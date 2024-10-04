Тур: 11. Стадион: Видзев. Главный судья: Стефански Даниэль
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЗапытовски Марцель
21' Желтая карточкаНуну Педру
41' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
60' Желтая карточкаMilos Trojak
79' Желтая карточкаШеху Юлиан
0:1
80' ГолShuma Nagamatsu
90'+6
Ход матча
21'
60'
79'
80'
0:1
77
Сыпек
Якуб
87
Rafal
Mamla
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
-
87 Rafal MamlaВратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Корона Кельце
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Среднее время на гол
69
77
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|5 (2)
|0.45
|Jakub Lukowski
|3
|0.27
|Альварес Франциско
|3
|0.27
|Жиро Матеуш
|1
|0.09
|Сыпек Якуб
|1
|0.09
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.27
|Нуну Педру
|3 (2)
|0.27
|Dawid Blanik
|1
|0.09
|Реста По
|1
|0.09
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.09
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|4
|0
|Форнальчик Мариуш
|4
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Реста По
|2
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
4
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Корона Кельце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
31%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
47
38
29
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4