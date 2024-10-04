Тур: 29.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаVictor Hugo
43' Желтая карточкаКено
45' Желтая карточкаЭнрике Матеус
1:0
54' ГолАриас Джон
62' Желтая карточкаАриас Джон
65' Желтая карточкаКауан Элиас
66' Желтая карточкаУолас Соуза
80' Желтая карточкаМарсело Виера
81' Желтая карточкаБарреаль Альваро
89' Желтая карточкаФуэнтес Габриэль
90' Желтая карточкаТьяго Сантос
90' Желтая карточкаМаноэл
90'+9
Ход матча
25'
43'
45'
54'
1:0
59'
60'
62'
65'
65'
66'
76'
80'
81'
82'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
20
Victor
Hugo
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
5
Ivaldo
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Victor HugoПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
66 Tevis
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Флуминенсе
Крузейро
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.93
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.18
|Ариас Джон
|4
|0.14
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Кано Херман
|2
|0.07
|Лима II
|2
|0.07
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.21
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.17
|Верон Габриэл
|4
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.1
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.1
|Барреаль Альваро
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Ариас Джон
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Кауан Элиас
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Энрике Матеус
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Перальта Фабрисио
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
Флуминенсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Крузейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
5
24
Флуминенсе
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Крузейро
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
43%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
45%
76-90
Пропущено
12
19
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
5
42%
4
21%
76-90
Забито
7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
14%
5
20%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
1
14%
5
20%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Забито
21
36
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
3
14%
8
22%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
7
33%
6
17%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
3
14%
10
28%
76-90
Пропущено
31
28
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
0
0%
3
11%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
10
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Крузейро
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
11 раз 38%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
78
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1811
523
1217
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8