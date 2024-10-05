Тур: 9. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаOleg Krivoruchko
38' Желтая карточкаОреховский Павел
55' Желтая карточкаKlim Prykhodko
90' Желтая карточкаБанада Евгений
90'+5
Ход матча
35'
38'
55'
90'
32
Козик
Эдуард
19
Mykola
Kogut
26
Taras
Galas
96
Синица
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Artem Husol
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Taras GalasПолузащитник
- Нападающий
-
96 Синица ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
6 Sidnney
-
-
17 Ivan Kogut
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.22
|Третьяков Максим
|2
|0.22
|Artem Husol
|1
|0.11
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.22
|Якимив Андрей
|1
|0.11
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.11
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Oleg Krivoruchko
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Боливар Джованни
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Велетень Владислав
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|4
|0
|Якимив Андрей
|3
|0
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
2
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
ФК Левый Берег
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
ФК Левый Берег
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3