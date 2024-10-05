  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Сассуоло
6:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
4' Гол
Мулаттьери Самуэле
1:1
17' Гол
Вита Алессио
34' Желтая карточка
Вита Алессио
41' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
51' Желтая карточка
Паван Никола
2:1
55' Гол
Вольпато Кристиан
3:1
63' Пенальти
Торстведт Кристиан
4:1
68' Гол
Пьерини Николас
5:1
72' Пенальти
Лорьенте Арман
6:1
83' Гол
Торстведт Кристиан
88' Желтая карточка
Рабби Симоне
90'+4
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
8
Гион
Андреа
11
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
7
Вольпато
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
78
Маньеро
Лука
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
91
Mario
Ravasio
11
Дезогус
Якопо
Сассуоло
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Читтаделла

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
К
4:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
СCA
0:1

Голы

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.63

Среднее время на гол

150
144

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
167

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 4 (1) 0.5
Мулаттьери Самуэле 3 0.38
Лорьенте Арман 2 (1) 0.25
Пьерини Николас 1 0.13
Антист Жанис 1 0.13
Вольпато Кристиан 1 0.13
Flavio Russo 1 0.13
Моро Лука 1 (1) 0.13
Берарди Доменико 0 0
Болока Даниэль 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.25
Кариссони Лоренцо 1 0.13
Mario Ravasio 1 0.13
Рабби Симоне 1 0.13
Кассано Клаудио 1 0.13
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Дойг Джош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Francesco Amatucci 4 0
Бранка Симоне 3 0
Анжели Маттео 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Рабби Симоне 2 0
Дезогус Якопо 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Кастари Элхан 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Mario Ravasio 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2

Результаты матчей

Сассуоло
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
6.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
14.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
9.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
18.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сассуоло 6:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный