Тур: 11. Стадион: Ак Барс Арена.
Ход матча
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
10
Даку
Мирлинд
24
Чумич
Никола
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
75
Гандри
Надер
11
Исмаэл
Силва
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
-
10 Даку МирлиндНападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Ходжа ВелдинНападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Талал АминПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Рубин
Ахмат
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.8
0.94
Среднее время на гол
112
96
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.1
0.87
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
103
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.45
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.09
|Вада Валентин
|1
|0.09
|Рожков Илья
|1
|0.09
|Зотов Александр
|1
|0.09
|Чумич Никола
|1
|0.09
|Тесленко Егор
|1
|0.09
|Юкич Александар
|1
|0.09
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.18
|Камилов Владислав
|1
|0.09
|Диале Мауро Луна
|1
|0.09
|Жиров Александр
|1
|0.09
|Ловат Лукас
|1
|0.09
|Садулаев Лечи
|1
|0.09
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Самородов Максим
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|0
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Тесленко Егор
|3
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|5
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Ковачев Светослав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
5
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Ахмат
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Результаты матчей
Рубин
Ахмат
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рубин
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
46
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|3:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|7.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|0:1 Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|0:3 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|0:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Ахмат
Исход игры
Рубин
58.9% (76)
Ничья
34.1% (44)
Ахмат
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
1:0 Рубин
27.1% (35)
1:1 Ничья
24.8% (32)
2:1 Рубин
17.1% (22)
2:0 Рубин
7% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Ахмат
1.6% (2)
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