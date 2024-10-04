ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

45' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Ольборг

42' Ювара Муса из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Kristian Kirkegaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Kristian Kirkegaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Бруус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Бруус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Ольборг

37' Oliver Provstgaard из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

35' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Эммануилидис Димитриос пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

32' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Жассон Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Вайле

24' Г О О О О Л - Йенсен Ричард забивает с левой ноги!

23' Леуритсен Тобиас пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

20' Удар от ворот произведет Вайле

20' Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Оооо... вот это был удар! Жассон Андрес должен был забить с этой позиции.

20' Жассон Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Матиас Йоргенсен из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матиас Йоргенсен пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

13' Удар от ворот произведет Вайле

13' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Вайле

11' Милиан Хименес из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

11' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Йоргенсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ольборг начинает с центра поля