Сутормин на правом фланге нарушил правила против Мартинса. "Спартак" не стал спешить при розыгрыше мяча.

Пять минут добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

Угальде получил мяч в радиусе штрафной площади после подачи с правой половины поля, далее Манфред сделал смещение на левый угол штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Николсона, который был в центре штрафной площади, а затем заскочил под левую штангу.

Быстро был отменён дубль Николсона. Угальде так удачно пробил в правый угол ворот, что попал в руку Николсону, Павел Кукуян послушал судей из комнаты VAR и справедливо отменил гол.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Николсон!!! Литвинов выиграл борьбу за мяч в центре поля у Саравии, далее Барко из центрального круга выполнил отличную передачу на ход Николсону по правой половине поля, Шамар убежал в штрафную площадь и уверенно перебросил мяч через Одоевского, который сокращал дистанцию.

И всё же дошёл "Спартак" до разгрома соперника ещё до перерыва, посмотрим, как "Ростов" будет исправлять положение дел во второй половине матча.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Спартак" на домашнем поле громит "Ростов", но по такой игре вряд ли вся интрига у нас уже закончилась. Команда Валерия Карпина вполне способна вернуться в игру, особенно при быстром голе после перерыва.

Сутормин убежал в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Алексей в окружении соперников ожидаемо потерял мяч.

Форвард "Спартака" Шамар Николсон получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Глебова.

Сутормин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Спартака" смогли выбить его на правую половину поля.

Лангович с углового выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в голову Абене и ушёл на угловой.

Лангович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Спартака" выбили мяч за пределы штрафной площади, Саравия в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Максименко лёг на газон и показал, что ему нужна помощь врачей. При выносе мяча от линии вратарской Максименко неудачно подвернул ногу, вышли на поле врачи "Спартака", очередная пауза в игре.

Поднялся Максименко после паузы, пока что врачи "Спартака" подморозили голеностоп, первый тайм Александр точно доиграет.

Глебов слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Спартака" и в итоге нарушил правила против Умярова.

Поднялся Угальде после паузы, Манфред показал, что с ним всё нормально, форвард "красно-белых" готов вернуться в игру.

Мохебби с левого фланга выполнил хороший заброс на ближний угол штрафной площади после ошибки от Литвинова, Сутормин вроде бы и подстроился под мяч, но в касание Алексей в итоге сильно зарядил мяч в сетку с внешней стороны.

Мохебби досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля с Абеной. Павел Кукуян вновь вынужден был остановить игру, теперь уже на поле вышли врачи "Ростова".

На грани фола работал Абена в прошлом эпизоде, Мохебби поднялся после паузы и показал, что готов вернуться в игру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Умяров!!! Одоевский с правой половины вратарской выполнил плохой пас на Глебова к линии штрафной площади, Данил был под прессингом, Умяров пошёл в подкат и капитан "Ростова" невольно мячом попал в ногу соперника, а затем мяч уже после рикошета от ноги Наиля зашёл в сетку.

Сами себе гол привезли игроки "Ростова", сегодня с передачами у своей штрафной площади обе команды играют крайне рискованно, но "Ростов" простил своего соперника, а "красно-белые" нет.

Лангович с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Денисов опередил Сутормина и выбил мяч на левый фланг.

Вахания из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Комаров забрался в офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Николсон!!! Литвинов со своей половины поля выполнил отличный заброс на ход Мартинсу по правой половине поля, Кристофер убежал в штрафную площадь, под давлением Сако Мартин убежал к ближнему углу вратарской, вытянул на себя Одоевского и выполнил заброс в центр вратарской, где уже Николсон в касание отправил мяч в сетку.

Достаточно неожиданно "Спартак" забил два подряд мяча в середине первого тайма, команда Деяна Станковича тем самым уже сделала заявку на победу в этот вечер.

25' Угальде получил удар по голеностопу от Роналдо в центре поля в борьбе за мяч. Павел Кукуян остановил игру, вышли на поле врачи "Спартака".

24' Денисов удачно разогнал атаку по правой половине поля, а затем Даниил выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Николсону, Шамар вновь забрался в офсайд.

23' Вахания теперь уже в центре поля огрел по ногам Рябчука. Вновь игроки московского клуба быстро разыграли стандарт.

22' Фланговый защитник "Ростова" Андрей Лангович получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лангович нарушил правила против Угальде.

21' Сутормин разыграл корнер с Комаровым, далее Иван с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мохебби головой сделал опасную скидку в центр к линии вратарской на Осипенко, Максименко в прыжке с трудом смахнул мяч в сторону от защитника "Ростова", а затем уже защитники "Спартака" помогли отбиться своему голкиперу.

20' Из центра поля последовал заброс на ход Комарову по левому флангу, Иван под давлением Денисова заработал угловой для своей команды.

19' Умяров перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Мохебби.

18' Мартинс подключился к атаке, после рывка к радиусу штрафной площади Кристофер пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ростова".

17' Мохебби разогнал атаку по левой половине поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Спартака" перехватили мяч без особого труда.

16' Лангович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Спартака" на этот раз сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля.

15' Литвинов под прессингом соперника у линии своей штрафной площади "пихнул" мяч на Абену, который также был под прессингом, но Руслан сам быстро исправил свою ошибку и блокировал удар по воротам от радиуса штрафной, гости заработали очередной угловой.

14' Сутормин со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч вновь полетел высоковато, Лангович головой не смог сделать скидку, будет удар от ворот.

13' Даниил Денисов неудачно сыграл на левом фланге у своей штрафной площади, Денисов у своей штрафной площади под давлением Сутормина потерял мяч, а затем нарушил правила. За срыв атаки Денисов в итоге получил жёлтую карточку.

12' Сутормин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

11' Абена на левой половине поля нарушил правила против Роналдо. "Ростов" заработал достаточно неплохой стандарт.

10' Удалось "Спартаку" забить первый мяч в этом противостоянии, но из офсайда. Маркиньос удачно разогнал атаку по правому флангу, Маркиньос обыграл Сутормина, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Николсон остался без опеки, но при этом форвард московского клуба был в офсайде. После этого Шамар спокойно переиграл Одоевского и тут уже Павел Кукуян зафиксировал офсайд.

9' Угальде по правой половине поля ворвался в штрафную площадь, а затем сделал прострел в центр штрафной площади, защитники "Ростова" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

8' Роналдо попытался разогнать атаку по правому флангу на этот раз, но обыграть Абену у атакующего полузащитника "Ростова" не получилось.

7' "Спартак" и "Ростов" пока что по большей части стараются атаковать через фланги, к этому защитники обеих команд как раз готовы неплохо.

6' Николсон разогнал атаку по правому флангу, но затем у Шамара толком не получился прострел в штрафную площадь.

5' Лангович с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Спартака" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

4' С правого фланга последовал прострел в центр штрафной площади "Спартака" от Ланговича, Роналдо под давлением Абены не смог зацепиться за мяч, в результате борьбы мяч отскочил к Максименко.

3' Лангович в центральном круге нарушил правила против Угальде. Игроки "Спартака" достаточно быстро разыграли стандарт.

2' Угловой у ворот "Спартака". Сутормин выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, Сако в итоге не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот.