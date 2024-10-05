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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 127
Акрон 78.7% (100)
X 12.6% (16)
Пари НН 8.7% (11)
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Акрон
Пари НН

История личных встреч

Акрон
Пари НН

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 3 0.3
Лончар Стефан 2 0.2
Хубулов Владимир 2 0.2
Дзюба Артём 1 0.1
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.1
Данилин Кирилл 1 0.1
Палиенко Максим 1 0.1
Тимошенко Иван 1 0.1
Тавареш Жилсон 1 0.1
Савичев Константин 1 (1) 0.1
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.3
Ожегович Огнен 2 0.2
Царукян Валерий 2 0.2
Калинский Николай 1 (1) 0.1
Зе Турбо Жозе 1 0.1
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 3 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Калинский Николай 2 0
Ожегович Огнен 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0

Результаты матчей

Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

6
1
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Пари НН
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
4
67%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
6%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
35%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0
Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2
Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4

Результаты матчей

Акрон
Пари НН

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Акрон
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 16 минут.



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    • Прогнозы 127
    Акрон 78.7% (100)
    X 12.6% (16)
    Пари НН 8.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Пари НН
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Пари НН

    Исход игры
    Акрон
    78.7% (107)
    Ничья
    12.5% (17)
    Пари НН
    8.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.49% (69)
    Меньше
    35.51% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    44.1% (60)
    1:0 Акрон
    16.9% (23)
    1:1 Ничья
    5.9% (8)
    2:0 Акрон
    4.4% (6)
    1:2 Пари НН
    3.7% (5)
    3:1 Акрон
    1.5% (2)
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