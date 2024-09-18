Тур: 6. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4 (2)
|0.8
|Талиска Андерсон
|3
|0.6
|Брозович Марсело
|1
|0.2
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.2
|Габриэл Анжело
|1
|0.2
|Мане Садио
|0
|0
Аль-Оруба Эль-Джауф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Кристиан
|2
|0.4
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.2
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.2
|Сери Жан-Мишель
|1
|0.2
|Zeyad Al Hunayti
|1
|0.2
|Аль-Шуваиш Хусейн
|0
|0
|Мухар Карло
|0
|0
|Hamed Al Maqati
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
Аль-Оруба Эль-Джауф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|3
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Fahad Aqeel Al-Zubaidi
|2
|0
|Сери Жан-Мишель
|1
|0
|Аль-Зубаиди Ибрагим
|1
|0
|Аль-Шуваиш Хусейн
|1
|0
|Аль-Рашиди Фахад II
|1
|0
|Аль-Шаммари Абдулмалек
|1
|0
|Куке Гетан
|1
|0
|Hamed Al Maqati
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2
Аль-Оруба Эль-Джауф
(5 матчей)
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Оруба Эль-Джауф
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Оруба Эль-Джауф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|6 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|3 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 3
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|4
|Аль-Ахли Джидда
|Аль-Джухани Зияд
|4
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 2
|Аль-Раед Бурайда
|Аль-Субайе Халид
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Аль-Оруба Эль-Джауф
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
41% (16)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
23.1% (9)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12.8% (5)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (3)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (3)
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