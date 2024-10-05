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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Зенит
0:0
Перерыв
Оренбург
0'
Прогнозы 153
Зенит 87.6% (134)
X 3.9% (6)
Оренбург 8.5% (13)
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Зенит
Ничья
Оренбург
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1
Латышонок
Евгений
31
Мантуан
Густаво
27
Нино
III
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
8
Вендел
Маркус
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
32
Гонду
Лусиано
1
Москвичёв
Богдан
12
Малых
Андрей
22
Перес
Матиас
38
Касимов
Артём
II
81
Сидоров
Максим
III
14
Михайлов
Ярослав
8
Башич
Иван
6
Горбани
Мохаммад
20
Рыбчинский
Дмитрий
10
Сахархизан
Саид
18
Коваленко
Александр
Зенит
4-1-4-1
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Зенит
Оренбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

3.4
1.6

Среднее время на гол

26
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.64
Кассьерра Матео 4 (1) 0.36
Гонду Лусиано 4 0.36
Педро дос Сантос 3 0.27
Вендел Маркус 1 0.09
Ерохин Александр 1 0.09
Мостовой Андрей 1 0.09
Изидор Вильсон 1 0.09
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0
Мантуан Густаво 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.36
Перес Матиас 2 0.18
Марин Джимми 1 0.09
Гюрлюк Эмирджан 1 0.09
Рыбчинский Дмитрий 1 0.09
Башич Иван 1 0.09
Мансилья Брайан 1 0.09
Горбани Мохаммад 1 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино III 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Клаудиньо 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Гонду Лусиано 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 5 0
Прохин Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан 3 0
Малых Андрей 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

13
7
Зенит
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оренбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
5
38%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
25%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
50%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2

Результаты матчей

Зенит
Оренбург

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Зенит
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
4
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
1
3
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
5
5
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 0:0 Заявка 11 7 3 1 22 - 4 24
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 19 8
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Зенит
 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 1 11
5.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Судья не стал ничего компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв.
  • 44'
    Пробивал головой Нино на дальней штанге после навеса с фланга от Мантуана, но отбил перед собой Москвичёв, а добивание Алипа было неточным.
  • Угловой
    43'
    После поперечного паса от Кассьерры пробил с линии чужой штрафной Мантуан, но мяч от ноги защитника на угловой отправился.
  • 42'
    Вендел по центру ворвался в штрафную на скорости и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Касимов.
  • 41'
    Вырезал в штрафную соперника Мантуан под удар Лусиано, но тот проиграл силовую дуэль за мяч Касимову.
  • 40'
    Сместился с фланга в центр Лусиано, обыгрался с Мостовым в стеночку, после чего пробил по воротам, но не попал в створ ворот.
  • 39'
    Отдавал пас Мантуан с фланга в штрафную на ход Кассьерре, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Малых.
  • 38'
    На фланге Мостовой получил по ногам в борьбе против Рыбчинского. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 37'
    Мог с лету пробивать Сахархизан после подачи от Михайлова, но на выходе Латышонок оказался первым на мяче.
  • 36'
    С центра поля Барриос вырезал в штрафную на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч Касимову.
  • 35'
    Продавил соперника по флангу Сидоров и прострелил на дальнюю штангу, где пытался пробить в падении Сахархизан, но не попал по мячу.
  • 34'
    Дальний заброс исполнял теперь уже Вендел на Мостового, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 33'
    После заброса с фланга от Коваленко пробил головой Горбани, но мяч полетел выше перекладины.
  • Опасный момент
    32'
    Рыбчинский с левого фланга вылез в борьбе с защитником в штрафную и покатил на Горбани, который пробил с разворота, но в падении Латышонок справился.
  • Опасный момент
    31'
    После навеса от лицевой линии в исполнении Дугласа пробил на дальней штанге Лусиано, но в прыжке Москвичёв отбил снаряд в сторону рукой.
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    • 30'
      Отличный пас с правого фланга к линии штрафной выдал Коваленко под удар Горбани, но тот с ходу зарядил точно в спину Дугласу.
    • 29'
      Тонко вырезал Мантуан в штрафную на Клаудиньо, который пробил с острого угла, но точно в руки Москвичёву.
    • 26'
      Отлично Лусиано вырезал поперек с правого фланга на Кассьерру, но тот в борьбе с защитником пробил немного неточно.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял Алип в штрафную, куда врывался Каььерра, но не смог он обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 24'
      С фланга низом отдавал пас Мостовой поперек на Вендела, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 23'
      Тонко отдавал Вендел в штрафную на Лусиано, но тот потерял мяч в борьбе против Горбани, а после еще и нарушил правила.
    • 22'
      Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 21'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кассьерра и сбросил поперек на Вендела, но выстрел последнего защитники накрыли.
    • 20'
      Клаудиньо ворвался на скорости в штрафную и подал поперек на Лусиано, но тот с ходу пробил немного неточно.
    • 19'
      Диагональ Алип исполнял на левый фланг, куда забегал Дуглас, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 18'
      Тонким пасом Вендел искал в штрафной соперника Гонду, но тому пробить не позволил Малых в силовой борьбе.
    • Опасный момент
      17'
      Со штрафного попытался Клаудиньо закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • 16'
      На фланге Клаудиньо получил по ногам в борьбе против Башича. Штрафной удар будет в распоряжении "Зенита".
    • 15'
      В центре поля Клаудиньо заехал по ногам Горбани в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 14'
      С угла поля Дуглас навесил в центр штрафной, но выиграл верх Малых и вынес сферу обратно на фланг.
    • 13'
      С правого фланга сместился Мостовой в штрафную и пробил с острого угла. В падении смог перехватить мяч Москвичёв.
    • 12'
      На фланге накрутил соперника финтом Мантуан и прострелил вдоль ворот, но на выходе перехватил сферу голкипер.
    • 11'
      С угла поля Мантуан навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Нино, но проиграл борьбу за мяч Саиду.
    • Угловой
      10'
      Отдавал пас по флангу Вендел на ход Мостовому, но того опередил Перес и вынес сферу на угловой.
    • 9'
      С правого фланга отдавал пас Мантуан в центр на Кассьерру, но тому пробить в силовой борьбе с соперником так и не удалось.
    • 8'
      Ушел от соперника Башич по флангу и навесил в центр штрафной, но здесь Барриос не позволил Саиду пробить головой.
    • 7'
      Забросил в штрафную Башич на ход Саиду, но тот упал в борьбе против Нино. Судья не стал назначать пенальти.
    • 6'
      Сместился с фланга к линии штрафной Клаудиньо и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Перес.
    • 5'
      С фланга навесил в центр штрафной Рыбчинский на дальнюю штангу, но здесь Саид нарушил правила в борьбе против Алипа.
    • 4'
      Убегал в контратаку на фланге Коваленко после паса от Горбани, но вернулся в оборону Нино и в чистом подкате отобрал мяч.
    • 3'
      Отдавал пас с центра поля Коваленко на ход Башичу, но перехватил мяч в последний момент Алип.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Зенит
    87.6% (134)
    Ничья
    3.9% (6)
    Оренбург
    8.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    33.04% (37)
    Нет
    66.96% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    26.1% (40)
    3:0 Зенит
    15.7% (24)
    3:1 Зенит
    7.8% (12)
    2:1 Зенит
    7.2% (11)
    4:1 Зенит
    5.2% (8)
    4:0 Зенит
    3.3% (5)
    1:0 Зенит
    2.6% (4)
    5:0 Зенит
    1.3% (2)
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