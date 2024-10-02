Тур: 11. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Зенит
Оренбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
3.4
1.6
Среднее время на гол
26
56
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.7
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|0.4
|Гонду Лусиано
|4
|0.4
|Педро дос Сантос
|3
|0.3
|Вендел Маркус
|1
|0.1
|Ерохин Александр
|1
|0.1
|Мостовой Андрей
|1
|0.1
|Изидор Вильсон
|1
|0.1
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Мантуан Густаво
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|4
|0.4
|Перес Матиас
|2
|0.2
|Марин Джимми
|1
|0.1
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.1
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.1
|Башич Иван
|1
|0.1
|Мансилья Брайан
|1
|0.1
|Горбани Мохаммад
|1
|0.1
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нино III
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Клаудиньо
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Гонду Лусиано
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
13
7
Зенит
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оренбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
5
38%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
25%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
50%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2
Результаты матчей
Зенит
Оренбург
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Зенит
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
22
42
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
33
13
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
55
55
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Оренбург
Исход игры
Зенит
81% (47)
Ничья
5.2% (3)
Оренбург
13.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
2:0 Зенит
22.4% (13)
3:0 Зенит
15.5% (9)
2:1 Зенит
8.6% (5)
3:1 Зенит
5.2% (3)
4:1 Зенит
5.2% (3)
1:0 Зенит
5.2% (3)
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