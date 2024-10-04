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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Пуща Неполомице
0:6
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
31' Гол
Ковальчик Матеуш
0:2
41' Гол
Бергер Себастиан
0:3
57' Гол
Oskar Repka
68' Желтая карточка
Клеменз Лукаш
0:4
73' Пенальти
Arkadiusz Jedrych
0:5
75' Пенальти
Новак Бартош
0:6
86' Гол
Антчак Якуб
90'+2
31
Michal
Perchel
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
8
Piotr
Mrozinski
16
Вальски
Михал
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
5
Konrad
Stepien
35
Косидис
Михаил
70
Хайда
Войцех
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
5
Oskar
Repka
77
Ковальчик
Матеуш
23
Васьелевски
Марцин
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
27
Новак
Бартош
Пуща Неполомице
3-4-3
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.27
Якуба Роман 2 0.18
Konrad Stepien 1 0.09
Piotr Mrozinski 1 0.09
Jacub Serafin 1 0.09
Благаич Яков 1 0.09
Крачун Артур 1 (1) 0.09
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Repka 3 0.27
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.27
Зреляк Адам 2 0.18
Бергер Себастиан 2 0.18
Ковальчик Матеуш 2 0.18
Мажец Матеуш 2 0.18
Новак Бартош 1 (1) 0.09
Adrian Blad 1 0.09
Васьелевски Марцин 1 0.09
Антчак Якуб 1 0.09
Галан Борха 0 0
Кууск Мяртен 0 0
Клеменз Лукаш 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Абрамович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Якуба Роман 2 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Хайда Войцех 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Клеменз Лукаш 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
8
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ГКС Катовице
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
6
33%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Видзев Лодзь
 0:0 11 4 5 2 13 - 11 17
6.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Корона Кельце
 0:0 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
15.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
16.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 6 - 10 8
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
11.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 0:0 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
10.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Корона Кельце
 0:0 6 0 4 2 2 - 9 4
13.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
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    • 46'
      Бергер Себастиан уходит с поля. Галан Борха выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Oskar Repka сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Бергер Себастиан бьет в цель!
    • 31'
      Клеменз Лукаш сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Ковальчик Матеуш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пуща Неполомице 0:6 ГКС Катовице онлайн

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