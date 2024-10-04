Тур: 11. Стадион: Вейле. Зрители: 6481 Главный судья: Крог Мортен
0'
1:0
24' ГолЙенсен Ричард
2:0
50' ГолЭммануилидис Димитриос
2:1
55' ГолOliver Ross
2:2
83' ГолMads Bomholt
86' Желтая карточкаГуннелунн Томас
90' Желтая карточкаBjarne Pudel
90'+10
Ход матча
24'
1:0
50'
55'
2:1
83'
2:2
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
366 Количество передач 537
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Хюйбер
Лука
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Oliver RossНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Mads Bomholt
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Ольборг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.33
Среднее время на гол
150
67
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
0.94
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
96
60
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.27
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.18
|Барри Хамза
|1
|0.09
|Нгбакото Йени
|1
|0.09
|Йенсен Ричард
|1
|0.09
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.09
|Ювара Муса
|0
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6
|0.55
|Oliver Ross
|2
|0.18
|Mads Bomholt
|2
|0.18
|Жассон Андрес
|1
|0.09
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.09
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|2
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
|Oliver Provstgaard
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Bjarne Pudel
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Ольборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
2
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
0
7
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Ольборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
16
12
1 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
28
22
7 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
3
11%
6
27%
31-45
9
32%
2
9%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1
Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1
Результаты матчей
Вайле
Ольборг
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Вайле
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
29
56
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3