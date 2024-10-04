Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Бош Йессе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' После проверки VAR рефери поменял решение - Виллем II не будет бить пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виллем II

40' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

30' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ван Де Камп Йокем Ритмистер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Делорье-Шобе Логан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

13' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Загаритис Василиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кадиле Джуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру