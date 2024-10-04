Тур: 11. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Karol Arys
0:3
Второй тайм: 63'
Ход матча
31'
41'
0:2
57'
0:3
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Хайда ВойцехНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
77 Dawid Kogut
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Пуща Неполомице
ГКС Катовице
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|3
|0.27
|Якуба Роман
|2
|0.18
|Konrad Stepien
|1
|0.09
|Piotr Mrozinski
|1
|0.09
|Jacub Serafin
|1
|0.09
|Благаич Яков
|1
|0.09
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.09
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.18
|Бергер Себастиан
|2
|0.18
|Oskar Repka
|2
|0.18
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.18
|Мажец Матеуш
|2
|0.18
|Arkadiusz Jedrych
|2 (1)
|0.18
|Adrian Blad
|1
|0.09
|Васьелевски Марцин
|1
|0.09
|Новак Бартош
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Клеменз Лукаш
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ГКС Катовице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
8
Пуща Неполомице
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2
Результаты матчей
Пуща Неполомице
ГКС Катовице
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
37
46
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|3:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|17.
|0:3
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|0:3
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|0:3
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4