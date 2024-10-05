Тур: 26. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
45' Желтая карточкаМенса Эммануэль
0:1
48' ГолMads Nielsen II
68' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
90'+7
Ход матча
45'
48'
0:1
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Yoro Ba
-
-
Главный тренер: Morten Kalvenes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Согндаль
Олесунн
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.15
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.27
|Флатакер Эрик
|6
|0.23
|Хинтса Оливер
|4
|0.15
|Martin Hoeyland
|4
|0.15
|Эрикссон Феликс
|3
|0.12
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.12
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.08
|Менса Эммануэль
|1
|0.04
|Mathias Oren
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.23
|Claudio Braga
|4
|0.15
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.15
|Атанга Исаак
|3
|0.12
|Marcus Rafferty
|3
|0.12
|David Snaer Johannsson
|2
|0.08
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.08
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|5
|0
|Робертсен Йеспер
|3
|1
|Martin Hoeyland
|4
|0
|Менса Эммануэль
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Janus Seehusen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Олесунн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
8
12
Согндаль
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Олесунн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
4
25%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
8
42%
76-90
Забито
11
17
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
6
35%
16-30
6
55%
2
12%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
18
25
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
22%
8
32%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
9
36%
76-90
Забито
32
33
20 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
3
9%
3
9%
1-15
6
19%
9
27%
16-30
11
34%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
2
6%
4
12%
76-90
Пропущено
36
44
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
7
19%
3
7%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
12
27%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
8
22%
17
39%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1
Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1
Олесунн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0
Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Результаты матчей
Согндаль
Олесунн
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
49
310
211
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
1016
818
323
422
224
323
125
125
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|12 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7