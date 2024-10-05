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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Спартак Москва
3:0
Перерыв
Ростов
0'
11' Желтая карточка
Денисов Даниил
21' Желтая карточка
Лангович Андрей
1:0
29' Гол
2:0
34' Гол
Николсон Шамар
37' Желтая карточка
Николсон Шамар
3:0
45' Гол
Николсон Шамар

Ход матча

11'
Денисов Даниил
 
21'
 
Лангович Андрей
29'
1:0
34'
Николсон Шамар
(Мартинс Кристофер)
2:0
37'
Николсон Шамар
 
45'
Николсон Шамар
(Барко Эсекьель)
3:0
Прогнозы 154
Спартак Москва 79.9% (123)
X 11.7% (18)
Ростов 8.4% (13)
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
14
Абена
Миенти
35
Мартинс
Кристофер
2
Рябчук
Олег
8
Маркиньос
VI
18
Умяров
Наиль
68
Литвинов
Руслан
5
Барко
Эсекьель
11
Николсон
Шамар
9
Угальде
Манфред
71
Одоевский
Даниил
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
89
Саравия
Родриго
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
7
Роналдо
11
Сутормин
Алексей
9
Мохебби
Мохаммад
Спартак Москва
4-4-2
Ростов
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

38 матчей

47.4%
13.2%
39.4%
18 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
14 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:5
WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.05

