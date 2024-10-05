Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 64'
0'
15' Желтая карточкаNanda Kumar
1:0
21' ГолRei Tachikawa
30' Желтая карточкаStephen Eze
30' Желтая карточкаCleiton Silva
Ход матча
15'
21'
1:0
30'
30'
32
Albino
Gomes
20
Sourav
Das
44
Юсте
Эктор
21
Креспо
Сауль
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
-
32 Albino GomesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amrit Gope
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
11 Nanda KumarНападающий
- Нападающий
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Запасные игроки
-
-
19 Hijazi Maher
-
62 Aman CK
-
-
82 P V Vishnu
-
-
-
59 Jesin TK
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Джамшедпур
Ист Бенгал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|2
|0.5
|Мюррей Джордан
|2
|0.5
|Rei Tachikawa
|1
|0.25
|Сиверио Хавьер
|1 (1)
|0.25
|Доунгел Семинлен
|0
|0
|Mobashir Rahman
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Lalhlansanga
|1
|0.25
|P V Vishnu
|1
|0.25
|Талаль Мехди
|1 (1)
|0.25
|Диамантакос Димитрис
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stephen Eze
|2
|0
|Sourav Das
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Хави Эрнандес II
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ashutosh Mehta
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Albino Gomes
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лалчунгнунга
|1
|1
|Юсте Эктор
|2
|0
|Cleiton Silva
|2
|0
|Nanda Kumar
|2
|0
|Сингх Наорем
|2
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Hijazi Maher
|1
|0
|Aman CK
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
0
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Гоа - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Гоа 2:3
Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Гоа 2:3 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Результаты матчей
Джамшедпур
Ист Бенгал
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|13.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|13.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|4 (2)
|Гоа
|Эррера Борха
|4
|Гоа
|Садику Армандо
|4
|Керала Бластерс ФК
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Parag Satish
|1 1
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Нортист Юнайтед
|Robin Yadav
|1 1