Автогол. Политевич. 1:1. Подача с угла поля на ближний угол вратарской. пытался выбить мяч Политевич, но срезал точно в дальний угол.

С мячом в обороне Кент, передача на Роулса, тот длинный перевод на правый край на Банинжима.

Банинжим с мячом, выполнил длинный зарос на Спитталла, который неудачно распорядился мячом.

Через правый край начал наступление минчан Подстрелов, перевод на Пигаса выдал. Неудачно...

Много ошибок с каждой из сторон. Технический уровень команд не самый высокий.

Альфред полез в борьбу и нарушил правила на Кенте.

Замена у минского "Динамо". Ушёл с поля Рай. Вступил в игру Селява.

Маккей заработал угловой, сам же его исполнил, но вышел из ворот Лапоухов и кулаком выбил мяч подальше.

Маккей с мячом, увидел рывок по флангу Форреста, передача вышла неточной.

Пенрис с мячом, пытался начать быстрее атаку "Хартса", но перевод неудачный выполнил.

На правом фланге с мячом Форрестер, отыграл он назад. Достался мяч Роулсу.

Перешил на чужую половину поля гости, передача назад на Роулса, тот на Девлина отыграл.

Десять минут осталось играть в первом тайме. Альфред с мячом, но перехватил его Кент, сразу же на правый край на Форрестара отдал, который подачу исполнил в чужую штрафную площадь. Мяч попал в руку Сачивко, но она была прижата к корпусу.

Форрестер подкат против Рая выполнил и грубо это было! Врачи на поле.

Аут бросил Рай, передача на Амиана, который упустил его за боковую.

Пигас передачу на Политевича затеял, но неудачное решение принял.

Форрестер долго собирался бросать аут, передача назад ему после ввода мяча в игру последовала.

Двадцать минут сыграли команды. Ни одного удара по воротам, аут бросил Пигас, подальше от своих ворот пытался забросить игровой снаряд.

По правому краю в атаку побежали минчане, передача на левый край, Подстрелов принял пас, но не стал обострять.

В центре поля с мячом Калинин, отыграл на Амиана. И назад... Лапоухов с мячом.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Альфред!!! Заброс из глубины поля на левый край, принял мяч Калинин, заработал аут, после которого игровой снаряд был доставлен Альфреду. Последний пробил точно в дальний угол ворот Гордона!

Продолжается затяжная атака шотландцев, завершается она подачей с левого фланга в штрафную площадь "Динамо", где из ворот вышел Лапоухов и забрал мяч.

Девлин рванул к мячу, неудачно отдал передачу... Атаки "Хартса" заканчиваются неточными передачами обычно.

14' В очень неспешном темпе проходит встречи. Лапоухов первым пасом начал атаку минского "Динамо", передача на Политевича.

13' Маккей с мячом на левом фланге, никто его не встречает, но с передачей тоже не вышло.

12' Форрестер бросил аут, передача в оборону на Кента, тот покатил на Роулса.

11' На правом фланге с мячом Маккей, чуть ускорился и пробил по воротам соперника! Мимо цели...

10' Жердев через левый край пытался прорваться к чужой штрафной площади, но далеко мяч от себя отпустил.

9' Подача в штрафную площадь гостей с правого фланга, головой выбил мяч Кент, подбор за Альфредом, который вернул игровой снаряд в чужие владения, но вновь оборона гостей на высоте.

8' Альфред сзади подтолкнул Форрестера. Раздался свисток. Нарушение правил зафиксировал рефери.

7' Гордон от ворот начал атаку "Хартса", перевод на правй край на Девлина, тот назад на Кента.

6' Зацепил мяч Жердев на подходе к чужой штрафной площади, сразу двое его окружили. Амиан подключился к атаке, отдать передачу попробовал. Не вышло.

5' Пять минут отыграли команды, бегут в атаку гости. Передача на Форреста, тот в штрафную площадь чуть правее на Маккея выдал, удар которого намного выше перекладины получился.

3' Штрафной удар на правом фланге заработали гости. Досталось по ногам Девлину от Демченко. Подача от Пенриса на дальнюю штангу, где замкнуть некому было.

2' Заброс вперёд, во владения Лапоухова, который вышел из ворот и забрал игровой снаряд. Сразу же бросил мяч вперёд.