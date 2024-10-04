Тур: 29.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
25' Желтая карточкаVictor Hugo
43' Желтая карточкаКено
45' Желтая карточкаЭнрике Матеус
1:0
54' ГолАриас Джон
Ход матча
25'
43'
45'
54'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
20
Victor
Hugo
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
5
Ivaldo
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Victor HugoПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
66 Tevis
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Флуминенсе
Крузейро
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.93
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.18
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Ариас Джон
|3
|0.11
|Кано Херман
|2
|0.07
|Лима II
|2
|0.07
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.21
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.17
|Верон Габриэл
|4
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.1
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.1
|Барреаль Альваро
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Тьяго Сантос
|6
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Марсело Виера
|2
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Энрике Матеус
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Перальта Фабрисио
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
Флуминенсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
5
24
Флуминенсе
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Крузейро
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
46%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Пропущено
12
18
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
5
42%
4
22%
76-90
Забито
7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
14%
5
20%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
1
14%
5
20%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Забито
20
36
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
3
15%
8
22%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
7
35%
6
17%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
3
15%
10
28%
76-90
Пропущено
31
27
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
0
0%
3
11%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
6
19%
7
26%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
10
32%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Крузейро
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
49
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1810
522
1216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|0:1
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|12.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|14.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|15.
|26
|8
|7
|11
|27 - 30
|31
|16.
|1:0
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|28
|8
|4
|16
|30 - 42
|28
|18.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|14.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|15.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|16.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|16.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8