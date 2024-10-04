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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Гоа
2:3
Второй тайм: 84'
Нортист Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Альбьяк Нестор
1:1
45' Пенальти
Садику Армандо
2:1
47' Гол
Садику Армандо
2:2
51' Гол
Альбьяк Нестор
2:3
56' Гол
Alaedine Ajaray
82' Желтая карточка
Robin Yadav

Ход матча

6'
0:1
Альбьяк Нестор
45'
Садику Армандо
1:1
47'
Садику Армандо
(Ayush Chhetri)
2:1
51'
2:2
Альбьяк Нестор
(Alaedine Ajaray)
56'
2:3
Alaedine Ajaray
58'
Jay Gupta
Nim Dorjee Tamang
 
58'
 
Redeem Tlang
Thoi Singh
66'
Боргес Роуллин
Ayush Chhetri
 
78'
 
Hamza Regragui
Альбьяк Нестор
78'
 
Parthib Gogoi
Jithin M.S
80'
Brison Fernandes
Сингх Уданта
 
82'
 
Robin Yadav
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Гоа
Ничья
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Все Коэффициенты
25
Laxmikant
Kattimani
21
Сингх
Уданта
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
27
Aakash
Sangwan
15
Sahil
Tavora
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
14
Ayush
Chhetri
8
Дражич
Деян
9
Садику
Армандо
1
Сингх
Гурмит
17
Robin
Yadav
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
13
Muthu
Irulandi
Mayakkannan
6
Бемаммер
Мохаммед
18
Jithin
M.S
10
Альбьяк
Нестор
19
Thoi
Singh
14
Alaedine
Ajaray
Гоа
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Гоа
Нортист Юнайтед

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 4 (1) 1
Эррера Борха 3 0.75
Боргес Роуллин 0 0
Сингх Уданта 0 0
Boris Singh Thangjam 0 0
Ayush Chhetri 0 0
Aakash Sangwan 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alaedine Ajaray 4 1
Альбьяк Нестор 2 0.5
Бемаммер Мохаммед 1 0.25
Thoi Singh 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 1
Онайндиа Одеи 2 0
Дражич Деян 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Laxmikant Kattimani 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Jay Gupta 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 2 0
Dinesh Singh 2 0
Asheer Akhtar 0 1
Сабако Мичел 1 0
Jithin M.S 1 0
Muthu Irulandi Mayakkannan 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Гоа 2:3 Мохаммедан - Гоа 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2
Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 1:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:2 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Гоа
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гоа
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Нортист Юнайтед
 3:2 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Керала Бластерс ФК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Гоа
 2:3 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Мумбаи Сити
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 3:2 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гоа
 2:3 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нортист Юнайтед
 3:2 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Гоа
 2:3 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Бенгалуру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 4 (2)
Гоа Садику Армандо 4
Керала Бластерс ФК Noah Sadaoui 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Весь список
  • 56'
    Г О О О О Л - Alaeddine Ajaraie бьет в цель!
  • 51'
    Alaeddine Ajaraie сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Альбьяк Нестор бьет в цель!
  • 47'
    Ayush Dev Chhetri сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Садику Армандо из команды Гоа забивает с точки!
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    Гоа
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