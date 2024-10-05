0'
1:0
7' ГолHerman Kleppa
23' Желтая карточкаDaniel Pollen
26' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
31' Желтая карточкаAlwande Roaldsoey
2:0
60' ГолAlwande Roaldsoey
74' Желтая карточкаСакор Важебах
Ход матча
7'
1:0
23'
60'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Daniel BrautНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Simen Hagboe
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Санднес
Левангер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
54
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|1.2
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|4
|0.8
|Бркич Харис
|2 (1)
|0.4
|Сакор Важебах
|1
|0.2
|Нюхаген Андреас
|1
|0.2
|Herman Kleppa
|1
|0.2
|Daniel Braut
|1
|0.2
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0.2
|Alwande Roaldsoey
|1
|0.2
|Espen Hammer Berger
|1 (1)
|0.2
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Herman Stang Stakset
|3
|0.6
|Arne Gunnes
|2
|0.4
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0.2
|Gabriel Andersen
|1
|0.2
|Jonas Pereira
|1
|0.2
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0.2
|Sanel Bojadzic
|1 (1)
|0.2
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Alwande Roaldsoey
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Theo Aksnes Olsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Сетра Мортен
|1
|0
|Ermal Hajdari
|1
|0
|Gabriel Andersen
|1
|0
|Sanel Bojadzic
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левангер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Левангер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
5
Санднес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0
Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1
Левангер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Левангер - Стабек 1:2 Ранхейм - Левангер 1:1 Левангер - Люн 1:3 Левангер - Рёуфосс 0:1
ИК Старт - Левангер 1:1 Левангер - Эгерсунд 2:1 Мьёндален - Левангер 2:0 Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1 Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2
Результаты матчей
Санднес
Левангер
Точный счет
5:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Санднес
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Espen Hammer Berger
|2