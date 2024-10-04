  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 6481 Главный судья: Крог Мортен
Вайле
2:2
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
24' Гол
Йенсен Ричард
2:0
50' Гол
Эммануилидис Димитриос
2:1
55' Гол
Oliver Ross
2:2
83' Гол
Mads Bomholt
86' Желтая карточка
Гуннелунн Томас
90' Желтая карточка
Bjarne Pudel
90'+10

Ход матча

24'
Йенсен Ричард
(Ювара Муса)
1:0
46'
 
Jubril Adedeji
Жассон Андрес
46'
 
Mads Bomholt
Хелениус Никлас
50'
Эммануилидис Димитриос
(Леуритсен Тобиас)
2:0
55'
2:1
Oliver Ross
69'
Йебоа Эммануэль
Нгбакото Йени
 
70'
Гуннелунн Томас
Kristian Kirkegaard
 
73'
Чолина Давид
Эммануилидис Димитриос
 
73'
Альборнос Миико
Marius Elvius
 
80'
 
Айдэйл Джон
Mylian Jimenez
81'
Ван Брюген Дамиан
Леуритсен Тобиас
 
83'
2:2
Mads Bomholt
(Хелениус Никлас)
86'
Гуннелунн Томас
 
90'
 
Bjarne Pudel

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 366 Количество передач 537
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
34
Хетеми
Лундрим
8
Леуритсен
Тобиас
17
Эммануилидис
Димитриос
10
Kristian
Kirkegaard
11
Ювара
Муса
7
Нгбакото
Йени
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
17
Жассон
Андрес
6
Mylian
Jimenez
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
Вайле
4-2-3-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Ольборг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:3
ТМК
5:3
СД
1:1
СД
1:1
К
0:1
ТМС
1:3
СЛ
0:0
СЛ
0:3
СЛ
2:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.33

Среднее время на гол

150
67

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
60

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.27
Эммануилидис Димитриос 2 0.18
Барри Хамза 1 0.09
Нгбакото Йени 1 0.09
Йенсен Ричард 1 0.09
Kristian Kirkegaard 1 0.09
Ювара Муса 0 0
Леуритсен Тобиас 0 0
Christian Groendal 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.55
Oliver Ross 2 0.18
Mads Bomholt 2 0.18
Жассон Андрес 1 0.09
Хёйхольт Мальте 1 0.09
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 4 0
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Bjarne Pudel 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Ольборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
2
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

0
7
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Ольборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

16
12
1 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

28
22
7 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
3
11%
6
27%
31-45
9
32%
2
9%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1
Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Вайле
Ольборг

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Вайле
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Норшелланн
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
9.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6481 болельщиков
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Вайле: 41%, Ольборг: 59%.
  • 100'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 100'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вайле.
  • 100'
    Хетеми Лундрим не смог попасть в створ ударом издали
  • 100'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Гуннелунн Томас пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем
  • 99'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 98'
    Векич Игор взял и забрал мяч на выходе
  • 98'
    Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Хюйбер Лука ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 97'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
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