Среднее время на гол

52
85

Всего голов

64
41

Голов в среднем за матч

1.68
1.08

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.55
Барко Эсекьель 5 (4) 0.45
Бабич Срджан 2 0.18
Николсон Шамар 1 0.09
Пруцев Данил 1 0.09
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.36
Комличенко Николай 3 0.27
Голенков Егор 2 0.18
Лангович Андрей 1 0.09
Осипенко Максим 1 (1) 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 5 0
Бабич Срджан 4 0
Зобнин Роман 2 1
Умяров Наиль 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Угальде Манфред 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
2.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
7.
Рубин
 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 0:3 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 0:1 Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 0:3 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 0:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Спартак" на домашнем поле громит "Ростов", но по такой игре вряд ли вся интрига у нас уже закончилась. Команда Валерия Карпина вполне способна вернуться в игру, особенно при быстром голе после перерыва. 
  • 45'
    И всё же дошёл "Спартак" до разгрома соперника ещё до перерыва, посмотрим, как "Ростов" будет исправлять положение дел во второй половине матча. 
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Николсон!!! Литвинов выиграл борьбу за мяч в центре поля у Саравии, далее Барко из центрального круга выполнил отличную передачу на ход Николсону по правой половине поля, Шамар убежал в штрафную площадь и уверенно перебросил мяч через Одоевского, который сокращал дистанцию. 
  • Видеоповтор
    45'
    Быстро был отменён дубль Николсона. Угальде так удачно пробил в правый угол ворот, что попал в руку Николсону, Павел Кукуян послушал судей из комнаты VAR и справедливо отменил гол. 
  • Опасный момент
    45'
    Угальде получил мяч в радиусе штрафной площади после подачи с правой половины поля, далее Манфред сделал смещение на левый угол штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Николсона, который был в центре штрафной площади, а затем заскочил под левую штангу. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Сутормин на правом фланге нарушил правила против Мартинса. "Спартак" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Глебов слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Спартака" и в итоге нарушил правила против Умярова. 
  • 42'
    Поднялся Максименко после паузы, пока что врачи "Спартака" подморозили голеностоп, первый тайм Александр точно доиграет. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Максименко лёг на газон и показал, что ему нужна помощь врачей. При выносе мяча от линии вратарской Максименко неудачно подвернул ногу, вышли на поле врачи "Спартака", очередная пауза в игре. 
  • Угловой
    40'
    Лангович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Спартака" выбили мяч за пределы штрафной площади, Саравия в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 39'
    Лангович с углового выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в голову Абене и ушёл на угловой. 
  • 38'
    Сутормин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Спартака" смогли выбить его на правую половину поля. 
  • Желтая карточка
    37'
    Форвард "Спартака" Шамар Николсон получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Глебова. 
  • 36'
    Сутормин убежал в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Алексей в окружении соперников ожидаемо потерял мяч. 
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    • 35'
      Достаточно неожиданно "Спартак" забил два подряд мяча в середине первого тайма, команда Деяна Станковича тем самым уже сделала заявку на победу в этот вечер. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Николсон!!! Литвинов со своей половины поля выполнил отличный заброс на ход Мартинсу по правой половине поля, Кристофер убежал в штрафную площадь, под давлением Сако Мартин убежал к ближнему углу вратарской, вытянул на себя Одоевского и выполнил заброс в центр вратарской, где уже Николсон в касание отправил мяч в сетку. 
    • Офсайд
      33'
      Вахания из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Комаров забрался в офсайд. 
    • 32'
      Лангович с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Денисов опередил Сутормина и выбил мяч на левый фланг. 
    • 31'
      Сами себе гол привезли игроки "Ростова", сегодня с передачами у своей штрафной площади обе команды играют крайне рискованно, но "Ростов" простил своего соперника, а "красно-белые" нет. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Умяров!!! Одоевский с правой половины вратарской выполнил плохой пас на Глебова к линии штрафной площади, Данил был под прессингом, Умяров пошёл в подкат и капитан "Ростова" невольно мячом попал в ногу соперника, а затем мяч уже после рикошета от ноги Наиля зашёл в сетку. 
    • 29'
      На грани фола работал Абена в прошлом эпизоде, Мохебби поднялся после паузы и показал, что готов вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Мохебби досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля с Абеной. Павел Кукуян вновь вынужден был остановить игру, теперь уже на поле вышли врачи "Ростова". 
    • 27'
      Мохебби с левого фланга выполнил хороший заброс на ближний угол штрафной площади после ошибки от Литвинова, Сутормин вроде бы и подстроился под мяч, но в касание Алексей в итоге сильно зарядил мяч в сетку с внешней стороны. 
    • 26'
      Поднялся Угальде после паузы, Манфред показал, что с ним всё нормально, форвард "красно-белых" готов вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Угальде получил удар по голеностопу от Роналдо в центре поля в борьбе за мяч. Павел Кукуян остановил игру, вышли на поле врачи "Спартака". 
    • Офсайд
      24'
      Денисов удачно разогнал атаку по правой половине поля, а затем Даниил выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Николсону, Шамар вновь забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Вахания теперь уже в центре поля огрел по ногам Рябчука. Вновь игроки московского клуба быстро разыграли стандарт. 
    • Желтая карточка
      22'
      Фланговый защитник "Ростова" Андрей Лангович получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лангович нарушил правила против Угальде. 
    • Угловой
      21'
      Сутормин разыграл корнер с Комаровым, далее Иван с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мохебби головой сделал опасную скидку в центр к линии вратарской на Осипенко, Максименко в прыжке с трудом смахнул мяч в сторону от защитника "Ростова", а затем уже защитники "Спартака" помогли отбиться своему голкиперу. 
    • 20'
      Из центра поля последовал заброс на ход Комарову по левому флангу, Иван под давлением Денисова заработал угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Умяров перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Мохебби. 
    • 18'
      Мартинс подключился к атаке, после рывка к радиусу штрафной площади Кристофер пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ростова". 
    • 17'
      Мохебби разогнал атаку по левой половине поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Спартака" перехватили мяч без особого труда. 
    • Угловой
      16'
      Лангович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Спартака" на этот раз сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
    • 15'
      Литвинов под прессингом соперника у линии своей штрафной площади "пихнул" мяч на Абену, который также был под прессингом, но Руслан сам быстро исправил свою ошибку и блокировал удар по воротам от радиуса штрафной, гости заработали очередной угловой. 
    • 14'
      Сутормин со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч вновь полетел высоковато, Лангович головой не смог сделать скидку, будет удар от ворот. 
    • Желтая карточка
      13'
      Даниил Денисов неудачно сыграл на левом фланге у своей штрафной площади, Денисов у своей штрафной площади под давлением Сутормина потерял мяч, а затем нарушил правила. За срыв атаки Денисов в итоге получил жёлтую карточку. 
    • 12'
      Сутормин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Абена на левой половине поля нарушил правила против Роналдо. "Ростов" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Офсайд
      10'
      Удалось "Спартаку" забить первый мяч в этом противостоянии, но из офсайда. Маркиньос удачно разогнал атаку по правому флангу, Маркиньос обыграл Сутормина, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Николсон остался без опеки, но при этом форвард московского клуба был в офсайде. После этого Шамар спокойно переиграл Одоевского и тут уже Павел Кукуян зафиксировал офсайд. 
    • 9'
      Угальде по правой половине поля ворвался в штрафную площадь, а затем сделал прострел в центр штрафной площади, защитники "Ростова" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 8'
      Роналдо попытался разогнать атаку по правому флангу на этот раз, но обыграть Абену у атакующего полузащитника "Ростова" не получилось. 
    • 7'
      "Спартак" и "Ростов" пока что по большей части стараются атаковать через фланги, к этому защитники обеих команд как раз готовы неплохо. 
    • 6'
      Николсон разогнал атаку по правому флангу, но затем у Шамара толком не получился прострел в штрафную площадь. 
    • 5'
      Лангович с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Спартака" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 4'
      С правого фланга последовал прострел в центр штрафной площади "Спартака" от Ланговича, Роналдо под давлением Абены не смог зацепиться за мяч, в результате борьбы мяч отскочил к Максименко. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Лангович в центральном круге нарушил правила против Угальде. Игроки "Спартака" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      2'
      Угловой у ворот "Спартака". Сутормин выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, Сако в итоге не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная борьба за очки в Москве. "Спартак" и "Ростов" уже три тура подряд не могут победить, а поэтому сегодня клубы будут делать всё возможное, чтобы набрать заветные три очка. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    79.9% (123)
    Ничья
    11.7% (18)
    Ростов
    8.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (85)
    Меньше
    22.73% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    43.5% (67)
    3:1 Спартак Москва
    5.8% (9)
    1:0 Спартак Москва
    5.8% (9)
    1:1 Ничья
    5.8% (9)
    2:0 Спартак Москва
    4.5% (7)
    1:2 Ростов
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:2 Спартак Москва
    1.3% (2)
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