Тур: 11. Стадион: Лукойл Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Ростов
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
38 матчей
47.4%
13.2%
39.4%
18 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
14 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1.05
Среднее время на гол
52
85
Всего голов
64
41
Голов в среднем за матч
1.68
1.08
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.6
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.5
|Бабич Срджан
|2
|0.2
|Пруцев Данил
|1
|0.1
|Медина Хесус
|0
|0
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.4
|Комличенко Николай
|3
|0.3
|Голенков Егор
|2
|0.2
|Лангович Андрей
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.1
|Глебов Данил
|1
|0.1
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабич Срджан
|4
|0
|Денисов Даниил
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Умяров Наиль
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
8
Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
33%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
1
8%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Ростов
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
24
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
46
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Исход игры
Спартак Москва
78.9% (45)
Ничья
14% (8)
Ростов
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
42.1% (24)
2:0 Спартак Москва
10.5% (6)
1:1 Ничья
5.3% (3)
1:0 Спартак Москва
5.3% (3)
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