Тур: 4.
2:3
Второй тайм: 84'
0'
0:1
6' ГолАльбьяк Нестор
1:1
45' ПенальтиСадику Армандо
2:1
47' ГолСадику Армандо
2:2
51' ГолАльбьяк Нестор
2:3
56' ГолAlaedine Ajaray
82' Желтая карточкаRobin Yadav
Ход матча
6'
0:1
45'
1:1
47'
2:1
51'
56'
2:3
82'
21
Сингх
Уданта
15
Sahil
Tavora
26
Эррера
Борха
17
Robin
Yadav
18
Jithin
M.S
19
Thoi
Singh
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сингх УдантаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Sahil TavoraПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
41 Jay Gupta
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Robin YadavЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Thoi SinghПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Нападающий
-
26 Konsam Singh
-
-
-
23 Bekey Oram
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Гоа
Нортист Юнайтед
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|4 (1)
|1
|Эррера Борха
|3
|0.75
|Боргес Роуллин
|0
|0
|Сингх Уданта
|0
|0
|Boris Singh Thangjam
|0
|0
|Ayush Chhetri
|0
|0
|Aakash Sangwan
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alaedine Ajaray
|4
|1
|Альбьяк Нестор
|2
|0.5
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.25
|Thoi Singh
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|1
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Дражич Деян
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Laxmikant Kattimani
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|2
|0
|Dinesh Singh
|2
|0
|Asheer Akhtar
|0
|1
|Сабако Мичел
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Muthu Irulandi Mayakkannan
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Гоа 2:3 Мохаммедан - Гоа 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2
Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 1:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:2 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Гоа
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гоа
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|2:3
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|3:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|2:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|4 (2)
|Гоа
|Садику Армандо
|4
|Керала Бластерс ФК
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Parag Satish
|1 1
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2