Отдавал пас Мантуан с фланга в штрафную на ход Кассьерре, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Малых.

Сместился с фланга в центр Лусиано, обыгрался с Мостовым в стеночку, после чего пробил по воротам, но не попал в створ ворот.

Вырезал в штрафную соперника Мантуан под удар Лусиано, но тот проиграл силовую дуэль за мяч Касимову.

Вендел по центру ворвался в штрафную на скорости и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Касимов.

После поперечного паса от Кассьерры пробил с линии чужой штрафной Мантуан, но мяч от ноги защитника на угловой отправился.

Пробивал головой Нино на дальней штанге после навеса с фланга от Мантуана, но отбил перед собой Москвичёв, а добивание Алипа было неточным.

Судья не стал ничего компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв.

После навеса от лицевой линии в исполнении Дугласа пробил на дальней штанге Лусиано, но в прыжке Москвичёв отбил снаряд в сторону рукой.

Рыбчинский с левого фланга вылез в борьбе с защитником в штрафную и покатил на Горбани, который пробил с разворота, но в падении Латышонок справился.

После заброса с фланга от Коваленко пробил головой Горбани, но мяч полетел выше перекладины.

Дальний заброс исполнял теперь уже Вендел на Мостового, но выстрел последнего заблокировал защитник.

Продавил соперника по флангу Сидоров и прострелил на дальнюю штангу, где пытался пробить в падении Сахархизан, но не попал по мячу.

С центра поля Барриос вырезал в штрафную на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч Касимову.

Мог с лету пробивать Сахархизан после подачи от Михайлова, но на выходе Латышонок оказался первым на мяче.

На фланге Мостовой получил по ногам в борьбе против Рыбчинского. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

30' Отличный пас с правого фланга к линии штрафной выдал Коваленко под удар Горбани, но тот с ходу зарядил точно в спину Дугласу.

29' Тонко вырезал Мантуан в штрафную на Клаудиньо, который пробил с острого угла, но точно в руки Москвичёву.

26' Отлично Лусиано вырезал поперек с правого фланга на Кассьерру, но тот в борьбе с защитником пробил немного неточно.

25' Дальний заброс исполнял Алип в штрафную, куда врывался Каььерра, но не смог он обработать мяч и подарил его защитнику.

24' С фланга низом отдавал пас Мостовой поперек на Вендела, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

23' Тонко отдавал Вендел в штрафную на Лусиано, но тот потерял мяч в борьбе против Горбани, а после еще и нарушил правила.

22' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

21' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кассьерра и сбросил поперек на Вендела, но выстрел последнего защитники накрыли.

20' Клаудиньо ворвался на скорости в штрафную и подал поперек на Лусиано, но тот с ходу пробил немного неточно.