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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Пуща Неполомице
0:3
Второй тайм: 63'
ГКС Катовице
0'
0:1
31' Гол
Ковальчик Матеуш
0:2
41' Гол
Бергер Себастиан
0:3
57' Гол
Oskar Repka

Ход матча

31'
0:1
Ковальчик Матеуш
(Клеменз Лукаш)
41'
0:2
Бергер Себастиан
(Oskar Repka)
46'
 
Галан Борха
Бергер Себастиан
46'
Jacub Serafin
Вальски Михал
 
55'
Lukasz Solowiej
Якуба Роман
 
57'
0:3
Oskar Repka
(Новак Бартош)
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
ГКС Катовице
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Все Коэффициенты
31
Michal
Perchel
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
8
Piotr
Mrozinski
16
Вальски
Михал
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
5
Konrad
Stepien
35
Косидис
Михаил
70
Хайда
Войцех
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
5
Oskar
Repka
77
Ковальчик
Матеуш
23
Васьелевски
Марцин
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
27
Новак
Бартош
Пуща Неполомице
3-4-3
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.27
Якуба Роман 2 0.18
Konrad Stepien 1 0.09
Piotr Mrozinski 1 0.09
Jacub Serafin 1 0.09
Благаич Яков 1 0.09
Крачун Артур 1 (1) 0.09
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.18
Бергер Себастиан 2 0.18
Oskar Repka 2 0.18
Ковальчик Матеуш 2 0.18
Мажец Матеуш 2 0.18
Arkadiusz Jedrych 2 (1) 0.18
Adrian Blad 1 0.09
Васьелевски Марцин 1 0.09
Новак Бартош 0 0
Галан Борха 0 0
Кууск Мяртен 0 0
Клеменз Лукаш 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Абрамович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Якуба Роман 2 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Хайда Войцех 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ГКС Катовице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
8
Пуща Неполомице
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 3:0 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Корона Кельце
 10 2 3 5 8 - 16 9
16.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 6 - 10 8
17.
Пуща Неполомице
 0:3 11 1 5 5 10 - 16 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 3:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
11.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 0:3 6 1 3 2 9 - 10 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 3:0 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
10.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 0:3 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
ГКС Катовице
3.30
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3.30
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3.30
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Пуща Неполомице
ГКС Катовице
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