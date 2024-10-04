Тур: 8. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Jannick van der Laan
0:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаТирпан Микаэль
56' Желтая карточкаAmine Lachkar
75' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
0:1
78' Гол_Amar Fatah
85' Желтая карточкаЛамбер Борис
90'+5
Ход матча
52'
56'
75'
78'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
432 Количество передач 422
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Барбе
Тео
19
Хайе
Том
22
Низе
Роб
14
Сандра
Сиссе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
-
21 Гийом БатистНападающий
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Низе РобПолузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 _Amar Fatah
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Виллем II
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийом Батист
|1
|0.13
|Хансен Корнелиус
|1
|0.13
|Робине Тома
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.38
|Сандра Сиссе
|3
|0.38
|Мервелд Ринго
|2
|0.25
|Бош Йессе
|1
|0.13
|_Amar Fatah
|1
|0.13
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Хайе Том
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|_Amar Fatah
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
4
Алмере Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
3
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
31%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
7
44%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1
Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Виллем II
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2
Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Виллем II
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Виллем II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3