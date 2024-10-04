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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Видзев Лодзь
0:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
12' Желтая карточка
Запытовски Марцель
21' Желтая карточка
Нуну Педру
41' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
60' Желтая карточка
Milos Trojak
79' Желтая карточка
Шеху Юлиан
0:1
80' Гол
Shuma Nagamatsu
90'+6
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
87
Rafal
Mamla
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
27
Нуну
Педру
20
Далмау
Адриан
17
Форнальчик
Мариуш
Видзев Лодзь
4-3-3
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Корона Кельце

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 5 (2) 0.45
Jakub Lukowski 3 0.27
Альварес Франциско 3 0.27
Жиро Матеуш 1 0.09
Сыпек Якуб 1 0.09
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.27
Нуну Педру 3 (2) 0.27
Dawid Blanik 1 0.09
Реста По 1 0.09
Shuma Nagamatsu 1 0.09
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 4 0
Форнальчик Мариуш 4 0
Martin Remacle 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Реста По 2 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
4
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Корона Кельце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
31%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
13.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
14.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
15.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
16.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 6 - 10 8
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
11.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
9.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
13.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Форнальчик Мариуш получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Запытовски Марцель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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