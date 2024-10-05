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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Джамшедпур
1:0
Второй тайм: 64'
Ист Бенгал
0'
15' Желтая карточка
Nanda Kumar
1:0
21' Гол
Rei Tachikawa
30' Желтая карточка
Stephen Eze
30' Желтая карточка
Cleiton Silva

Ход матча

15'
 
Nanda Kumar
21'
Rei Tachikawa
1:0
30'
Stephen Eze
 
30'
 
Cleiton Silva
33'
Сиверио Хавьер
Rei Tachikawa
 
60'
 
P V Vishnu
Сингх Наорем
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Ист Бенгал
2.25
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3.55
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3.45
Все Коэффициенты
32
Albino
Gomes
5
Ashutosh
Mehta
4
Pratik
Chowdhary
6
Stephen
Eze
23
Muhammed
Uvais
8
Rei
Tachikawa
10
Хави
Эрнандес
II
7
Imran
Khan
20
Sourav
Das
11
Sanan
Mohammed
17
Мюррей
Джордан
24
Debjit
Majumder
5
Лалчунгнунга
44
Юсте
Эктор
4
Али
Анвар
3
Provat
Lakra
23
Souvik
Chakraborty
8
Талаль
Мехди
21
Креспо
Сауль
11
Nanda
Kumar
10
Cleiton
Silva
29
Сингх
Наорем
Джамшедпур
Ист Бенгал

История личных встреч

Джамшедпур
Ист Бенгал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 2 0.5
Мюррей Джордан 2 0.5
Rei Tachikawa 1 0.25
Сиверио Хавьер 1 (1) 0.25
Доунгел Семинлен 0 0
Mobashir Rahman 0 0
Imran Khan 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Lalhlansanga 1 0.25
P V Vishnu 1 0.25
Талаль Мехди 1 (1) 0.25
Диамантакос Димитрис 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stephen Eze 2 0
Sourav Das 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Хави Эрнандес II 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ashutosh Mehta 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Albino Gomes 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лалчунгнунга 1 1
Юсте Эктор 2 0
Cleiton Silva 2 0
Nanda Kumar 2 0
Сингх Наорем 2 0
Диамантакос Димитрис 1 0
Креспо Сауль 1 0
Hijazi Maher 1 0
Aman CK 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
0
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Гоа - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Гоа 2:3
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Гоа 2:3 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Ист Бенгал

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 1:0 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Керала Бластерс ФК
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Нортист Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Гоа
 4 1 2 1 8 - 8 5
7.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Мумбаи Сити
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Джамшедпур
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Гоа
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ист Бенгал
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Джамшедпур
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Бенгалуру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
13.
Ист Бенгал
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 4 (2)
Гоа Эррера Борха 4
Гоа Садику Армандо 4
Керала Бластерс ФК Noah Sadaoui 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Нортист Юнайтед Robin Yadav 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Сингх Наорем уходит с поля. P V Vishnu выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Rei Tachikawa уходит с поля. Сиверио Хавьер выходит вместо него
  • 30'
    Cleiton Silva получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Stephen Eze получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Rei Tachikawa бьет в цель!
  • 15'
    Nandha Kumar Sekar получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Джамшедпур.
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Ничья
Ист Бенгал
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