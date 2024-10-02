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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 58
Зенит 81% (47)
X 5.2% (3)
Оренбург 13.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
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История личных встреч

Зенит
Оренбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

3.4
1.6

Среднее время на гол

26
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.7
Кассьерра Матео 4 (1) 0.4
Гонду Лусиано 4 0.4
Педро дос Сантос 3 0.3
Вендел Маркус 1 0.1
Ерохин Александр 1 0.1
Мостовой Андрей 1 0.1
Изидор Вильсон 1 0.1
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0
Мантуан Густаво 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.4
Перес Матиас 2 0.2
Марин Джимми 1 0.1
Гюрлюк Эмирджан 1 0.1
Рыбчинский Дмитрий 1 0.1
Башич Иван 1 0.1
Мансилья Брайан 1 0.1
Горбани Мохаммад 1 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино III 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Клаудиньо 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Гонду Лусиано 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 5 0
Прохин Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан 3 0
Малых Андрей 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

13
7
Зенит
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оренбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
5
38%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
25%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
50%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2

Результаты матчей

Зенит
Оренбург

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Зенит
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
4
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
1
3
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
5
5
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 58
    Зенит 81% (47)
    X 5.2% (3)
    Оренбург 13.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Оренбург
    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Оренбург

    Исход игры
    Зенит
    81% (47)
    Ничья
    5.2% (3)
    Оренбург
    13.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    22.4% (13)
    3:0 Зенит
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    2:1 Зенит
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    3:1 Зенит
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