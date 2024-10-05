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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
ФК Кристиансунн
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
45' Гол
Ндур Алиун
2:0
51' Гол
Ндур Алиун
2:1
58' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
61' Желтая карточка
Wilfred George Igor
66' Желтая карточка
Оттоссон Филип
75' Красная карточка
Кристиансен Стиан
84' Желтая карточка
Haakon Sjaatil
90' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
90' Желтая карточка
Hilmir Mikaelsson
90'+6

Ход матча

32'
 
Эгели Ветле Валле
Filip Loftesnes-Bjune
45'
Ндур Алиун
1:0
51'
Ндур Алиун
(Mikkel Rakneberg)
2:0
58'
2:1
Сигурдарсон Стефан Инги
(Loris Mettler)
61'
Wilfred George Igor
 
66'
 
Оттоссон Филип
75'
 
Кристиансен Стиан
77'
 
Martin Gjone
Нильссон Александер II
82'
David Tufekcic
Ндур Алиун
 
82'
Hilmir Mikaelsson
Kristian Lien
 
84'
Haakon Sjaatil
 
87'
 
Рисан Сандер
Loris Mettler
87'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Elias Jemal
87'
 
Мельхиор Маркус
Сигурдарсон Стефан Инги
90'
Еличич Игор
Сивертсен Оскар
 
90'
Ruben Kristensen Alte
 
90'
Исаксен Йеспер
 
90'
Хопмарк Андреас
 
90'
Hilmir Mikaelsson
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
13
Ндур
Алиун
17
Kristian
Lien
37
Сивертсен
Оскар
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
43
Elias
Jemal
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
ФК Кристиансунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:2
Э
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.17
Ruben Kristensen Alte 4 0.17
Гейе Папе Хабиб 4 0.17
Исаксен Йеспер 3 0.13
Брусет Хейне 2 0.08
Ндур Алиун 2 0.08
Kristian Lien 2 0.08
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.08
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.21
Loris Mettler 4 0.17
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.17
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.17
Кристиансен Стиан 3 0.13
Jakob Masloe Dunsby 2 0.08
Амин Симон 2 0.08
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Йеспер 3 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Wilfred George Igor 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 4 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
12
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
17
ФК Кристиансунн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Саннефьёрд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
33%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
6
32%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

18
20
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
5
28%
5
25%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

29
31
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
14%
2
6%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
9
31%
5
16%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
5
17%
9
29%
29%
61-75
3
10%
6
19%
76-90

Пропущено

37
42
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
3
8%
5
12%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
9
24%
7
17%
46-60
5
14%
12
29%
61-75
10
27%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Саннефьёрд

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
10
14
1.5
8
16
3
21
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
ФК Кристиансунн
 24 7 8 9 29 - 37 29
10.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
11.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 24 5 7 12 32 - 41 22
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 12 5 5 2 19 - 18 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 12 0 5 7 12 - 22 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Рефери не любит споров - именно за это Wilfred George Igor сейчас получил желтую
    • 58'
      Loris Mettler сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Stefan Ingi Sigurdarson забивает с правой ноги!
    • 51'
      Mikkel Rakneberg сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Ндур Алиун забивает с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ФК Кристиансунн 2:1 Саннефьёрд онлайн

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