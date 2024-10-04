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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Вайле
0:0
Первый тайм: 20'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Ольборг
2.50
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3.60
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3.50
Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
34
Хетеми
Лундрим
8
Леуритсен
Тобиас
17
Эммануилидис
Димитриос
10
Kristian
Kirkegaard
11
Ювара
Муса
7
Нгбакото
Йени
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
17
Жассон
Андрес
6
Mylian
Jimenez
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
Вайле
4-2-3-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Ольборг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:3
ТМК
5:3
СД
1:1
СД
1:1
К
0:1
ТМС
1:3
СЛ
0:0
СЛ
0:3
СЛ
2:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.33

Среднее время на гол

150
67

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
60

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.3
Барри Хамза 1 0.1
Нгбакото Йени 1 0.1
Kristian Kirkegaard 1 0.1
Эммануилидис Димитриос 1 0.1
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.6
Жассон Андрес 1 0.1
Хёйхольт Мальте 1 0.1
Oliver Ross 1 0.1
Mads Bomholt 1 0.1
Melker Widell 0 0
Хелениус Никлас 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 4 0
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Bjarne Pudel 2 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ольборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

0
7
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ольборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
1 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

26
20
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1
Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Вайле
Ольборг

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вайле
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1
9
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Норшелланн
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
8.
Ольборг
 0:0 11 4 1 6 10 - 20 13
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 0:0 11 0 1 10 7 - 26 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 0:0 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 0:0 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Ольборг
 0:0 6 1 1 4 3 - 10 4
9.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 20'
    Оооо... вот это был удар! Жассон Андрес должен был забить с этой позиции.
  • 20'
    Жассон Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 20'
    Матиас Йоргенсен из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 20'
    Ольборг начинает контратаку
  • 20'
    Контроль мяча: Вайле: 32%, Ольборг: 68%.
  • 19'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Ольборг
    2.50
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