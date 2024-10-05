Тур: 15. Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
2:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолНдур Алиун
2:0
51' ГолНдур Алиун
2:1
58' ГолСигурдарсон Стефан Инги
61' Желтая карточкаWilfred George Igor
66' Желтая карточкаОттоссон Филип
75' Красная карточкаКристиансен Стиан
84' Желтая карточкаHaakon Sjaatil
90' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
90' Желтая карточкаHilmir Mikaelsson
90'+6
Ход матча
45'
1:0
51'
2:0
58'
66'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
13
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Elias JemalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Саннефьёрд
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.17
|Исаксен Йеспер
|3
|0.13
|Брусет Хейне
|2
|0.08
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Kristian Lien
|2
|0.08
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.21
|Loris Mettler
|4
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.17
|Сигурдарсон Стефан Инги
|4
|0.17
|Кристиансен Стиан
|3
|0.13
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.08
|Амин Симон
|2
|0.08
|Оттоссон Филип
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|1
|0.04
|Danilo Al-Saed
|1
|0.04
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.04
|Нильссон Александер II
|1
|0.04
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.04
|Elias Jemal
|1
|0.04
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Hilmir Mikaelsson
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Haakon Sjaatil
|2
|0
|Wilfred George Igor
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|2
|Амин Симон
|6
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|4
|0
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
12
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
17
ФК Кристиансунн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Саннефьёрд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
33%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
6
32%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
18
20
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
5
28%
5
25%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Забито
29
31
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
14%
2
6%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
9
31%
5
16%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
5
17%
9
29%
29%
61-75
3
10%
6
19%
76-90
Пропущено
37
42
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
3
8%
5
12%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
9
24%
7
17%
46-60
5
14%
12
29%
61-75
10
27%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Саннефьёрд
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
66
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
1014
816
321
420
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5