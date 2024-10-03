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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Минск
1:1
Первый тайм: 41'
Хартс
0'
1:0
21' Гол
Альфред Стивен
1:1
37' Гол в свои ворота
Политевич Сергей

Ход матча

21'
Альфред Стивен
1:0
30'
Селява Александр
Рай
 
37'
1:1
Политевич Сергей

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 125
Динамо Минск 43.2% (54)
X 40% (50)
Хартс 16.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Хартс
2.93
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3.35
2.65
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
2
Пигас
Вадим
6
Политевич
Сергей
20
Сачивко
Александр
66
Рай
29
Амиан
Бони
26
Калинин
Владислав
88
Демченко
Никита
Юрьевич
19
Подстрелов
Дмитрий
9
Альфред
Стивен
11
Жердев
Глеб
1
Гордон
Крейг
35
Форрестер
Адам
2
Кент
Фрэнки
15
Роулс
Кай
29
Пенрис
Джеймс
14
Девлин
Кэмерон
6
Банинжим
Бени
16
Спиттал
Блэр
17
Форрест
Алан
9
Шенклэнд
Лоуренс
10
Маккей
Барри
Динамо Минск
4-3-3
Хартс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфред Стивен 1 1
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0
Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1
Хартс
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1
Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0 Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Млада-Болеслав
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ноа Ереван
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мольде
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Омония Никосия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Викингур Рейкьявик
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Ларн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Санкт-Галлен
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Астана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ноа Ереван
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мольде
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Омония Никосия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Динамо Минск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Млада-Болеслав
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хартс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викингур Рейкьявик
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ларн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Санкт-Галлен
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бачка-Топола
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Олимпия Любляна
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бетис
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Млада-Болеслав
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ларн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Викингур Рейкьявик
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хартс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Омония Никосия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Минск
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мольде
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноа Ереван
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Легия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астана
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Серкль Брюгге
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Бетис
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Олимпия Любляна
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Санкт-Галлен
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Рапид Вена Шауб Луис 2
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1
Витория Гимарайнш Гарсия Самуэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Ларн Тодд Сэм II 1
Бачка-Топола Йованович Стефан II 1
Рапид Вена Ро Яо Серж-Филипп 1
Рапид Вена Зайдль Маттиас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Альфред полез в борьбу и нарушил правила на Кенте.
  • 41'
    Много ошибок с каждой из сторон. Технический уровень команд не самый высокий.
  • 40'
    Через правый край начал наступление минчан Подстрелов, перевод на Пигаса выдал. Неудачно... 
  • 39'
    Банинжим с мячом, выполнил длинный зарос на Спитталла, который неудачно распорядился мячом.
  • 38'
    С мячом в обороне Кент, передача на Роулса, тот длинный перевод на правый край на Банинжима.
  • Гол в свои ворота
    37'
    Автогол. Политевич. 1:1. Подача с угла поля на ближний угол вратарской. пытался выбить мяч Политевич, но срезал точно в дальний угол. 
  • Угловой
    36'
    Угловой удар заработали гости, подача... 
  • 35'
