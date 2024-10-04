  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Флуминенсе
1:0
Второй тайм: 57'
Крузейро
0'
25' Желтая карточка
Victor Hugo
43' Желтая карточка
Кено
45' Желтая карточка
Энрике Матеус
1:0
54' Гол
Ариас Джон

Ход матча

25'
Victor Hugo
 
43'
Кено
 
45'
 
Энрике Матеус
46'
Facundo Bernal
Victor Hugo
 
54'
Ариас Джон
(Гансо Пауло)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Флуминенсе
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
12
Марсело
Виера
8
Gabriel
Martinelli
III
20
Victor
Hugo
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
26
Диас
Лаутаро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
9
Жорже
Кайо
Флуминенсе
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Крузейро

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:3
К
2:1
СA
0:0
К
2:2
СA
4:1
К
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
2:0
КСМР
3:4
СA
2:0
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
3:3
БСА
1:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.93

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.18
Гансо Пауло 3 0.11
Ариас Джон 3 0.11
Кано Херман 2 0.07
Лима II 2 0.07
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Кено 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.21
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.17
Верон Габриэл 4 0.14
Rafael VII 3 0.1
Juan Dinenno 3 (1) 0.1
Барреаль Альваро 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.03
Жорже Кайо 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Тьяго Сантос 6 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Кано Херман 3 0
Кено 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Марсело Виера 2 0
Силва Тьяго 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Facundo Bernal 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Хавьер Марлон 1 2
Энрике Матеус 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Перальта Фабрисио 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
Флуминенсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

5
24
Флуминенсе
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Крузейро
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
46%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Пропущено

12
18
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
5
42%
4
22%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
14%
5
20%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
1
14%
5
20%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Забито

20
36
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
3
15%
8
22%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
7
35%
6
17%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
3
15%
10
28%
76-90

Пропущено

31
27
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
0
0%
3
11%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
6
19%
7
26%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
10
32%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Крузейро

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
18
10
5
22
1.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 0:1 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
12.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
13.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 26 8 7 11 27 - 30 31
16.
Флуминенсе
 1:0 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 28 8 4 16 30 - 42 28
18.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 0:1 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
14.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
15.
Флуминенсе
 1:0 14 5 5 4 14 - 12 20
16.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 0:1 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 14 3 2 9 14 - 23 11
16.
Флуминенсе
 1:0 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Гансо Пауло сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Ариас Джон бьет в цель!
  • 46'
    Victor Hugo уходит с поля. Facundo Bernal выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Энрике Матеус получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Кено получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Victor Hugo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Флуминенсе
Ничья
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2.45
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