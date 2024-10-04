  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Алмере Сити
0:1
Конец матча
Виллем II
0'
52' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
56' Желтая карточка
Amine Lachkar
75' Желтая карточка
Загаритис Василиос
0:1
78' Гол
_Amar Fatah
85' Желтая карточка
Ламбер Борис
90'+5

Ход матча

46'
 
_Amar Fatah
Доодеман Ник
52'
 
Тирпан Микаэль
56'
 
Amine Lachkar
72'
Маттуар Фез
Кадиле Джуниор
 
72'
Карбонель Алекс
Делорье-Шобе Логан
 
74'
 
Бокила Лотетека
Сандра Сиссе
75'
Якобс Йоей
Барбе Тео
 
75'
Загаритис Василиос
 
78'
0:1
_Amar Fatah
(Kyan Vaesen)
81'
Хансен Корнелиус
Тахири Анас
 
81'
Гийом Батист
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
85'
 
Ламбер Борис
Мервелд Ринго
85'
 
Ламбер Борис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 432 Количество передач 422
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
27
Делорье-Шобе
Логан
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
34
Amine
Lachkar
7
Доодеман
Ник
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
22
Низе
Роб
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Алмере Сити
4-2-3-1
Виллем II
3-1-4-2

История личных встреч

Алмере Сити
Виллем II

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПДПОЗВЭ
5:2
ПДПОЗВЭ
0:1
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.13
Хансен Корнелиус 1 0.13
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.38
Сандра Сиссе 3 0.38
Мервелд Ринго 2 0.25
Бош Йессе 1 0.13
_Amar Fatah 1 0.13
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
4
Алмере Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
3
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
31%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
7
44%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1
Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Виллем II
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2
Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Виллем II

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 11 - 6 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 51%, Виллем II: 49%.
  • 95'
    Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Хайе Том из команды Алмере Сити подал угловой справа.
  • 94'
    Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Карбонель Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Алмере Сити контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 49%, Виллем II: 51%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Алмере Сити 0:1 Виллем II онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный