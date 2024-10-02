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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 57
Спартак Москва 78.9% (45)
X 14% (8)
Ростов 7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Ростов
4.05
4.20
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5.70
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История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

38 матчей

47.4%
13.2%
39.4%
18 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
14 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:5
WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.05

Среднее время на гол

52
85

Всего голов

64
41

Голов в среднем за матч

1.68
1.08

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.6
Барко Эсекьель 5 (4) 0.5
Бабич Срджан 2 0.2
Пруцев Данил 1 0.1
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Рябчук Олег 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.4
Комличенко Николай 3 0.3
Голенков Егор 2 0.2
Лангович Андрей 1 0.1
Осипенко Максим 1 (1) 0.1
Глебов Данил 1 0.1
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабич Срджан 4 0
Денисов Даниил 4 0
Зобнин Роман 2 1
Умяров Наиль 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Угальде Манфред 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 57
    Спартак Москва 78.9% (45)
    X 14% (8)
    Ростов 7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    78.9% (45)
    Ничья
    14% (8)
    Ростов
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    42.1% (24)
    2:0 Спартак Москва
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    1:0 Спартак Москва
    5.3% (3)
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