    Десять минут осталось играть в первом тайме. Альфред с мячом, но перехватил его Кент, сразу же на правый край на Форрестара отдал, который подачу исполнил в чужую штрафную площадь. Мяч попал в руку Сачивко, но она была прижата к корпусу.
  • 34'
    Перешил на чужую половину поля гости, передача назад на Роулса, тот на Девлина отыграл.
  • 32'
    На правом фланге с мячом Форрестер, отыграл он назад. Достался мяч Роулсу.
  • 31'
    Пенрис с мячом, пытался начать быстрее атаку "Хартса", но перевод неудачный выполнил. 
  • 30'
    Маккей с мячом, увидел рывок по флангу Форреста, передача вышла неточной. 
  • Угловой
    29'
    Маккей заработал угловой, сам же его исполнил, но вышел из ворот Лапоухов и кулаком выбил мяч подальше.
  • Замена
    28'
    Замена у минского "Динамо". Ушёл с поля Рай. Вступил в игру Селява.
  • 27'
    Банинжим сыграл в отборе, перехватив перевод Александр Сачивко.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Девлин рванул к мячу, неудачно отдал передачу... Атаки "Хартса" заканчиваются неточными передачами обычно. 
    • 24'
      Продолжается затяжная атака шотландцев, завершается она подачей с левого фланга в штрафную площадь "Динамо", где из ворот вышел Лапоухов и забрал мяч.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Альфред!!! Заброс из глубины поля на левый край, принял мяч Калинин, заработал аут, после которого игровой снаряд был доставлен Альфреду. Последний пробил точно в дальний угол ворот Гордона!
    • 22'
      В центре поля с мячом Калинин, отыграл на Амиана. И назад... Лапоухов с мячом.
    • 21'
      По правому краю в атаку побежали минчане, передача на левый край, Подстрелов принял пас, но не стал обострять.
    • 20'
      Двадцать минут сыграли команды. Ни одного удара по воротам, аут бросил Пигас, подальше от своих ворот пытался забросить игровой снаряд. 
    • 18'
      Форрестер долго собирался бросать аут, передача назад ему после ввода мяча в игру последовала. 
    • 17'
      Пигас передачу на Политевича затеял, но неудачное решение принял.
    • 16'
      Аут бросил Рай, передача на Амиана, который упустил его за боковую.
    • Травма, повреждение
      15'
      Форрестер подкат против Рая выполнил и грубо это было! Врачи на поле.
    • 14'
      В очень неспешном темпе проходит встречи. Лапоухов первым пасом начал атаку минского "Динамо", передача на Политевича.
    • 13'
      Маккей с мячом на левом фланге, никто его не встречает, но с передачей тоже не вышло.
    • 12'
      Форрестер бросил аут, передача в оборону на Кента, тот покатил на Роулса.
    • 11'
      На правом фланге с мячом Маккей, чуть ускорился и пробил по воротам соперника! Мимо цели... 
    • 10'
      Жердев через левый край пытался прорваться к чужой штрафной площади, но далеко мяч от себя отпустил. 
    • 9'
      Подача в штрафную площадь гостей с правого фланга, головой выбил мяч Кент, подбор за Альфредом, который вернул игровой снаряд в чужие владения, но вновь оборона гостей на высоте. 
    • 8'
      Альфред сзади подтолкнул Форрестера. Раздался свисток. Нарушение правил зафиксировал рефери.
    • 7'
      Гордон от ворот начал атаку "Хартса", перевод на правй край на Девлина, тот назад на Кента.
    • 6'
      Зацепил мяч Жердев на подходе к чужой штрафной площади, сразу двое его окружили.  Амиан подключился к атаке, отдать передачу попробовал. Не вышло. 
    • 5'
      Пять минут отыграли команды, бегут в атаку гости. Передача на Форреста, тот в штрафную площадь чуть правее на Маккея выдал, удар которого намного выше перекладины получился. 
    • 3'
      Штрафной удар на правом фланге заработали гости. Досталось по ногам Девлину от Демченко. Подача от Пенриса на дальнюю штангу, где замкнуть некому было.
    • 2'
      Заброс вперёд, во владения Лапоухова, который вышел из ворот и забрал игровой снаряд. Сразу же бросил мяч вперёд. 
    • Первый тайм начался
      1'
        Матч начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Минск 1:1 Хартс

    Исход игры
    Динамо Минск
    43.2% (54)
    Ничья
    40% (50)
    Хартс
    16.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.06% (45)
    Меньше
    57.94% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    77.57% (83)
    Нет
    22.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (41)
    2:1 Динамо Минск
    19.2% (24)
    1:0 Динамо Минск
    10.4% (13)
    1:2 Хартс
    9.6% (12)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    1:3 Хартс
    2.4% (3)
    3:0 Динамо Минск
    1.6% (2)
    0:2 Хартс
    1.6% (2)
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    Динамо Минск
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