкт-Галлен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серкль Брюгге 6:2 Санкт-Галлен

    Исход игры
    Серкль Брюгге
    66.4% (71)
    Ничья
    25.2% (27)
    Санкт-Галлен
    8.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (57)
    Меньше
    45.71% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (80)
    Нет
    23.81% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Серкль Брюгге
    40.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.5% (23)
    1:0 Серкль Брюгге
    18.7% (20)
    1:2 Санкт-Галлен
    4.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    2:0 Серкль Брюгге
    2.8% (3)
    3:2 Серкль Брюгге
    1.9% (2)
    0:1 Санкт-Галлен
    1.9% (2)
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