Тур: 11. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дзюба АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бокоев МаратЗащитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мухин АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
Акрон
Пари НН
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.3
|Лончар Стефан
|2
|0.2
|Хубулов Владимир
|2
|0.2
|Дзюба Артём
|1
|0.1
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.1
|Данилин Кирилл
|1
|0.1
|Палиенко Максим
|1
|0.1
|Тимошенко Иван
|1
|0.1
|Тавареш Жилсон
|1
|0.1
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.1
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|3
|0.3
|Ожегович Огнен
|2
|0.2
|Царукян Валерий
|2
|0.2
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.1
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.1
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|3
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боселли Хуан
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Ожегович Огнен
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
6
1
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Пари НН
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
4
67%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
6%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
35%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0
Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2
Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4
Результаты матчей
Акрон
Пари НН
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Акрон
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
64
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Пари НН
Исход игры
Акрон
78.7% (107)
Ничья
12.5% (17)
Пари НН
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
64.49% (69)
Меньше
35.51% (38)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
2:1 Акрон
44.1% (60)
1:0 Акрон
16.9% (23)
1:1 Ничья
5.9% (8)
2:0 Акрон
4.4% (6)
1:2 Пари НН
3.7% (5)
3:1 Акрон
1.5% (2)
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