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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Видзев Лодзь
0:0
Второй тайм: 69'
Корона Кельце
0'
12' Желтая карточка
Запытовски Марцель
21' Желтая карточка
Нуну Педру
41' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
60' Желтая карточка
Milos Trojak

Ход матча

12'
 
Запытовски Марцель
21'
 
Нуну Педру
41'
 
Форнальчик Мариуш
46'
 
Hubert Zwozny
Длугош Виктор
56'
Jakub Lukowski
Сыпек Якуб
 
57'
Кастрати Лирим
Marcel Krajewski
 
60'
 
Milos Trojak
62'
 
Dawid Blanik
Форнальчик Мариуш
62'
 
Shuma Nagamatsu
Нуну Педру
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Корона Кельце
2.03
3.95
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
87
Rafal
Mamla
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
27
Нуну
Педру
20
Далмау
Адриан
17
Форнальчик
Мариуш
Видзев Лодзь
4-3-3
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Корона Кельце

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 5 (2) 0.45
Jakub Lukowski 3 0.27
Альварес Франциско 3 0.27
Жиро Матеуш 1 0.09
Сыпек Якуб 1 0.09
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.27
Нуну Педру 3 (2) 0.27
Dawid Blanik 1 0.09
Реста По 1 0.09
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 4 0
Форнальчик Мариуш 4 0
Martin Remacle 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Реста По 2 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Корона Кельце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
4
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
31%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
16
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Видзев Лодзь
 0:0 11 4 5 2 13 - 11 17
6.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Корона Кельце
 0:0 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
15.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
16.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 6 - 10 8
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
11.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 0:0 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
10.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Корона Кельце
 0:0 6 0 4 2 2 - 9 4
13.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Форнальчик Мариуш получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Запытовски Марцель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Корона Кельце
2.03
3.95
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4.20
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