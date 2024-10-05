Диагональ исполнял в штрафную соперника Вада на ход Кабутову, но тому не удалось догнать мяч не удалось.

После навеса с угла поля от Вады пробил головой с линии вратарской Тесленко, но мяч полетел нал перекладиной.

Отдавал пас Чумич с центра поля вперед на ход Даку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Кабутов на фланге заехал в подкате по нога Исмаэлу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ахмата".

Со штрафного навесил Уткин на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Грицаенко и вынес мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Илья Рожков! Удалось открыть счёт хозяевам! Ушел от соперника по флангу Кабутов и подал в центр штрафной, куда ворвался Рожков и в падении в борьбе с защитником протолкнул снаряд в сетку с линии вратарской.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальны перевес на стороне "Рубина"!

Садулаев перед чужой штрафной получил по ногам в борьбе против Тесленко. Штрафной удар исполнять будут гости.

После навеса с фланга от Исмаэла пробил на ближней штанге головой Адамов, но мяч полетел крайне неточно.

Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Самородов на ход Садулаеву, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

Дальний заброс исполнял Иву в штрафную, куда забегал Даку, но на выходе Шелия спокойно перехватил этот пас.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Адамов на ход Камило, но тому добраться до мяча защитники не позволили.

Отличным пасом выводил Зотов в контратаку Чумича, но мяч в последний момент перехватил Жиров.

После поперечного паса от Камило с дальней дистанции пробивал по воротам Исмаэл, но точно в руки Ставеру.

Ушел от соперника по флангу Кабутов и выдал в центр на Чумича, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Шелия.

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил назад на Камило, но выстрел последнего защитники накрыли.

30' Со штрафного подавал Уткин на линию вратарской, но на выходе спокойно кулаком вынес снаряд Ставер подальше от ворот.

29' С правого фланга забросил в центр штрафной Кабутов вновь. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

28' В центре поля заехал по ногам сопернику в силовой борьбе Иву. Штрафной удар исполнять будут гости.

27' Сместился с фланга в центр Тодорович и пробил с дальней дистанции, но точно в руки голкиперу отправился снаряд.

26' После подачи с фланга от Кабутова пробил в падении через себя Чумич, но точности ему явно не хватило.

24' Ворвался в штрафную Чумич после паса от Зотова, но пробить по воротам ему не позволил Ганджи.

23' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Рожков. Без помощи медиков не обойтись.

22' Ковачев упал на Рожкова шипами, после неудачных действий в верховой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю.