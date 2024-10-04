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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Гоа
3:3
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Альбьяк Нестор
1:1
45' Пенальти
Садику Армандо
2:1
47' Гол
Садику Армандо
2:2
51' Гол
Альбьяк Нестор
2:3
56' Гол
Alaedine Ajaray
82' Желтая карточка
Robin Yadav
3:3
90' Гол
Эррера Борха
90' Вторая желтая карточка
Robin Yadav
90'+9
25
Laxmikant
Kattimani
21
Сингх
Уданта
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
27
Aakash
Sangwan
15
Sahil
Tavora
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
14
Ayush
Chhetri
8
Дражич
Деян
9
Садику
Армандо
1
Сингх
Гурмит
17
Robin
Yadav
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
13
Muthu
Irulandi
Mayakkannan
6
Бемаммер
Мохаммед
18
Jithin
M.S
10
Альбьяк
Нестор
19
Thoi
Singh
14
Alaedine
Ajaray
Гоа
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Гоа
Нортист Юнайтед

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Борха 4 1
Садику Армандо 4 (1) 1
Дражич Деян 0 0
Боргес Роуллин 0 0
Сингх Уданта 0 0
Boris Singh Thangjam 0 0
Ayush Chhetri 0 0
Aakash Sangwan 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alaedine Ajaray 4 1
Альбьяк Нестор 2 0.5
Бемаммер Мохаммед 1 0.25
Thoi Singh 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 1
Онайндиа Одеи 2 0
Дражич Деян 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Laxmikant Kattimani 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Jay Gupta 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robin Yadav 1 1
Бемаммер Мохаммед 2 0
Dinesh Singh 2 0
Asheer Akhtar 0 1
Сабако Мичел 1 0
Jithin M.S 1 0
Muthu Irulandi Mayakkannan 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Гоа 2:3 Мохаммедан - Гоа 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2
Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 1:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:2 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Гоа
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гоа
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Керала Бластерс ФК
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Нортист Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Гоа
 4 1 2 1 8 - 8 5
7.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Мумбаи Сити
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Гоа
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Бенгалуру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 4 (2)
Гоа Эррера Борха 4
Гоа Садику Армандо 4
Керала Бластерс ФК Noah Sadaoui 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Нортист Юнайтед Robin Yadav 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Robin Yadav получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    Дражич Деян сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Эррера Борха бьет в цель!
  • 85'
    Buanthanglun Samte уходит с поля. Bekey Oram выходит вместо него
  • 85'
    Alaeddine Ajaraie уходит с поля. Фернандес Гильермо выходит вместо него
  • 82'
    Robin Yadav получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Альбьяк Нестор бьет в цель!
    • 47'
      Ayush Dev Chhetri сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Садику Армандо из команды Гоа забивает с точки!
    • 6'
      Г О О О О Л - Альбьяк Нестор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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