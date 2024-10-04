  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
25' Желтая карточка
Victor Hugo
43' Желтая карточка
Кено
45' Желтая карточка
Энрике Матеус
1:0
54' Гол
Ариас Джон
62' Желтая карточка
Ариас Джон
65' Желтая карточка
Кауан Элиас
66' Желтая карточка
Уолас Соуза
80' Желтая карточка
Марсело Виера
81' Желтая карточка
Барреаль Альваро
89' Желтая карточка
Фуэнтес Габриэль
90' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90' Желтая карточка
Маноэл
90'+9
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
12
Марсело
Виера
8
Gabriel
Martinelli
III
20
Victor
Hugo
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
26
Диас
Лаутаро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
9
Жорже
Кайо
Флуминенсе
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Крузейро

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:3
К
2:1
СA
0:0
К
2:2
СA
4:1
К
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
2:0
КСМР
3:4
СA
2:0
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
3:3
БСА
1:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.93

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.18
Ариас Джон 4 0.14
Гансо Пауло 3 0.11
Кано Херман 2 0.07
Лима II 2 0.07
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Кено 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.21
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.17
Верон Габриэл 4 0.14
Rafael VII 3 0.1
Juan Dinenno 3 (1) 0.1
Барреаль Альваро 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.03
Жорже Кайо 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Тьяго Сантос 7 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Ариас Джон 4 0
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Кауан Элиас 2 0
Facundo Bernal 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Хавьер Марлон 1 2
Энрике Матеус 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Перальта Фабрисио 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
Флуминенсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Крузейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

5
24
Флуминенсе
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Крузейро
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
43%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
45%
76-90

Пропущено

12
19
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
5
42%
4
21%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
14%
5
20%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
1
14%
5
20%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Забито

21
36
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
3
14%
8
22%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
7
33%
6
17%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
3
14%
10
28%
76-90

Пропущено

31
28
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
0
0%
3
11%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
10
32%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Крузейро

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
11 раз 38%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
8
1
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
18
11
5
23
1.5
12
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
12.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
13.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 26 8 7 11 27 - 30 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 28 8 4 16 30 - 42 28
18.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
14.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
15.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
16.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 14 3 2 9 14 - 23 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Энрике Матеус получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Кено получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Victor Hugo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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