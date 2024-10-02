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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 51
Рубин 58.8% (30)
X 35.3% (18)
Ахмат 5.9% (3)
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Рубин
Ничья
Ахмат
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История личных встреч

Рубин
Ахмат

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
0.94

Среднее время на гол

112
96

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.1
0.87

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
103

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.5
Кабутов Дмитрий 1 0.1
Вада Валентин 1 0.1
Зотов Александр 1 0.1
Чумич Никола 1 0.1
Тесленко Егор 1 0.1
Юкич Александар 1 0.1
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Рожков Илья 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фелиппе 2 0.2
Камилов Владислав 1 0.1
Диале Мауро Луна 1 0.1
Жиров Александр 1 0.1
Ловат Лукас 1 0.1
Садулаев Лечи 1 0.1
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 0
Даку Мирлинд 3 0
Тесленко Егор 3 0
Иву Угочукву 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Рожков Илья 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 3 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0

Результаты матчей

Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
5
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Ахмат
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3

Результаты матчей

Рубин
Ахмат

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рубин
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Рубин 58.8% (30)
    X 35.3% (18)
    Ахмат 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ахмат
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Ахмат

    Исход игры
    Рубин
    58.8% (30)
    Ничья
    35.3% (18)
    Ахмат
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (10)
    Меньше
    74.36% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    1:0 Рубин
    19.6% (10)
    2:1 Рубин
    17.6% (9)
    2:0 Рубин
    11.8% (6)
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