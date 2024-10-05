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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
ФК Левый Берег
0'
35' Желтая карточка
Oleg Krivoruchko
38' Желтая карточка
Ореховский Павел
55' Желтая карточка
Klim Prykhodko
90' Желтая карточка
Банада Евгений
90'+5
31
Ivan
Pakholyuk
32
Козик
Эдуард
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
8
Велетень
Владислав
48
Oleg
Krivoruchko
33
Третьяков
Максим
11
Боливар
Джованни
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
19
Mykola
Kogut
29
Klim
Prykhodko
18
Ruslan
Dedukh
26
Taras
Galas
9
Bogdan
Kobzar
96
Синица
Олег
Колос Ковалёвка
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.22
Третьяков Максим 2 0.22
Artem Husol 1 0.11
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.22
Якимив Андрей 1 0.11
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.11
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Oleg Krivoruchko 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Боливар Джованни 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Велетень Владислав 1 0
Козик Эдуард 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 4 0
Якимив Андрей 3 0
Ruslan Dedukh 3 0
Самар Валерий 1 1
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Синица Олег 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

2
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
ФК Левый Берег
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
ФК Левый Берег

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1
8
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
2.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 9 1 5 3 5 - 7 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Ореховский Павел получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Олег Криворучко получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 ФК Левый Берег онлайн

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