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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Санднес
2:0
Конец матча
Левангер
0'
1:0
7' Гол
Herman Kleppa
22' Желтая карточка
Daniel Pollen
26' Желтая карточка
Espen Hammer Berger
31' Желтая карточка
Alwande Roaldsoey
2:0
60' Гол
Alwande Roaldsoey
74' Желтая карточка
Сакор Важебах
90' Желтая карточка
Matias Belli Moldskred
90'+7

Ход матча

7'
Herman Kleppa
1:0
22'
 
Daniel Pollen
26'
Espen Hammer Berger
 
31'
Alwande Roaldsoey
 
46'
 
Sander Sundnes
Aadne Gikling Bruseth
56'
Matias Belli Moldskred
Daniel Braut
 
60'
Alwande Roaldsoey
2:0
63'
 
Gabriel Andersen
Kjartan Ulstad
63'
 
William Fredriksen Bjeglerud
Daniel Pollen
63'
 
Simen Hagboe
Herman Stang Stakset
74'
Сакор Важебах
 
75'
Jarmund Oeyen Kvernstuen
Хейланн Томми
 
75'
Асанте Эйрик
Artan Memedov
 
87'
Эбю Олав
Сакор Важебах
 
87'
Йортесет Исак
Alwande Roaldsoey
 
90'
Matias Belli Moldskred
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
30
Мбайе
Серинье
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
32
Vuk
Latinovich
17
Нюхаген
Андреас
5
Gullbrandur
Oeregaard
22
Сакор
Важебах
29
Alwande
Roaldsoey
26
Artan
Memedov
19
Daniel
Braut
10
Хейланн
Томми
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
17
Aadne
Gikling
Bruseth
18
Kjartan
Ulstad
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
21
Herman
Stang
Stakset
Санднес
4-3-3
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Левангер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
54

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 1.2
Jarmund Oeyen Kvernstuen 4 0.8
Бркич Харис 2 (1) 0.4
Сакор Важебах 1 0.2
Нюхаген Андреас 1 0.2
Herman Kleppa 1 0.2
Daniel Braut 1 0.2
Henrik Bjoergen Jensen 1 0.2
Alwande Roaldsoey 1 0.2
Espen Hammer Berger 1 (1) 0.2
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Herman Stang Stakset 3 0.6
Arne Gunnes 2 0.4
Aadne Gikling Bruseth 1 0.2
Gabriel Andersen 1 0.2
Jonas Pereira 1 0.2
Haavard Kleven Lorentsen 1 0.2
Sanel Bojadzic 1 (1) 0.2

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 2 0
Espen Hammer Berger 2 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Artan Memedov 1 0
Alwande Roaldsoey 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Theo Aksnes Olsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Сетра Мортен 1 0
Ermal Hajdari 1 0
Gabriel Andersen 1 0
Sanel Bojadzic 1 0
Daniel Pollen 1 0

Результаты матчей

Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Левангер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
5
Санднес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Левангер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
5%
2
20%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0
Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1
Левангер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Левангер - Стабек 1:2 Ранхейм - Левангер 1:1 Левангер - Люн 1:3 Левангер - Рёуфосс 0:1
ИК Старт - Левангер 1:1 Левангер - Эгерсунд 2:1 Мьёндален - Левангер 2:0 Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1 Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2

Результаты матчей

Санднес
Левангер

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Санднес
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3
2
3.5
2
3
2
3
4.5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
Стабек
КФУМ Осло
Лиллестрём
Мольде
Волеренга
Фредрикстад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Альванне Роальсей получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Espen Hammer Berger получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Daniel Pollen получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Альванне Роальсей сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Herman Kleppa бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 2:0 Левангер онлайн

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