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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Оруба Эль-Джауф
Прогнозы 39
Аль-Наср Эр-Рияд 97.4% (38)
X 0% (0)
Аль-Оруба Эль-Джауф 2.6% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (2) 0.8
Талиска Андерсон 3 0.6
Брозович Марсело 1 0.2
Аль-Наджи Салем 1 0.2
Габриэл Анжело 1 0.2
Мане Садио 0 0
Аль-Оруба Эль-Джауф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Кристиан 2 0.4
Гудмундссон Йоханн 1 0.2
Боатенг Эммануль II 1 0.2
Сери Жан-Мишель 1 0.2
Zeyad Al Hunayti 1 0.2
Аль-Шуваиш Хусейн 0 0
Мухар Карло 0 0
Hamed Al Maqati 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Оруба Эль-Джауф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 3 0
Мухар Карло 2 0
Fahad Aqeel Al-Zubaidi 2 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Аль-Зубаиди Ибрагим 1 0
Аль-Шуваиш Хусейн 1 0
Аль-Рашиди Фахад II 1 0
Аль-Шаммари Абдулмалек 1 0
Куке Гетан 1 0
Hamed Al Maqati 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аль-Оруба Эль-Джауф
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2
Аль-Оруба Эль-Джауф
(5 матчей)
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 поражения
Аль-Оруба Эль-Джауф - Дамак 1:0 Аль-Оруба Эль-Джауф - Аль-Фатех 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:3 Аль-Вахда Мекка - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Оруба Эль-Джауф

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Оруба Эль-Джауф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 5 0 0 16 - 5 15
2.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 15 - 6 12
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 4 0 1 5 - 2 12
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 3 2 0 11 - 3 11
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 5 3 1 1 5 - 1 10
6.
Аль-Иттифак
 5 3 1 1 5 - 5 10
7.
Аль-Ахли Джидда
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Аль-Таавун Бурайда
 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Аль-Рияд
 5 2 1 2 8 - 10 7
11.
Аль-Раед Бурайда
 5 1 1 3 8 - 6 4
12.
Аль-Ахдуд
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
Аль-Хулуд
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Аль-Халидж
 5 1 1 3 2 - 7 4
15.
Аль-Фейха
 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 1 3 6 - 14 4
17.
Дамак
 5 1 0 4 7 - 10 3
18.
Аль-Фатех
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 3 2 0 1 4 - 1 6
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Дамак
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аль-Иттифак
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Аль-Фатех
 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Аль-Фейха
 3 1 0 2 3 - 9 3
15.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Аль-Ахдуд
 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Аль-Хулуд
 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 1 1 7 - 3 4
7.
Аль-Рияд
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Аль-Хулуд
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Аль-Ахдуд
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Аль-Халидж
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Аль-Ахли Джидда
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Аль-Таавун Бурайда
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Аль-Фатех
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Аль-Вахда Мекка
 2 0 0 2 1 - 9 0
18.
Дамак
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 6 (1)
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 3
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 4
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 4
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 2
Аль-Раед Бурайда Аль-Субайе Халид 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.4% (38)
    X 0% (0)
    Аль-Оруба Эль-Джауф 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Оруба Эль-Джауф
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    41% (16)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    23.1% (9)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.8% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.7% (3)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.7% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Оруба Эль-Джауф
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