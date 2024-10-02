Тур: 11. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
Ахмат
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.8
0.94
Среднее время на гол
112
96
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.1
0.87
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
103
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.5
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.1
|Вада Валентин
|1
|0.1
|Зотов Александр
|1
|0.1
|Чумич Никола
|1
|0.1
|Тесленко Егор
|1
|0.1
|Юкич Александар
|1
|0.1
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.2
|Камилов Владислав
|1
|0.1
|Диале Мауро Луна
|1
|0.1
|Жиров Александр
|1
|0.1
|Ловат Лукас
|1
|0.1
|Садулаев Лечи
|1
|0.1
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Самородов Максим
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|0
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Тесленко Егор
|3
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|5
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
5
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Ахмат
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Результаты матчей
Рубин
Ахмат
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рубин
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
46
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Исход игры
Рубин
58.8% (30)
Ничья
35.3% (18)
Ахмат
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (10)
Меньше
74.36% (29)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.5% (12)
1:0 Рубин
19.6% (10)
2:1 Рубин
17.6% (9)
2:0 Рубин
11.8% (6)
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