Тур: 1. Стадион: Капитал Банк Арена.
1:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
21'
1:0
30'
37'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
66
Рай
29
Амиан
Бони
11
Жердев
Глеб
15
Роулс
Кай
16
Спиттал
Блэр
17
Форрест
Алан
10
Маккей
Барри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
-
29 Амиан БониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Педро ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Спиттал БлэрПолузащитник
-
17 Форрест АланНападающий
- Нападающий
-
10 Маккей БарриНападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Данда ЯнПолузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ода ЮтароНападающий
-
27 Бойс ЛайамНападающий
-
Главный тренер: Фокс Лиэм
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфред Стивен
|1
|1
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0
Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1
Хартс
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1
Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0 Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Витория Гимарайнш
|Gustavo Silva
|1 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1
|Витория Гимарайнш
|Гарсия Самуэль
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Ларн
|Тодд Сэм II
|1
|Бачка-Топола
|Йованович Стефан II
|1
|Рапид Вена
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|Рапид Вена
|Зайдль Маттиас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Минск 1:1 Хартс
Исход игры
Динамо Минск
43.2% (54)
Ничья
40% (50)
Хартс
16.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
77.57% (83)
Нет
22.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (41)
2:1 Динамо Минск
19.2% (24)
1:0 Динамо Минск
10.4% (13)
1:2 Хартс
9.6% (12)
0:0 Ничья
3.2% (4)
1:3 Хартс
2.4% (3)
3:0 Динамо Минск
1.6% (2)
0:2 Хартс
1.6% (2)
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