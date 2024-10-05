Аль-Наср Эр-Рияд

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Саудовской Аравии! В рамках одного из матчей 6-го тура первенства сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Оруба». Встреча состоится в Эр-Рияде, на стадионе «Аль-Аввал Парк».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!