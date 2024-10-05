  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Рубин
1:0
Перерыв
Ахмат
0'
22' Желтая карточка
Ковачев Светослав
1:0
45' Гол
Рожков Илья

Ход матча

22'
 
Ковачев Светослав
45'
Рожков Илья
(Кабутов Дмитрий)
1:0
Прогнозы 129
Рубин 58.9% (76)
X 34.1% (44)
Ахмат 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ахмат
3.40
Реклама, zenit.win
3.40
Реклама, betcity.ru
3.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Ставер
Евгений
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
2
Тесленко
Егор
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угочукву
30
Вада
Валентин
51
Рожков
Илья
10
Даку
Мирлинд
24
Чумич
Никола
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
75
Гандри
Надер
2
Жиров
Александр
55
Тодорович
Дарко
20
Самородов
Максим
15
Камило
Рейжерс
10
Садулаев
Лечи
11
Исмаэл
Силва
47
Уткин
Даниил
98
Ковачев
Светослав
Рубин
3-5-2
Ахмат
4-4-2

История личных встреч

Рубин
Ахмат

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
0.94

Среднее время на гол

112
96

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.1
0.87

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
103

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.45
Кабутов Дмитрий 1 0.09
Вада Валентин 1 0.09
Рожков Илья 1 0.09
Зотов Александр 1 0.09
Чумич Никола 1 0.09
Тесленко Егор 1 0.09
Юкич Александар 1 0.09
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фелиппе 2 0.18
Камилов Владислав 1 0.09
Диале Мауро Луна 1 0.09
Жиров Александр 1 0.09
Ловат Лукас 1 0.09
Садулаев Лечи 1 0.09
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 0
Даку Мирлинд 3 0
Тесленко Егор 3 0
Иву Угочукву 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Рожков Илья 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 3 0
Швец Антон 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0

Результаты матчей

Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
5
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Ахмат
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3

Результаты матчей

Рубин
Ахмат

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рубин
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
2.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
7.
Рубин
 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 0:3 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 0:1 Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 0:3 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 0:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальны перевес на стороне "Рубина"!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Илья Рожков! Удалось открыть счёт хозяевам! Ушел от соперника по флангу Кабутов и подал в центр штрафной, куда ворвался Рожков и в падении в борьбе с защитником протолкнул снаряд в сетку с линии вратарской.
  • 45'
    Со штрафного навесил Уткин на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Грицаенко и вынес мяч в аут.
  • 44'
    Кабутов на фланге заехал в подкате по нога Исмаэлу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ахмата".
  • 43'
    Отдавал пас Чумич с центра поля вперед на ход Даку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 42'
    После навеса с угла поля от Вады пробил головой с линии вратарской Тесленко, но мяч полетел нал перекладиной.
  • 41'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Вада на ход Кабутову, но тому не удалось догнать мяч не удалось.
  • 40'
    Ушел от соперника по флангу Кабутов и выдал в центр на Чумича, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Шелия.
  • 39'
    После поперечного паса от Камило с дальней дистанции пробивал по воротам Исмаэл, но точно в руки Ставеру.
  • 38'
    Отличным пасом выводил Зотов в контратаку Чумича, но мяч в последний момент перехватил Жиров.
  • 37'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Адамов на ход Камило, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял Иву в штрафную, куда забегал Даку, но на выходе Шелия спокойно перехватил этот пас.
  • 35'
    Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Самородов на ход Садулаеву, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
  • 34'
    После навеса с фланга от Исмаэла пробил на ближней штанге головой Адамов, но мяч полетел крайне неточно.
  • 33'
    Садулаев перед чужой штрафной получил по ногам в борьбе против Тесленко. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил назад на Камило, но выстрел последнего защитники накрыли.
    • 30'
      Со штрафного подавал Уткин на линию вратарской, но на выходе спокойно кулаком вынес снаряд Ставер подальше от ворот.
    • 29'
      С правого фланга забросил в центр штрафной Кабутов вновь. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 28'
      В центре поля заехал по ногам сопернику в силовой борьбе Иву. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 27'
      Сместился с фланга в центр Тодорович и пробил с дальней дистанции, но точно в руки голкиперу отправился снаряд.
    • 26'
      После подачи с фланга от Кабутова пробил в падении через себя Чумич, но точности ему явно не хватило.
    • 24'
      Ворвался в штрафную Чумич после паса от Зотова, но пробить по воротам ему не позволил Ганджи.
    • 23'
      Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Рожков. Без помощи медиков не обойтись.
    • Желтая карточка
      22'
      Ковачев упал на Рожкова шипами, после неудачных действий в верховой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 21'
      Диагональ исполнял с центра поля Иву на правый фланг, куда забегал Кабутов, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 20'
      Ушел от соперника Исмаэл по флангу и покатил в центр под удар Садулаеву, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
    • 19'
      Сместился с фланга Зотов в центр и забросил на ход Рожкову, но Гандри снова перехватил снаряд в подкате.
    • 18'
      Забросил по флангу Тодорович на ход Исмаэлу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 16'
      Со штрафного подавал Вада на линию вратарской, где смог головой пробить Тесленко, но не попал в створ ворот.
    • 15'
      Теперь уже Зотова снес на фланге в подкате Гандри. Штрафной удар исполнят футболисты "Рубина".
    • 14'
      Со штрафного Зотов забросил на ближнюю штангу, куда забегал Даку, но проиграл он в борьбе против Жирова.
    • 13'
      В центре поля Чумич грамотно подставился в центре поля и заработал для своей команды штрафной удар.
    • 12'
      Диагональ исполнял Иву в штрафную на ход Даку, но того опередил Гандри и сбросил мяч головой в руки голкиперу.
    • 11'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Даку и покатил в центр на Зотова, но тому пробить в борьбе против Гандри не удалось.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу Кабутов и забросил вперед на Чумича, который пробил с лету, но угодил точно в голкипера.
    • 9'
      С центра поля забросил Камило вперед на ход Садулаеву, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.
    • 8'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Чумич. потребуется ему помощь медиков.
    • 7'
      В центре поля получил по ногам Чумич в подкате от Адамова. Штрафной удар исполнять будут казанцы.
    • 6'
      Мягко забросил Рожков в штрафную на ход Чумичу, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • 5'
      На скорости Рожков сместился с фланга в центр и с дальней дистанции пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 4'
      С угла поля навесил Уткин в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Зотов и вынес мяч в центр поля.
    • Угловой
      3'
      Ушел от соперника по флангу Исмаэл и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 45'
      Кабутов Дмитрий сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Илья Рожков бьет в цель!
    • 22'
      Ковачев Светослав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 27.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рубин 1:0 Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Ахмат

    Исход игры
    Рубин
    58.9% (76)
    Ничья
    34.1% (44)
    Ахмат
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.47% (27)
    Меньше
    74.53% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    55.66% (59)
    Нет
    44.34% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    27.1% (35)
    1:1 Ничья
    24.8% (32)
    2:1 Рубин
    17.1% (22)
    2:0 Рубин
    7% (9)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Ахмат
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Ахмат
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный