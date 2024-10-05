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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 26. Стадион: .
Согндаль
0:1
Конец матча
Олесунн
0'
45' Желтая карточка
Менса Эммануэль
0:1
48' Гол
Mads Nielsen II
68' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
90'+7
1
Lars
Jendal
32
Mathias
Oren
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
6
Martin
Hoeyland
10
Сконес
Каспер
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
11
Менса
Эммануэль
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
25
Кителано
Йон
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
15
Sander
Hestetun
Kilen
Согндаль
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Олесунн

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
0:2
ТМК
2:3
ТМК
3:0
ТМК
1:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ТМС
1:0
ПД
2:3
ПД
3:1
ТПМ
3:1
ПД
2:0
ПД
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:4
Э
1:4
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
КН
0:1
NPO
3:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.15

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.27
Флатакер Эрик 6 0.23
Хинтса Оливер 4 0.15
Martin Hoeyland 4 0.15
Эрикссон Феликс 3 0.12
Daniel Arrocha 3 (3) 0.12
Фло Пер-Эгиль 2 0.08
Менса Эммануэль 1 0.04
Mathias Oren 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.23
Claudio Braga 4 0.15
Sander Hestetun Kilen 4 0.15
Атанга Исаак 3 0.12
Marcus Rafferty 3 0.12
David Snaer Johannsson 2 0.08
Карлсбакк Маркус 2 0.08
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 5 0
Робертсен Йеспер 3 1
Martin Hoeyland 4 0
Менса Эммануэль 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Janus Seehusen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Олесунн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

8
12
Согндаль
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Олесунн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
4
25%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
8
42%
76-90

Забито

11
17
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
6
35%
16-30
6
55%
2
12%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
22%
8
32%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
9
36%
76-90

Забито

32
33
20 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
3
9%
3
9%
1-15
6
19%
9
27%
16-30
11
34%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
2
6%
4
12%
76-90

Пропущено

36
44
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
7
19%
3
7%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
12
27%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
8
22%
17
39%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1
Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1
Олесунн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0
Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2

Результаты матчей

Согндаль
Олесунн

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
10
16
1.5
8
18
3
23
2.5
4
22
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 26 18 5 3 72 - 29 59
2.
Брюне
 26 15 4 7 43 - 26 49
3.
Мосс
 25 13 3 9 42 - 35 42
4.
Эгерсунд
 25 12 5 8 50 - 47 41
5.
Рёуфосс
 26 11 7 8 31 - 29 40
6.
Люн
 25 10 9 6 50 - 34 39
7.
Стабек
 26 11 6 9 52 - 49 39
8.
Конгсвингер
 25 9 10 6 40 - 44 37
9.
ИК Старт
 26 9 6 11 41 - 48 33
10.
Ранхейм
 25 8 8 9 38 - 37 32
11.
Согндаль
 26 8 6 12 33 - 35 30
12.
Олесунн
 26 8 4 14 33 - 44 28
13.
Осане
 25 7 6 12 36 - 45 27
14.
Левангер
 26 5 11 10 37 - 39 26
15.
Мьёндален
 26 6 7 13 33 - 47 25
16.
Санднес
 26 4 5 17 23 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 10 1 2 42 - 14 31
2.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
3.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
8.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
9.
Ранхейм
 12 5 3 4 20 - 16 18
10.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
12.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 13 7 2 4 33 - 29 23
3.
Рёуфосс
 13 6 4 3 16 - 14 22
4.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
7.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
8.
Стабек
 13 4 4 5 22 - 30 16
9.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
10.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • 68'
    Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Грогард Томас сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Mads Nielsen бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Emmanuel Mensah получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Daniel Arrocha уходит с поля. Робертсен Йеспер выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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