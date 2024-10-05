Тур: 8. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
6:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМулаттьери Самуэле
1:1
17' ГолВита Алессио
34' Желтая карточкаВита Алессио
41' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
51' Желтая карточкаПаван Никола
2:1
55' ГолВольпато Кристиан
3:1
63' ПенальтиТорстведт Кристиан
4:1
68' ГолПьерини Николас
5:1
72' ПенальтиЛорьенте Арман
6:1
83' ГолТорстведт Кристиан
88' Желтая карточкаРабби Симоне
90'+4
Ход матча
4'
17'
1:1
34'
51'
55'
63'
68'
72'
5:1
83'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
13 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
504 Количество передач 350
-
58 Владение мячом, % 42
26
Одентал
Кас
78
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Сассуоло
Читтаделла
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.63
Среднее время на гол
150
144
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.31
0.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
167
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|4 (1)
|0.5
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.38
|Лорьенте Арман
|2 (1)
|0.25
|Пьерини Николас
|1
|0.13
|Антист Жанис
|1
|0.13
|Вольпато Кристиан
|1
|0.13
|Flavio Russo
|1
|0.13
|Моро Лука
|1 (1)
|0.13
|Берарди Доменико
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.25
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.13
|Mario Ravasio
|1
|0.13
|Рабби Симоне
|1
|0.13
|Кассано Клаудио
|1
|0.13
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|3
|1
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Бранка Симоне
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Дезогус Якопо
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Mario Ravasio
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Результаты матчей
Сассуоло
Читтаделла
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
17
17
17
17
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4